بورشه: لا مخاوف من تأثير "حرب التكنولوجيا" في لومان على فرص سيارة 963
يعتقد توماس لودنباخ مدير قسم رياضة السيارات بأنّ برنامج سيارة 963 في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" ليس في مواجهة خطرٍ تنافسي نتيجة حرب الإنفاق المحتملة بين مختلف المصنّعين ضمن فئة "هايبركار" في لومان.
أنتجت بورشه سيارتها 963، التي ستستخدمها للعودة إلى الفئة العليا ضمن سباقات التحمّل للمرّة الأولى منذ 2017، وفق قوانين "ال.ام.دي اتش" المتماشية كذلك مع قوانين سلسلة "إيمسا" الأمريكيّة.
وإلى جانب كاديلاك، ستتسابق بورشه في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" في مواجهة مصنّعين عمالقة مثل فيراري، وبيجو وتويوتا.
ويعتقد لودنباخ بأنّ تسابق العلامات المشاركة في فئة "هايبركار" في مواجهة السيارات الأخرى في فئة "ال ام دي اتش" الأقلّ تكلفة – كونها تستخدم نظامًا هجينًا تقليديًا أكثر – يُعتبر سببًا قويًا وراء عدم رغبة بورشه في الدخول في حرب إنفاق ضمن فئة هايبركار الأكثر انفتاحًا، وذلك كون قوانين البطولة لموازنة الأداء ستعمل على تقريب أداء سيارات الفئتين.
وقال الألماني: "لست قلقًا حيال الحرب التكنولوجيّة من تلك الناحية، لأنّهم يُنافسون المشاركين في فئة ال ام دي اتش، لذا ليس من المنطقي من جانبهم السماح لميزانيّاتهم بالتضخّم بشكلٍ كبير. كلّا، لا أعتقد بأنّ ذلك سيحدث".
وأضاف: "لن أقول بأنّ هذه مشكلة، بل سأقول بأنّ هناك تحدٍ بالنسبة للهيئات الحاكمة لتوفير فرصة جيّدة للجميع. إنّها مهمّة صعبة لنادي سيارات الغرب وفيا".
وأكمل: "آمل أن يُتقنوا ذلك، لأنّنا سنُواجه حينها حقبة سباقات تحمّل جديدة".
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بورشه: لا مخاوف من تأثير "حرب التكنولوجيا" في لومان على فرص سيارة 963
يعتقد توماس لودنباخ مدير قسم رياضة السيارات بأنّ برنامج سيارة 963 في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" ليس في مواجهة خطرٍ تنافسي نتيجة حرب الإنفاق المحتملة بين مختلف المصنّعين ضمن فئة "هايبركار" في لومان.
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