اشترك
السابق / الفوز بلقب "دبليو إي سي" برهان على أن ألونسو "لم يكن يوماً في نفق مظلم"
دبليو إي سي / أخبار أخبار

أولى نتائج استبيان متابعي "دبليو إي سي" العالمي تُظهر اهتماماً هائلاً بسيارات لومان الهيدروجينية

يبدو أن متابعي بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" مهتمون بفئة السيارات الهيدروجينية التي تنافس ضمن سباق لومان 24 ساعة مستقبلاً، وفقاً لأولى النتائج من استبيان المتابعين العالمي.

سيارة ميشن اتش2

مع بقاء أسبوعين فقط على انتهاء فترة الاستبيان العالمي الأكبر في عالم سباقات التحمل والسيارات الرياضية والذي يعبّر فيه المتابعون عن رأيهم بالاتجاه الذي يجب أن تسلكه "دبليو إي سي"، أدلى الآلاف بأصواتهم حيال عدة مواضيع.

حيث أطلق نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" مروّج"دبليو إسي" بالتعاون مع شبكة موتورسبورت استبياناً جديداً لأخذ فكرة عن آراء المتابعين حيال البطولة.

وتم إطلاق الاستبيان بـ 11 لغة عبر موقع موتورسبورت.كوم، حيث ستقوم شركة آيريس سبورت بتحليل البيانات.

أولى نتائج استبيان متابعي

أولى نتائج استبيان متابعي "دبليو إي سي" العالمي تُظهر اهتماماً هائلاً بسيارات لومان الهيدروجينية

تصوير: موتورسبورت.كوم

>>> قم بالمشاركة في أكبر استبيان لمتابعي "دبليو إي سي" في العالم <<< 

ولعل من بين أهم النواحي حول مستقبل رياضة السيارات، مسألة مصدر الطاقة المستخدم في المحركات، حيث تسعى الرياضة بحثاً عن محركات تعمل بشكل مستدام وأقل اعتماداً على الوقود الأحفوري.

وضمن الاستبيان، تم الطلب من المتابعين تقديم آرائهم حيال عدة نواحٍ من بينها السعي لتضمين سيارات كهربائية بالكامل أو هيدروجينية بالكامل في المستقبل.

ومع بقاء أسبوعين فقط على انتهاء فترة الاستبيان، يبدو أن المتابعين يميلون للسيارات الهيدروجينية كبديل عن الوقود الأحفوري بنسبة 45 بالمئة بينهما.

كما يبدو أنهم يفضلون رؤية فئة خاصة بالسيارات الهيدروجينية في سباقات لومان 24 ساعة المستقبلية.

سيارة ميشن اتش2

سيارة ميشن اتش2

تصوير: أليكسندر ترينيتز

>>> قم بالمشاركة في أكبر استبيان لمتابعي "دبليو إي سي" في العالم <<< 

ويتفق أغلب المتابعين كذلك على أن فئة السيارات الخارقة تعتبر الأهم لمستقبل "دبليو إي سي"، بينما يعتبر ثلثهم أن جميع الفئات بنفس الأهمية للبطولة.

وكان هنالك كذلك دعم كبير لفئة جي تي الحالية التي ستنتقل إلى سيارات جي تي 3 بدءاً من الموسم المقبل. 

يشار إلى أن المشاركة في الاستبيان مفتوحة لأسبوعين فقط.

لإكمال الاستبيان الرجاء النقر هنا.

المشجعون في لومان

المشجعون في لومان

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات

الفوز بلقب "دبليو إي سي" برهان على أن ألونسو "لم يكن يوماً في نفق مظلم"

أحدث الأخبار

ماغنوسن: دي فريز في "وضع يائس" وهو يحاول إنقاذ مستقبله في الفورمولا واحد

ماغنوسن: دي فريز في "وضع يائس" وهو يحاول إنقاذ مستقبله في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى

ماغنوسن: دي فريز في "وضع يائس" وهو يحاول إنقاذ مستقبله في الفورمولا واحد ماغنوسن: دي فريز في "وضع يائس" وهو يحاول إنقاذ مستقبله في الفورمولا واحد

فيرستابن يقترح حلولاً لزيادة مستويات الأمان وسط مخاوف السلامة في حلبة سبا-فرانكورشان

فيرستابن يقترح حلولاً لزيادة مستويات الأمان وسط مخاوف السلامة في حلبة سبا-فرانكورشان

F1 فورمولا 1

فيرستابن يقترح حلولاً لزيادة مستويات الأمان وسط مخاوف السلامة في حلبة سبا-فرانكورشان فيرستابن يقترح حلولاً لزيادة مستويات الأمان وسط مخاوف السلامة في حلبة سبا-فرانكورشان

أولى نتائج استبيان متابعي "دبليو إي سي" العالمي تُظهر اهتماماً هائلاً بسيارات لومان الهيدروجينية

أولى نتائج استبيان متابعي "دبليو إي سي" العالمي تُظهر اهتماماً هائلاً بسيارات لومان الهيدروجينية

WEC دبليو إي سي
أخبار

أولى نتائج استبيان متابعي "دبليو إي سي" العالمي تُظهر اهتماماً هائلاً بسيارات لومان الهيدروجينية أولى نتائج استبيان متابعي "دبليو إي سي" العالمي تُظهر اهتماماً هائلاً بسيارات لومان الهيدروجينية

أليسون: تصميم جانب سيارة ريد بُل ليس سبب هيمنتها الحالية في الفورمولا واحد

أليسون: تصميم جانب سيارة ريد بُل ليس سبب هيمنتها الحالية في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

أليسون: تصميم جانب سيارة ريد بُل ليس سبب هيمنتها الحالية في الفورمولا واحد أليسون: تصميم جانب سيارة ريد بُل ليس سبب هيمنتها الحالية في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك