أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
22 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
تمّ الإلغاء
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
29 أكتوبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
تمّ الإلغاء
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو إي سي / أخبار عاجلة

أودي تتجه للخروج من الفورمولا إي لتبدأ مشروعها في "ال ام دي اتش"

المشاركات
التعليقات
أودي تتجه للخروج من الفورمولا إي لتبدأ مشروعها في "ال ام دي اتش"

تتجه أودي للخروج من بطولة الفورمولا إي الكهربائية، لتعود إلى قمة منافسات السيارات الرياضية مع مشروعها لفئة "ال ام دي اتش" الجديدة.

تأتي هذه الخطوة لتعيد إحياء مشاركات أودي في سباق لومان 24 ساعة، حيث أحرزت فيه الفوز 13 مرة ما بين عامي 2000 و2014 قبل أن تُنهي برنامجها ضمن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، مباشرة بعد فضيحة تلاعب فولكسفاغن بنسب انبعاث الغازات من محركاتها.

لكنّ دخول قوانين فئة "ال ام دي اتش" الجديدة حيّز التنفيذ في 2022 ضمن بطولة "دبليو إي سي"، والموسم التالي ضمن بطولة "إمسا ويذر تيك لسباقات السيارات الرياضية"، أغرى المصنّع الألماني للعودة إلى سباقات السيارات الرياضية.

ومن المتوقع صدور بيان رسمي من قبل أودي، لكن من غير الواضح في أي عام ستُطلق برنامجها ضمن فئة "ال ام دي اتش" أو في أيّ السباقات ستشارك.

وفي حال عادت أودي إلى "دبليو إي سي"، فإنها ستواجه منافسة من قبل غريمتها القديمة تويوتا، وكذلك بيجو، إذ أن كلاً منهما سينافسان ضمن فئة لومان الخارقة.

وستشارك كل من تويوتا، غليكنهاوس وبايكوليس في 2021 مع سيارات خارقة جديدة، بينما ستنضم بيجو إلى المنافسة لاحقاً في 20202.

ويشار إلى أن بورشه كذلك تقيّم إمكانية العودة إلى "دبليو إي سي" مع سيارة من فئة "ال ام دي اتش" خاصة بها، حيث تركت البطولة بعد عام من خروج أوي، وذلك في 2017.

ملفات فيديو ذات صلة

دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تحسم اللقب بعد الفوز بسباق البحرين الختامي

المقال السابق

دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تحسم اللقب بعد الفوز بسباق البحرين الختامي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو إي سي , فورمولا إي

الأكثر شعبية اليوم

الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان

هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين

كفيات كان غاضبًا في البداية من حركة غروجان قبل رؤية الحادث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كفيات كان غاضبًا في البداية من حركة غروجان قبل رؤية الحادث

فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين

وولف: نظام تقارب المحرّكات "إهانة" للمصنّعين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: نظام تقارب المحرّكات "إهانة" للمصنّعين

هاميلتون يريد عودة الحرب بين مصنّعي الإطارات في أعقاب الانتقادات لتركيبات 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يريد عودة الحرب بين مصنّعي الإطارات في أعقاب الانتقادات لتركيبات 2021

هاميلتون يُحرز زمنًا قياسيًا جديدًا لينطلق أوّلاً في سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُحرز زمنًا قياسيًا جديدًا لينطلق أوّلاً في سباق البحرين

مخاوف سائقي الفورمولا واحد حيال إطارات بيريللي الجديدة تتجاوز مجرّد الأزمنة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مخاوف سائقي الفورمولا واحد حيال إطارات بيريللي الجديدة تتجاوز مجرّد الأزمنة

أحدث الأخبار

أودي تتجه للخروج من الفورمولا إي لتبدأ مشروعها في "ال ام دي اتش"
WEC دبليو إي سي / أخبار عاجلة

أودي تتجه للخروج من الفورمولا إي لتبدأ مشروعها في "ال ام دي اتش"

دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تحسم اللقب بعد الفوز بسباق البحرين الختامي
الفيديو بالداخل
WEC دبليو إي سي / تقرير السباق

دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تحسم اللقب بعد الفوز بسباق البحرين الختامي

دبليو إي سي: كونواي ولوبيز يضعان سيارة تويوتا #7 في قطب الانطلاق الأوّل في البحرين
WEC دبليو إي سي / تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: كونواي ولوبيز يضعان سيارة تويوتا #7 في قطب الانطلاق الأوّل في البحرين

دبليو إي سي: هارتلي الأسرع بفارق 0.1 ثانية في التجارب الحرة الثالثة في البحرين
WEC دبليو إي سي / تقرير التجارب

دبليو إي سي: هارتلي الأسرع بفارق 0.1 ثانية في التجارب الحرة الثالثة في البحرين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان

18س
2
فورمولا 1

هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين

21س
3
فورمولا 1

كفيات كان غاضبًا في البداية من حركة غروجان قبل رؤية الحادث

19س
4
فورمولا 1

فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين

5
فورمولا 1

وولف: نظام تقارب المحرّكات "إهانة" للمصنّعين

أحدث الأخبار

أودي تتجه للخروج من الفورمولا إي لتبدأ مشروعها في "ال ام دي اتش"
WEC

أودي تتجه للخروج من الفورمولا إي لتبدأ مشروعها في "ال ام دي اتش"

دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تحسم اللقب بعد الفوز بسباق البحرين الختامي
WEC

دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تحسم اللقب بعد الفوز بسباق البحرين الختامي

دبليو إي سي: كونواي ولوبيز يضعان سيارة تويوتا #7 في قطب الانطلاق الأوّل في البحرين
WEC

دبليو إي سي: كونواي ولوبيز يضعان سيارة تويوتا #7 في قطب الانطلاق الأوّل في البحرين

دبليو إي سي: هارتلي الأسرع بفارق 0.1 ثانية في التجارب الحرة الثالثة في البحرين
WEC

دبليو إي سي: هارتلي الأسرع بفارق 0.1 ثانية في التجارب الحرة الثالثة في البحرين

دبليو إي سي: لوبيز يتفوّق بأكثر من ثانية في التجارب الثانية لجائزة البحرين الختامية
WEC

دبليو إي سي: لوبيز يتفوّق بأكثر من ثانية في التجارب الثانية لجائزة البحرين الختامية

أحدث ملفات الفيديو

سباق البحرين 8 ساعات: مراسم التتويج 02:38
دبليو إي سي
16-11-2020

سباق البحرين 8 ساعات: مراسم التتويج

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق البحرين 8 ساعات 03:12
دبليو إي سي
14-11-2020

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق البحرين 8 ساعات

البحرين 8 ساعات - ملخص التصفيات 02:13
دبليو إي سي
13-11-2020

البحرين 8 ساعات - ملخص التصفيات

دبليو إي سي: العرض التشويقي لسباق البحرين 8 ساعات 01:00
دبليو إي سي
20-10-2020

دبليو إي سي: العرض التشويقي لسباق البحرين 8 ساعات

أول فوز لمايكل شوماخر في بطولة العالم للسيارات الرياضية - مكسيكو 1990 01:16
دبليو إي سي
07-10-2020

أول فوز لمايكل شوماخر في بطولة العالم للسيارات الرياضية - مكسيكو 1990

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.