هاسه أصبح رسميًا أول سائق يتمكن من تنفيذ عملية تجاوز "حقيقية" على فيرستابن على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه ضمن نفس الفئة. لكن فيرستابن ردّ لاحقًا، تاركًا هاسه منبهرًا بقدرته على المتابعة في الهواء المتسخ.

حيث قال: "دقّته في الهواء المتسخ من مستوى مختلف تمامًا. سواء عبر موتكورفه أو بفلانزغارتن أو فلوغبلاتز، كان يلتصق بي من الخلف. هذا أمر نادر لا تراه كثيرًا".

قاد هاسه سيارة آودي آر 8 إل إم إس جي تي 3 لأكثر من 15 عامًا، وهي سيارة معروفة بسهولة ملاحقتها من الخلف لأنها لا تولد الكثير من الاضطرابات الهوائية.

ومع ذلك، حتى هذا السائق المخضرم كان مندهشًا: "نادرًا ما رأيت شخصًا يلتصق ويبقى ثابتًا في هواء سيارة أمامه مثل ماكس".

تجاوز البطل

بحلول تلك اللحظة، كان هاسه قد نقش اسمه بالفعل في تاريخ "الجحيم الأخضر" كأول سائق يتجاوز فيرستابن بشكل حقيقي على نوردشلايفه.

كريستوفر هاس، أودي آر 8 إل إم إس

حيث قال بعد خروجه من السيارة عبر البث الرسمي لـ NLS: "لم أستمتع بهذا الشكل داخل سيارة سباق منذ وقت طويل جدًا".

وعند استرجاعه لما حدث بعد يومين، اعترف أن حجم اللحظة لم يدركه إلا لاحقًا.

أضاف: "عندما خرجت، لم يكن لدي أي رد فعل من الجماهير أو الفريق بعد. كنت فقط منتشيًا من المواجهة. لكن عندما رأيت رد الفعل العالمي... كان الأمر لا يُصدق".

وأردف: "هذا يظهر التقدير الكبير لما نقوم به هنا، وأنا ممتن لأن ماكس يجلب هذا الاهتمام إلينا".

خطة محكمة منذ البداية

انطلق هاسه من المركز الثاني، وهو ما اعتبره عيبًا: "أكره الانطلاق ثانيًا. أنت تحت رحمة صاحب المركز الأول ووتيرته والإشارات. سأكون مسرورًا بالمركز الأول أو الثالث في أي يوم".

#3 فريق مرسيدس-إيه أم جي فيرستابين ريسينغ، مرسيدس إيه أم جي جي ني3 إيفو: ماكس فيرستابن، دانييل جونكاديلا، جول جونون الصورة من قبل: ماكس فيرستابن

لكن كانت لدى السائق البالغ 38 عامًا خطة. فقد عمل على الإطارات بشكل مكثف خلال لفة التحمية، معتمدًا على قلة خبرة فيرستابن نسبيًا في نافذة تسخين سيارات جي تي 3 الحساسة.

وقد نجحت الخطة. اضطر فيرستابن إلى رفع السرعة عند غالغنكوبف، ولم يتردد هاسه لحظة.

انطلق بجانب سيارة إيه أم جي مبكرًا على مقطع دوتينغر هوهه المستقيم، مستفيدًا من أفضلية طفيفة في السرعة القصوى لسيارة آودي، ونجح في تثبيت التجاوز.

فيرستابن يردّ: "في تلك اللحظة، كنت قد خسرت بالفعل"

ما تلا ذلك كان مطاردة مثيرة، حيث وصل السائقان إلى أقصى الحدود. وفي إحدى اللحظات، كاد فيرستابن أن يصطدم بالقسم الخلفي لسيارة هاسه عندما اضطر للكبح بسبب حادث أمامه. وفي النهاية، استعاد بطل الفورمولا 1 الصدارة.

بلغت المواجهة ذروتها ضمن صراع سحب هوائي على مقطع دوتينغر هوهه المستقيم، حيث حاول كل سائق كسر عامل السحب عن الآخر.

حيث قال هاسه: "ظننت أنني سأضحك أخيرًا عندما أبقي مقدمة سيارتي متقدمة عند دخول تيرغارتن".

وأكمل: "كنت مخطئًا. كان لديه عرض يد أمامي وتمسك بالخط الداخلي. في تلك اللحظة، كنت قد خسرت بالفعل. لا جدوى من أن لعب دور البطل هناك".

محاولة الفوز في لعبة "من يتراجع أولًا" لم تكن منطقية، كما اكتشف لورينس فانثور بطريقة مؤلمة في عام 2022، عندما حاول منافسة شقيقه درايس خلال سباق 24 ساعة، مما أدى إلى حادث ضخم لسيارة بورشه "غريلو".

في حين كان الهدف الأساسي لعطلة نهاية الأسبوع هو تطوير مستوى نيكو هانتكه مع فريق شيرر سبورت بي.أتش.أكس، فإن عرض هاسه-فيرستابن سرق الأضواء، ومنح السائق الألماني شهرة كبيرة.

#3 فريق مرسيدس-إيه أم جي فيرستابن ريسينغ، مرسيدس إيه أم جي جي تي3 إيفو: ماكس فيرستابن، دانييل جونكاديلا، جول جونون الصورة من قبل: Jan Brucke/VLN