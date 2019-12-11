تويوتا: تواجد بيجو يثبّت فئة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي"

يأتي تأكيد انضمام مصنع ثالث إلى جانب تويوتا وأستون مارتن كخطوة أساسية للغاية في تثبيت الفئة الجديدة وفقاً لما يراه باسكال فيون المدير التقني لدى تويوتا.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها خطوة هامة للغاية من أجل فئة السيارات الخارقة. تواجدنا وأستون مارتن فقط غير كافٍ. تواجد مصنّعين اثنين فقط ليس كافياً على الإطلاق. أما تواجد مصنّع ثالث فإنه يثبّث الفئة".

وأشار فاسيون إلى أن قرار بيجو بتطوير سيارة للفئة الخارقة الجديدة في الوقت الذي تكون فيه بالموسم الثالث، يؤكد أهمية المبدأ وراء القوانين.

حيث قال: "تبحث بيجو عن فئة منخفضة الميزانية يمكنها خلالها من اختبار وإثبات التقنيات الهجينة".

بينما عبر فاسيون عن أمله بأن تؤدي إضافة مصنّع ثالث إلى "تحفيز آخرين" على الانضمام إلى الفئة الجديدة.

وتؤمن القوانين طريقين لفئة الصدارة الجديدة في البطولة، إذ ستعمل تويوتا وبيجو على تطوير سياراتهما الخارقة، بينما ستستوحي أستون مارتن من سيارتها التجارية الخارقة "فالكيري".

وكان مجلس السيارات العالمي قد صادق على اسم الفئة الجديدة "سيارات لومان الخارقة"، كما أشار ضمن القوانين إلى أنه يجب بناء السيارات المشاركة في هذه الفئة على سياراتٍ تجارية للمصنّع.

ومن غير المعلوم بعد كيف ستؤثر هذه القوانين على فريق "بايكوليس" المستقلّ، والذي يعمل على تطوير سيارة خارقة، من دون نسخة تجارية منها.