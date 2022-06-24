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بورشه تكشف عن سيارتها 963 "ال ام دي اتش"

سيعود أندريه لوتيرر الفائز بسباق لومان 24 ساعة إلى عالم سباقات السيارات الرياضيّة العام المقبل لقيادة سيارة بورشه الهجينة الجديدة النموذجيّة، والتي حصلت على اسم 963.

بورشه تكشف عن سيارتها 963 "ال ام دي اتش"

تمّ الإعلان عن عودة لوتيرر مع خمسة سائقين آخرين سيتسابقون لصالح فريق بورشه بنسكي موتورسبورت المصنعي في بطولة العالم للتحمّل و"إيمسا" بدءًا من 2023 وذلك ضمن مهرجان غودوود للسرعة اليوم الجمعة.

وشمل الإعلان الواسع الكشف عن كسوة سيارة 963، والمزيد من التفاصيل التقنيّة، إلى جانب بيان نوايا للتسابق بالسيارة في جولة البحرين هذا العام في نوفمبر من دون نقاط عبر دعوة.

وتمّ الإعلان عن لوتيرر في التشكيلة رفقة كيفن إستري، ومايكل كريستنسن، ولورنس فانتور، ومات كامبل وماثيو جامينيه في صفوف الفريق المصنعي.

ذلك يعني تأكيد ثمانية سائقين في البرنامج بعد تأكيد فيليبي نصر وداين كاميرون في مرحلة سابقة العام الماضي.

وتمّ التأكيد على أنّ السيارة ستتزوّد بمحرّك "في8" بسعة 4.6 لتر مع شاحنين توربينيين، وهو ذات المحرّك الذي في سيارة 918 الهجينة من دون شواحن توربينيّة.

وستُستخدم الكسوة التي تمّ عرضها للمرّة الأولى في غودوود في "دبليو إي سي" وكذلك "إمسا"، وقال البيان الرسمي أنّها تُمثّل "تحيّة لسيارات سباقات بورشه الناجحة".

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: جيانلوكا ماركيزي

بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: بو رشه

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: جيانلوكا ماركيزي

بورشه 963
بورشه 963
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الصورة من قبل: جيانلوكا ماركيزي

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