سلسلة "دبليو" النسائية تنضم للسباقات الداعمة لجولتي المكسيك وأوستن في الفورمولا واحد
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16-01-2020
تلقت سلسلة "دبليو" النسائية دفعة هائلة مع تأكيد تواجدها كسباقات داعمة لجولتي الولايات المتحدة الكبرى والمكسيك في الفورمولا واحد.
بعد نجاح أول موسم لسلسلة "دبليو" النسائية عام 2019 مع ستّ جولات داعمة لسباقات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم"، أقيمت بعض الاجتماعات حيال إمكانية التعاون مع بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.
ولاتغطي للبطولات الداعمة: الفورمولا 2 والفورمولا 3 جولتي المكسيك وأوستن، وهناك متسع شغلته سلسلة "دبليو" النسائية يوم السبت.
وباتت الروزنامة تضم الآن ثماني جولات، حيث تمّ الإعلان بالفعل عن جولات: سانت بيترسبورغ، أنديرستور ومونزا.
روزنامة موسم 2020 في سلسلة "دبليو" النسائية
|السباق
|التاريخ
|سانت بيترسبورغ، روسيا
|30 مايو
|أنديرستور، السويد
|13 يونيو
|مونزا، إيطاليا
|27 يونيو
|نوريسرينغ، ألمانيا
|11 يوليو
|براندز هاتش، بريطانيا
|23 أغسطس
|آسين، هولندا
|5 سبتمبر
|أوستن، الولايات المتحدة الأمريكية
|24 أكتوبر
|المكسيك، مكسيكو سيتي
|31 أكتوبر
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سلسلة "دبليو" النسائية تنضم للسباقات الداعمة لجولتي المكسيك وأوستن في الفورمولا واحد
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منصة السباق
٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 11: الشبيطة - حرض الآن
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|الفحص الفنيّ في جدّة
|
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
|
21:00
00:00
|
|الإنطلاقة من على المنصة
|
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
|
21:00
00:00
|
|المرحلة 1: جدة - الوجه
|
الأحد ٥ يناير
الأحد ٥ يناير
|
06:03
09:03
|
|المرحلة 2: الوجه - نيوم
|
الاثنين ٦ يناير
الاثنين ٦ يناير
|
02:00
05:00
|
|المرحلة 3: نيوم - نيوم
|
الثلاثاء ٧ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
|
03:00
06:00
|
|المرحلة 4: نيوم - العُلا
|
الأربعاء ٨ يناير
الأربعاء ٨ يناير
|
03:30
06:30
|
|المرحلة 5: العُلا - حائل
|
الخميس ٩ يناير
الخميس ٩ يناير
|
03:15
06:15
|
|المرحلة 6: حائل - الرياض
|
الجمعة ١٠ يناير
الجمعة ١٠ يناير
|
03:00
06:00
|
|يوم راحة
|
السبت ١١ يناير
السبت ١١ يناير
|
03:00
06:00
|
|المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
|
الأحد ١٢ يناير
الأحد ١٢ يناير
|
03:00
06:00
|
|المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
|
الاثنين ١٣ يناير
الاثنين ١٣ يناير
|
03:00
06:00
|
|المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
|
الثلاثاء ١٤ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
|
03:00
06:00
|
|المرحلة 10: حرض - الشبيطة
|
الأربعاء ١٥ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
|
03:00
06:00
|
|المرحلة 11: الشبيطة - حرض
|
الخميس ١٦ يناير
الخميس ١٦ يناير
|
03:00
06:00
|
|المرحلة 12: حرض - القدية
|
الجمعة ١٧ يناير
الجمعة ١٧ يناير
|
03:00
06:00
|
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