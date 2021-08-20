ألونسو خيار "مثالي" لألبين حال بنائها سيارة جديدة للمشاركة في "دبليو إي سي"

كشفت ألبين بأنّها تقيّم بجدية تطوير سيارة لومان خارقة أو نموذج لفئة "ال ام دي اتش" لموسم 2023 أو موسم 2024.

وسيكون ألونسو - الذي استأنف مسيرته في الفورمولا واحد مع الصانع الفرنسي هذا العام بعد فوزه بنسختين من سباق لومان 24 ساعة مع تويوتا - خيارًا بارزًا لقيادة مثل تلك السيارة، وذلك وفق ما كشفه المدير العام لألبين لورون روسي.

حيث قال: "إنّه أحد أكبر سفراء مجموعة رينو في عالم رياضة السيارات، وسيكون من الطبيعي بالنسبة لنا أن يتواصل تمثيله بعد الفورمولا واحد، ولا نعلم متى سيكون ذلك بالنسبة له".

وأضاف: "إذا ما خضنا منافسات التحمّل في المستقبل، فسيكون من المثالي في مرحلة ما أن يكون ضمن فريقنا".

هذا وكشف روسي كذلك بأنّ ألونسو سيزور سباق لومان 24 ساعة نهاية هذا الأسبوع مع زميله في الفورمولا واحد إستيبان أوكون وذلك لأن "ألبين تحبّ لومان وسباقات التحمّل".

كما أوضح روسي أنّ ألبين "تبحث في سُبل مختلفة لمواصلة حضورها في سباقات التحمل لأبعد من البرنامج الحالي" مع سيارة "ألبين-غيبسون أيه480 ال ام بي1"، والتي لا يُمكنها نظريًا المشاركة في البطولة العام المُقبل.

فقال: "قد نشارك في فئة ال ام اتش، أو قد تكون فئة ال ام دي اتش، حيث نبحث في ذلك بنظرة إيجابية ومتحمّسة للغاية. لن أخوض في الكثير من التفاصيل كون هنالك عوامل لقرارنا ولا أرغب الإفصاح عن المزيد".

في المقابل، أشار روسي إلى أنّه من غير المرجّح أن يشارك ألونسو - الذي ألمح ببقائه ضمن صفوف ألبين حتى 2024 - في منافسات السيارات الرياضية بينما ما يزال في الفورمولا واحد.

فقال في ذلك الصّدد: "لا أعتقد بأنّ ذلك سيكون ممكنًا".