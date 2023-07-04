مع بقاء أسبوعين فقط على انتهاء فترة الاستبيان العالمي الأكبر في عالم سباقات التحمل والسيارات الرياضية والذي يعبّر فيه المتابعون عن رأيهم بالاتجاه الذي يجب أن تسلكه "دبليو إي سي"، أدلى الآلاف بأصواتهم حيال عدة مواضيع.

حيث أطلق نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" مروّج"دبليو إسي" بالتعاون مع شبكة موتورسبورت استبياناً جديداً لأخذ فكرة عن آراء المتابعين حيال البطولة.

وتم إطلاق الاستبيان بـ 11 لغة عبر موقع موتورسبورت.كوم، حيث ستقوم شركة آيريس سبورت بتحليل البيانات.

أولى نتائج استبيان متابعي "دبليو إي سي" العالمي تُظهر اهتماماً هائلاً بسيارات لومان الهيدروجينية تصوير: موتورسبورت.كوم

>>> قم بالمشاركة في أكبر استبيان لمتابعي "دبليو إي سي" في العالم <<<

ولعل من بين أهم النواحي حول مستقبل رياضة السيارات، مسألة مصدر الطاقة المستخدم في المحركات، حيث تسعى الرياضة بحثاً عن محركات تعمل بشكل مستدام وأقل اعتماداً على الوقود الأحفوري.

وضمن الاستبيان، تم الطلب من المتابعين تقديم آرائهم حيال عدة نواحٍ من بينها السعي لتضمين سيارات كهربائية بالكامل أو هيدروجينية بالكامل في المستقبل.

ومع بقاء أسبوعين فقط على انتهاء فترة الاستبيان، يبدو أن المتابعين يميلون للسيارات الهيدروجينية كبديل عن الوقود الأحفوري بنسبة 45 بالمئة بينهما.

كما يبدو أنهم يفضلون رؤية فئة خاصة بالسيارات الهيدروجينية في سباقات لومان 24 ساعة المستقبلية.

سيارة ميشن اتش2 تصوير: أليكسندر ترينيتز

>>> قم بالمشاركة في أكبر استبيان لمتابعي "دبليو إي سي" في العالم <<<

ويتفق أغلب المتابعين كذلك على أن فئة السيارات الخارقة تعتبر الأهم لمستقبل "دبليو إي سي"، بينما يعتبر ثلثهم أن جميع الفئات بنفس الأهمية للبطولة.

وكان هنالك كذلك دعم كبير لفئة جي تي الحالية التي ستنتقل إلى سيارات جي تي 3 بدءاً من الموسم المقبل.

يشار إلى أن المشاركة في الاستبيان مفتوحة لأسبوعين فقط.

لإكمال الاستبيان الرجاء النقر هنا.

المشجعون في لومان تصوير: صور موتورسبورت