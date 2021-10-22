أسطورة الراليات أوجييه سيختبر سيارة تويوتا الخارقة في تجارب البحرين

تمّ تأكيد مشاركة الفرنسي في تجارب الناشئين الرسمية في "دبليو إي سي" والتي تُقام في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، في اليوم التالي للسباق الختامي للبطولة على حلبة البحرين الدولية، حيث سيجلس خلف مقود سيارة تويوتا "جي آر010 الهجينة".

وقد خاض أوجييه بالفعل اختبار مُحاكاة في مقر تويوتا غازو ريسينغ في أوروبا استعدادًا للتجارب الفعلية، كما سبق واختبر سيارة الفريق السابقة "تي اس050 ال ام بي1" بشكل افتراضي العام الماضي.

ويخوض أوجييه التجارب المقبلة على سيارة لومان الخارقة الخاصة بتويوتا بينما يسعى لتحقيق طموحه بالمشاركة في سباقات التحمّل والمنافسة في سباق لومان 24 ساعة.

هذا ولن يشارك أوجييه في موسم كامل ضمن منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" الموسم المُقبل مع تويوتا، حيث سيتّخذ قرارًا بشأن برنامجه مع اكتمال خططه لمنافسات السيارات الرياضية.

وتعقيبًا على تأكيد مشاركته في تجارب البحرين قال أوجييه: "أنا سعيد بأن أقود سيارة جي آر 010 الهجينة الخارقة على المسار للمرة الأولى خلال تجارب الناشئين الرسمية في البحرين".

وأضاف: "سارت حصة المُحاكاة على نحوٍ جيّد، وكان من الرائع العمل مع الفريق واستكشاف السيارة للمرة الأولى. كان بوسعي بالفعل الشعور بأنّ سيارة لومان الخارقة مختلفة جدًا عن سابقتها والتي قدتها على جهاز المُحاكاة العام الماضي".

وتابع: "كما يعلم الجميع، فإنه حلم لديّ أن أشارك في سباقات التحمّل في المستقبل، وتجارب البحرين ستمثّل خطوة هامة من أجل أن أتعلّم المزيد عن السيارة وعن مستواي الشخصي".

وأكمل: "إنّه تحد كبير بالنسبة لي وأعمل جاهدًا من أجل أن أكون مستعدًا أوتطلّع بالفعل للتجارب في البحرين".