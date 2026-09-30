من المنتظر أن يصعد الناشئ إستيبان ماسون من تويوتا إلى صف سيارات الهايبركار التابعة للشركة العام المقبل، في حال غادر ريو هيراكاوا بطولة العالم للتحمل للقيادة مع هاس في الفورمولا 1.

ولا تزال تشكيلة تويوتا لموسم 2027 في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" غير محسومة، بينما ينتظر مسؤولو "تي جي آر" أن تحسم هاس هوية بديل إستيبان أوكون، الذي سيغادر الفريق في نهاية العام.

ويُعد هيراكاوا السائق الاحتياطي في هاس واحدًا من ثلاثة سائقين على القائمة المختصرة لخلافة أوكون، إلى جانب السائق الاحتياطي في فيراري رافاييل كامارا وبطل الفورمولا 2 الحالي ليوناردو فورنالي.

وأكمل السائق البالغ من العمر 32 عامًا عدة اختبارات للفورمولا 1 هذا العام ضمن برنامج اختبار السيارات السابقة لهاس، الذي يُقام بالتعاون مع شريكتها التقنية تويوتا، كما خاض اختبارات مع مكلارين وألبين في السنوات الأخيرة.

ورغم أن كامارا، متصدر ترتيب نقاط الفورمولا 2، يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه المرشح الأبرز للمقعد إلى جانب أوليفر بيرمان، لم يُتخذ بعد قرار بشأن خطط الفريق الأمريكي لموسم 2027.

وقال المدير التقني لتويوتا في "دبليو إي سي" دايفيد فلوري إن ترقية ماسون إلى فئة الهايبركار ستكون "الخيار المنطقي" إذا خسرت الشركة خدمات هيراكاوا، الفائز بسباق لومان 24 ساعة عام 2022، لصالح الفورمولا 1.

ومن المفهوم أن الشائعات التي تربط أوكون بانتقال إلى تويوتا في بطولة العالم للتحمل لا أساس لها.

حيث قال فلوري لوسائل الإعلام، بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الواضح أن ماسون جاهز إلى حد كبير للصعود. لا نزال نناقش هذا الأمر، لكن من الواضح أنه سيكون خيارًا منطقيًا (لخلافة هيراكاوا)".

ويُنظر إلى ماسون باعتباره النجم الكبير القادم في بطولة العالم للتحمل، وتعمل تويوتا على إعداده للصعود إلى فئة الهايبركار مستقبلًا.

وقاد الفرنسي سيارة جي آر010 هايبرد للمرة الأولى خلال اختبار الناشئين في البحرين في نوفمبر من العام الماضي، قبل أن يقود سيارة تي آر010 هايبرد المطورة خلال يوم اختبار لومان في يونيو.

ويخوض حاليًا معركة على لقب سلسلة لومان الأوروبية، كما تتضمن مسيرته منصتين للتتويج في فئة إل إم بي2 في سباق لومان.

رقم 8 فريق تويوتا ريسينغ جي آر 010: سيباستيان بويمي، بريندون هارتلي، ريو هيراكاوا الصورة من قبل: دبليو إي سي

تويوتا بلا سائق ياباني في السيارة رقم 7؟

لطالما امتلكت تويوتا سائقًا يابانيًا في كل واحدة من سيارتيها ببطولة العالم للتحمل. ويمثل مدير الفريق والسائق كاموي كوباياشي اليابان في السيارة رقم 7 من طراز تي آر010 هايبرد، بينما يقود تشكيلة السيارة رقم 8 هيراكاوا، الذي حل بديلًا لكازوكي ناكاجيما بعدما انتقل سائق الفورمولا 1 السابق إلى دور إداري.

وكانت آخر مرة لم تضم فيها تويوتا سائقًا يابانيًا في إحدى سياراتها في عام 2015، أي قبل عام من تعاقدها مع كوباياشي لبرنامجها في فئة إل إم بي1.

ولم يستبعد فلوري إمكانية خوض الموسم المقبل بتشكيلة لا تضم سائقًا يابانيًا، لكنه شدد على أهمية وجود تمثيل من الدولة التي ينتمي إليها المصنع.

فقال: "بالتأكيد، من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا سائق ياباني في كل سيارة. لكن من المهم أيضًا أن نقدم أداءً جيدًا. من الواضح أن ريو جزء من الفريق، وفي الوقت الحالي هو هنا معنا، مندمج بالكامل في الفريق ويقدم ما هو متوقع منه".

كما أشار فلوري إلى أن تويوتا لا تملك في تشكيلتها سائقًا يابانيًا يمكنه سد أي شاغر في فئة الهايبركار العام المقبل، ما يعزز فرص ماسون في الصعود، قائلًا: "لدينا بعض المرشحين، لكن في الوقت الحالي ليسوا بالضرورة جاهزين للصعود في وقت قصير".

هذا ومن المقرر أن تجري تويوتا تغييرًا آخر على تشكيلتها، مع انتقال كيفن إستري من بورشه على سبيل الإعارة ليحل محل مايك كونواي، الذي يُتوقع أن يغادر الفريق الذي يتخذ من كولونيا مقرًا له بعد 12 موسمًا.