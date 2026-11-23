دبليو إي سي

بيجو تنسحب من بطولة العالم لسباقات التحمل وسيتروين وأوبل تستعدان لمغادرة الفورمولا إي

يبدو أن مجموعة ستيلانتيس قررت إنهاء جميع برامجها الرسمية في رياضة المحركات بصورة تدريجية، ضمن خطة واسعة لخفض التكاليف، ما يترك عددًا من أبرز السائقين ومئات الموظفين من دون وظائف.

راشيت ثوكرال

منشور: 23-11-2026

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رقم 93 بيجو توتال إنرجي: ستوفيل فاندورن، بول دي ريستا، نيك كاسيدي

الصورة من قبل: جي اي بي

انسحبت بيجو من بطولة العالم لسباقات التحمل بأثر فوري، فيما ستغادر العلامتان الشقيقتان سيتروين وأوبل بطولة الفورمولا إي بعد موسم 2027، في خطوة تعكس ابتعاد إحدى أكبر مجموعات صناعة السيارات في العالم عن رياضة المحركات.

وأعلنت مجموعة ستيلانتيس يوم الاثنين أنها بصدد إنهاء أنشطة قسم رياضة المحركات التابع لها في ساتوري بالكامل، ما يؤثر على جميع البرامج الرسمية التي تُدار من أوروبا.

ولن ينجو من هذه التخفيضات سوى مشروع لانسيا للراليات، الذي يركز على الفرق الزبونة، بينما ستبقى مشاركة دودج في سلسلة كأس ناسكار لعام 2027 من دون تأثير أيضًا، نظرًا إلى أن هذا البرنامج يُدار بصورة مستقلة من قبل ستيلانتيس أمريكا الشمالية.

وجرى تأكيد هذه الأنباء رسميًا، بعدما كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" وعدد من وسائل الإعلام الأخرى قد كشفوا عنها الأسبوع الماضي، وذلك عقب عقد ستيلانتيس عدة اجتماعات استثنائية لمجالس العمال، بمشاركة ممثلين عن قسم رياضة المحركات التابع للمجموعة.

لكن رغم التوقعات الأولية بإنهاء جميع برامج السباقات الرسمية على الفور، سيُسمح للعلامات التجارية التابعة لستيلانتيس بمواصلة المشاركة في بطولة الفورمولا إي حتى نهاية الموسم الأول من حقبة الجيل الرابع، المقرر اختتامه في يوليو 2027.

ويأتي توقيت الإعلان مفاجئًا، خصوصًا أن المجموعة التي تتخذ من هولندا مقرًا لها كانت قد استثمرت موارد كبيرة في برامجها الرياضية استعدادًا لموسم 2027.

وفي بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، كانت بيجو تعمل على تحديث كبير لسيارتها 9 إكس 8 من فئة سيارات الهايبركار "الخارقة" وفق لوائح إل إم إتش، بهدف معالجة نقاط الضعف التي عانت منها السيارة لفترة طويلة وتقليص الفارق عن فرق المقدمة.

وكانت السيارة المزودة بمحرك من ست أسطوانات على شكل حرف "في" قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطوير، مع التخطيط لإجراء عدة اختبارات إضافية في أوروبا خلال الشتاء، عندما اتخذ مجلس إدارة ستيلانتيس قرار الانسحاب من البطولة.

وكانت العلامة الفرنسية قد أكملت أيضًا تشكيلة سائقيها لموسم 2027، من خلال التعاقد مع عدة سائقين جدد من داخل مجموعتها وخارجها، بعد انتقال مالته ياكوبسن إلى مكلارين، ومغادرة كل من ستوفيل فاندورن وثيو بورشير الفريق للمشاركة في بطولة الفورمولا إي.

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وبالمثل، كانت سيتروين وأوبل تستعدان لانطلاق حقبة الجيل الرابع في بطولة الفورمولا إي، بعدما طورت ستيلانتيس وحدة طاقة جديدة بالكامل وفقًا للوائح التقنية. وبينما كان الفريق المعروف حاليًا باسم سيتروين يشارك بالفعل في الفورمولا إي منذ عدة سنوات، وإن كان سابقًا تحت اسم مازيراتي، فمن المقرر أن تدخل أوبل البطولة العام المقبل بوصفها فريقًا جديدًا بالكامل.

وكان مجلس إدارة ستيلانتيس قد وافق سابقًا على دخول أوبل إلى بطولة الفورمولا إي بعد الانسحاب المخطط له من جانب دي إس، مع توفير الموارد اللازمة للشركة لتأسيس عملياتها من الصفر بدلًا من الشراكة مع فريق قائم.

وكانت أوبل قد تعاقدت مع نجم جاغوار السابق ميتش إيفانز ليشارك القيادة إلى جانب بورشير، بينما كانت سيتروين تمتلك بالفعل سائقين بارزين هما نيك كاسيدي وجان إريك فيرن، اللذان كان من المقرر أيضًا أن يتسابقا مع بيجو في فئة الهايبركار خلال الموسم المقبل.

ونظرًا إلى حجم الموارد المطلوبة لتطوير وحدات طاقة جديدة بالكامل لحقبة الجيل الرابع، كانت ستيلانتيس قد التزمت بالمشاركة في بطولة الفورمولا إي على المدى الطويل. لكنها ستغادر البطولة الآن بعد عام واحد فقط من انطلاق الحقبة التقنية الجديدة.

ثيو بورشاير، فريق أوبل جي إس إي للفورمولا إي

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

تأثير القرار على بطولة العالم لسباقات التحمل والفورمولا إي

يأتي قرار ستيلانتيس في وقت تواجه فيه صناعة السيارات صعوبات في استرداد استثماراتها في التقنيات الكهربائية، إذ كانت المجموعة الأوروبية الأمريكية من بين العديد من الشركات التي اضطرت إلى شطب عشرات المليارات من الدولارات من قيمة استثماراتها خلال السنوات الأخيرة.

وقد أدى تراجع المبيعات في الصين والرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى تفاقم معاناة شركات صناعة السيارات التقليدية، في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة من الشركات الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية، إلى جانب تسلا.

وكانت ستيلانتيس واحدة من أكبر الجهات الداعمة لرياضة المحركات، لكن انسحابها يمثل تذكيرًا جديدًا بالطبيعة المتقلبة للبرامج الرياضية المدعومة من الشركات المصنعة، والتي تتأرجح بين فترات الازدهار والانكماش.

وحتى مع انضمام مكلارين وفورد إلى الفئة العليا في بطولة العالم لسباقات التحمل العام المقبل، سيبقى عدد الشركات المصنعة المشاركة في فئة الهايبركار عند ثماني شركات، بعدما كانت ألبين قد أعلنت انسحابها قبل بيجو بعدة أشهر.

وستتحمل بطولة الفورمولا إي أيضًا تداعيات كبيرة، خصوصًا أن ستيلانتيس كانت واحدة من أبرز الجهات الداعمة لها. ورغم عدم وجود تأثير فوري خلال العام المقبل، فقد تضم شبكة انطلاق موسم 2028 عشرين سيارة فقط، بدلًا من العدد الكامل البالغ 24 سيارة.

ومع ذلك، قد يكون للفريق الذي يعمل حاليًا تحت اسم سيتروين مستقبل في البطولة، إذ إن حق المشاركة الخاص به مملوك لمجموعة موناكو الرياضية، وليس لستيلانتيس نفسها. أما حق مشاركة فريق أوبل، فهو مملوك بالفعل لمجموعة ستيلانتيس.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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