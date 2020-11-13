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سلسلة دبليو / أخبار عاجلة

المملكة العربية السعودية منفتحة على استضافة سلسلة "دبليو" النسائية

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المملكة العربية السعودية منفتحة على استضافة سلسلة "دبليو" النسائية
من قبل:
, محرر

أبدت المملكة العربية السعودية انفتاحها على إقامة سباق ضمن سلسلة "دبليو" النسائية على أرضها من العام المُقبل إن أمكن، في ظلّ توجّه السلسلة نحو إقامة عدد من سباقاتها كأحداث داعمة الفورمولا واحد.

أعلنت السلسلة يوم أمس الخميس عن دعمها للفورمولا واحد من خلال 8 أحداث في العام المُقبل، وهو الأمر الذي أثار ترقّبًا حول ما إذا سيكون هنالك اهتمام باستضافة السلسلة في المملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت المملكة مؤخّرًا عن صفقتها مع الفورمولا واحد لإقامة سباق ليلي حول شوارع جدّة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المُقبل.

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وكانت كاثرين بوند موير المدير التنفيذي للسلسلة قد أشارت إلى أنّ التسابق في الشرق الأوسط لن يكون مرجّحًا العام المُقبل، على الرُغم من أنّه لم يكن هنالك اعتراض محدد على التسابق في المملكة العربية السعودية، إذ ترى بأنّ الأمر يحتاج لتأسيس علاقة ذات معنى، وذلك يحتاج لبعض الوقت.

لكن من جهته، أبدى رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل اهتمام المملكة باستضافة أحد سباقات السلسلة في أقرب وقت ممكن.

فقال: "أودّ ذلك شخصيًا، أودّ رؤية سباق للسلسلة هنا، وأن نستضيف (سلسلة دبليو) في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "أعلم بأنّ هنالك ثماني جولات، وآمُل أن نكون من بين البلدان المحظوظة التي تستضيف إحداها على أرض المملكة".

وأوضح الأمير خالد أنّه وعوضًا عن أن تحاول المملكة العربية السعودية إبعاد الفتيات عن سباقات السيارات، فإنّ الدولة تفعل كل ما بوسعها من أجل تشجيعهن.

فقال: "على مدار العاميين الماضيين، كنّا نشجّع ونروّج لدور السيدات ولا سيّما الفتيات في عالم رياضة السيارات. لذلك هذا أمر نودّ القيام به بكل تأكيد. كما أنّنا نود أن نكون مصدر إلهام لشعبنا وأن نجلب لهم تلك الأنواع من الأحداث وأن نرى المزيد من الفتيات تشاركن في السباقات في المملكة العربية السعودية".

وأكمل: "سنبدأ بالكارتينغ، ولدينا السائقة ريما جوفالي، والتي تشارك في الفورمولا 4 في المملكة المتحدة، حيث أنّه من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجلب مثل تلك الأحداث إلى هنا".

واختتم: "الرياضة للجميع، ونحن بالفعل نضغط من أجل دعم الفتيات في عالم رياضة السيارات في المستقبل، ونتعامل بجدية مع هذا الأمر. سيكون قدوم هذه السلسلة أمرًا جيّدًا لإلهام فتياتنا هنا في المملكة. لذلك آمُل أن يكون بمقدورنا التوصل لاتفاق واستضافة السلسلة مع الفورمولا 2".

ميور رئيسة سلسلة "دبليو" النسائية: سنرى سائقة فورمولا واحد قريباً

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السلاسل سلسلة دبليو
الكاتب أحمد مجدي

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