إطلاق روزنامة "دبليو إي سي" لموسم 2021 مع ستّ جولات

بعد قرار البطولة بالتخلي صيغة الروزنامة الشتوية التي كانت تستعملها منذ موسم 2018-2019، سرت تكهنات متواصلة حيال خفض عدد الجولات للمساعدة في الحد من التكاليف عقب الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا.

وكشف منظمو البطولة عن روزنامة لموسم هو الأقصر منذ إطلاق "دبليو إي سي" في 2012، ينطلق مع جولة سيبرينغ 1000 ميل، يوم 19 مارس.

وستتلوها جولة سبا في الأول من مايو بسباقٍ من ست ساعات، ومن ثم سباق لومان 24 ساعة الذي سيعود في توقيته المعتاد منتصف شهر يونيو.

مونزا، ستبقى الجولة الرابعة منتصف شهر يوليو، وسيقام سباقان اثنان إضافيان في شهر سبتمبر، ليختتم الموسم في البحرين شهر نوفمبر.

وتم شطب جولتي سيلفرستون وشنغهاي من الروزنامة، كما لن تدخل حلبة الأمريكيتين أيضاً التي كانت تبدو أنها بديل عن جولة إنترلاغوس الملغاة.

وقال جيرار نيفو رئيس "دبليو إي سي": "لقد استمعنا إلى وجهات نظر المصنعين، الفرق والشركاء، مع روزنامة تتضمن جولات أقل من السابق، وذلك كي نساعد الفرق على تجاوز الأزمة المالية".

وتابع: "سنحسّن ونعود بقوة في المستقبل، عندما يتعافى الاقتصاد ويسمح لنا بذلك، نأمل أن يبدأ ذلك منذ 2022".

واختتم: "تم الأخذ بعين الاعتبار العوامل اللوجستية، بحيث نقدم لجميع المشاركين الحزمة الأكثر توفيراً للنفقات".

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