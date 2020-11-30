أودي تتجه للخروج من الفورمولا إي لتبدأ مشروعها في "ال ام دي اتش"

تأتي هذه الخطوة لتعيد إحياء مشاركات أودي في سباق لومان 24 ساعة، حيث أحرزت فيه الفوز 13 مرة ما بين عامي 2000 و2014 قبل أن تُنهي برنامجها ضمن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، مباشرة بعد فضيحة تلاعب فولكسفاغن بنسب انبعاث الغازات من محركاتها.

لكنّ دخول قوانين فئة "ال ام دي اتش" الجديدة حيّز التنفيذ في 2022 ضمن بطولة "دبليو إي سي"، والموسم التالي ضمن بطولة "إمسا ويذر تيك لسباقات السيارات الرياضية"، أغرى المصنّع الألماني للعودة إلى سباقات السيارات الرياضية.

ومن المتوقع صدور بيان رسمي من قبل أودي، لكن من غير الواضح في أي عام ستُطلق برنامجها ضمن فئة "ال ام دي اتش" أو في أيّ السباقات ستشارك.

وفي حال عادت أودي إلى "دبليو إي سي"، فإنها ستواجه منافسة من قبل غريمتها القديمة تويوتا، وكذلك بيجو، إذ أن كلاً منهما سينافسان ضمن فئة لومان الخارقة.

وستشارك كل من تويوتا، غليكنهاوس وبايكوليس في 2021 مع سيارات خارقة جديدة، بينما ستنضم بيجو إلى المنافسة لاحقاً في 20202.

ويشار إلى أن بورشه كذلك تقيّم إمكانية العودة إلى "دبليو إي سي" مع سيارة من فئة "ال ام دي اتش" خاصة بها، حيث تركت البطولة بعد عام من خروج أوي، وذلك في 2017.

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