تويوتا: كنّا لنتعرّض لضغط متواصل من ريبيليون حال خوضهم سباقًا نظيفًا في البحرين

صرّح باسكال فاسيلون، المدير التقني لدى تويوتا موتورسبورت، بأنّ سباق البحرين 8 ساعات كانت منافساته لتكون أكثر تقاربًا واحتدامًا لولا مشاكل الغيارات وعلبة التروس التي تعرّضت لها سيارة ريبيليون الوحيدة بعد ستّ دقائق من الساعة الثالثة في السباق.

"لولا توقّفهم إثر مشكلة الغيار لكان السباق سار على نحوٍ مغاير وبمنافسة متقاربة" قال فاسيلون.

وأضاف: "كنّا لنحقّق الفوز بفارق طفيف جدًا".

وقد أشار فاسيلون إلى أنّ سيارة ريبيليون - التي تشارك قيادتها كل من برونو سينا، غوستافو مينيزيس ونورمان ناتو - كانت لتعود بعد التفافها في اللفّة الأولى من دون مشاكل في نقل الغيارات.

وقد أكمل سينا - الذي انتقد سائق جينيتا تشارلي روبرتسون على دوره في حادثة المنعطف الثاني - وزميليه السباق في المركز الثالث بفارق ثلاث لفّات عن سيارة تويوتا الفائزة رقم 7 ولفّتين عن سيارة الصانع الياباني الشقيقة رقم 8 التي حلّت بالمركز الثاني.

وقد أوضح فاسيلون بأنّ سيارة فئة "ال ام بي1" المستقلة كانت أسرع من حيث متوسط أزمنة اللفّات من كلتا سيارتيه.

فقال: "لقد كانوا أسرع بشكل ملحوظ من حيث متوسط الأزمنة، ليس بفارق كبير، لكنّنا كنّا أسرع في وقفات الصيانة".

واختتم: "توقّعنا أن نكون أبطأ منهم (ريبيليون)، لكنّ الفارق كان ضمن الحدود التي شعرنا خلالها أنّ بوسعنا العودة إذا ما خضنا سباقًا متكاملًا. لم نتوقّع تحقيق الثنائية، لكنّ ذلك كان الهدف الذي وضعناه للفريق".