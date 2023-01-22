براون: مشاركة مكلارين في دبليو إي سي "قيد المراجعة" لكن العلامة "غير جاهزة لذلك بعد"
ما تزال مكلارين مهتمة بمشاركة مستقبلية محتملة في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي"، لكن زاك براون المدير التنفيذي اعترف بأن الفريق ليس جاهزًا لتلك الخطوة بعد.
توسّعت العلامة المتمركزة في ووكينغ في عملياتها ضمن عالم السباقات بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة بعد الاستثمارات الجديدة التي حصلت عليها خلال العامين الماضيين.
حيث توسّع الفريق نحو المشاركة في سباقات السيارات الكهربائية مع تأسيس فريق إكستريم إي قبل شرائه فريق مرسيدس الفائز بقلب الفورمولا إي قُبيل موسم 2022/2023.
وقد أوضح براون أن تركيز مكلارين ينصب الآن على ضمان أن يكون كل فريق مستقل بذاته ويعمل بكفاءة من خلال النتائج والوصول لشركاء محتملين.
وعند سؤاله عن إمكانية توسّع الفريق في فئات أخرى، صرّح براون أنه بالرُغم من اهتمام مكلارين بإمكانية المشاركة في دبليو إي سي، إلا أنها بحاجة لتحقيق التوازن في البداية مع الفرق الحالية التي تملكها العلامة.
فقال: "نحن مشغولون بالفرق التي لدينا. السلسلة الأخرى التي سبق وتحدثت عنها وأننا نواصل النظر لها وتعد مثيرة بالنسبة لنا هي بطولة العالم للتحمل".
وأضاف: "لقد فزنا في مشاركتنا الأولى في 1995 (في سباق لومان 24 ساعة مع سيارة اف1 جي تي آر)، لكنني أعتقد أننا بحاجة لضمان مواصلة التقدم في الفورمولا واحد أولًا".
وتابع: "يمكنني القول بأن مشاركتنا في دبليو إي سي قيد المراجعة، لكن لا شيء قريب كوننا بحاجة للتأكد من أن كل فريق لدينا يتمتع بالكفاءة الذاتية، على صعيدي الموارد البشرية والشراكة".
وأكمل: "كما نحتاج لضمان أن أيّة خطوة أخرى نتخدها لا تزعزع ما قمنا ببنائه حتى الآن. لذلك فإن دبليو إي سي ما تزال تثير اهتمامنا، لكننا لسنا مستعدون لها بعد".
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