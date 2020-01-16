سلسلة "دبليو" النسائية تنضم للسباقات الداعمة لجولتي المكسيك وأوستن في الفورمولا واحد

بعد نجاح أول موسم لسلسلة "دبليو" النسائية عام 2019 مع ستّ جولات داعمة لسباقات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم"، أقيمت بعض الاجتماعات حيال إمكانية التعاون مع بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

ولاتغطي للبطولات الداعمة: الفورمولا 2 والفورمولا 3 جولتي المكسيك وأوستن، وهناك متسع شغلته سلسلة "دبليو" النسائية يوم السبت.

وباتت الروزنامة تضم الآن ثماني جولات، حيث تمّ الإعلان بالفعل عن جولات: سانت بيترسبورغ، أنديرستور ومونزا.