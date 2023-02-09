ريكاردو يقود سيارة فورد موستانغ الجديدة

باتت تربط الأسترالي الفائز بثمانية سباقات في الفئة الملكة، صلة مع فورد، وذلك بعد إعلان المصنّع الأمريكي دخول شراكة تقنية مع ريد بُل بدءاً من حقبة المحركات الهجينة 2026.

وكجزء من عمله كسائق ثالث مع العلامة النمساوية، أمضى ريكاردو يومه ضمن مقر فورد، حيث جرّب عدداً من السيارات على حلبة فورد للاختبارات.

ومن بينها كانت سيارة فريق "دي.جيه.آر بينسكي" موستانغ سوبركارز الجيل الثاني، والتي عادة ما يقودها جيم فارلي المدير التنفيذي لدى فورد في اللفات الاستعراضية.

حيث قال ريكاردو في فيديو تم نشره على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة إلى فورد: "لقد قدت تقريباً جميع طرازات فورد، وها قد جربتُ هذا الطراز الرائع".

وأكمل: "بعض من المحركات ذات الثماني أسطوانات هنا في ميتشيغان - البعيدة كثيراً عن موطني، لكنني أشعر وكأنني في موطني".

وتابع: "لقد حظيت بالكثير من المرح. الشكر الكبير موصول إلى فورد لاستضافتي هنا".

وهذه هي ثالث مرة يجرب فيها ريكاردو سيارات "سوبركارز".