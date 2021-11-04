بويمي: طاقم سيارة تويوتا رقم 8 "سيجازف" في سباق البحرين 8 ساعات الختامي

اعترف بويمي - الذي يتشارك مهام قيادة سيارة تويوتا رقم 8 "جي آر010 الهجينة" مع برندون هارتلي وكازوكي ناكاجيما - بأنّ نتيجة البطولة "ليست في أيديهم" بالنظر إلى تأخّرهم بفارق 15 نقطة خلف طاقم السيارة الشقيقة رقم 7 والمؤلف من مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز.

حيث قال: "ليس لدينا ما نخسره في الحقيقة، إذا ما تعرضنا لانسحاب، فلن يغيّر ذلك العالم".

وأضاف: "سنجازف وسنكون عدائيين: في حال أتى ذلك ثماره، فسكيون أمرًا مذهلًا، وإذا لم يحالفنا الحظ، فسنتطلّع إلى الموسم المُقبل".

وكان فوز طاقم السيارة رقم 7 بسباق البحرين 6 ساعات الأول ضمن الجولة الختامية المزدوجة للموسم قد عزّز من صدارتهم للترتيب إلى حد أن فوز السيارة رقم 8 بسباق البحرين 8 ساعات الختامي لن يكون كافيًا لحسم اللقب حتى مع النقاط الإضافية المتاحة في جولة نهاية هذا الأسبوع.

إذ اعترف بويمي بأن سيارته رقم 8 بحاجة للتفوّق على السيارة رقم 7 في التصفيات وحصد قطب الانطلاق الأول من أجل أن تظل له ولزميليه فرصة واقعية بتسجيل أول لقب في حقبة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي".

حيث شرح بأن النقطة الإضافية التي يتم منحها مع قطب الانطلاق الأول "ستُبقي نظريًا" على معركة اللقب قائمة مع السيارة الشقيقة بالتوجه إلى السباق.

فقال: "إذا ما أحرزنا قطب الانطلاق الأول، عندها ستكون هنالك فرصة، ولكن إذا أخفقنا في ذلك، فسيكون الأمر قد انتهى على الأرجح".

وتابع: "نشعر بأن الأمر خارج سيطرتنا الآن، كل ما يمكننا فعله هو حصد قطب الانطلاق الأول والفوز بالسباق لتكون لدينا فرصة على الأقل".

جديرٌ بالذكر أنّه وإذا ما حصلت السيارة رقم 7 على نقطة قطب الانطلاق الأول، فسينبغي عليها أن تصل إلى نهاية السباق فقط ضمن التصنيف، وهو ما يعني عبورها العلم الشطرنجي مع إكمال 70 بالمئة من مسافة السيارة الفائزة، وهذا سيضمن حلولها بالمركز الثالث ضمن الفئة الخارقة التي تشارك بها ثلاث سيارات فقط وحسمها اللقب بفارق نقطة وحيدة.

فيما سيحسم طاقم السيارة رقم 8 اللقب بفارق نقطة وحيدة إذا ما حصد قطب الانطلاق الأول وفاز بالسباق مع تواجد السيارة رقم 7 في المركز الثالث.