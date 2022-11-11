ريكاردو لا ينفي المشاركة في منافسات السيارات الرياضية
ترك دانيال ريكاردو سائق مكلارين الحالي الباب مفتوحاً لإمكانية المشاركة في منافسات السيارات الرياضية، مؤكداً أن البقاء في الفورمولا واحد تمثل أولوية بالنسبة له.
يتجه الأسترالي للخروج من صفوف مكلارين نهاية الموسم الجاري ما يعني أنه سيصبح على الأغلب بلا مقعد تسابق في الفورمولا واحد بعد أكثر من عقد في الفئة الملكة.
ومن المتوقع أن يحصل على مركز سائق احتياطي لموسم 2023 المقبل، حيث ربطته عدة تكهنات بفريقي مرسيدس وريد بُل، حيث ما زال يحافظ على آماله بإيجاد مقعد تسابقي في 2024.
وبينما يعتبر الحصول على مقعد لسائق احتياطي في الفورمولا واحد، أولوية بالنسبة إلى ريكاردو الموسم المقبل، لكنه لم يغلق الباب على إمكانية المشاركة في سلاسل أخرى.
وحين سُئِل في البرازيل إن كان يقيّم فكرة المشاركة في سلسلة أخرى ضمن منافسات السيارات الرياضية على سبيل المثال، أكد ريكاردو أن ذلك ممكن طالما أنه يفيده في عودته لسباقات الفورمولا واحد.
فقال: "أعتقد أنني بحاجة للانتظار لأرى أين سيكون موقعي الموسم المقبل".
وأكمل: "من الواضح أنني أتكلم عن إمكانية الحصول على مقعد سائق احتياطي. الحقيقة أنني لم أوقع على أي شيء بعد".
وتابع: "حينها يأتي السؤال حول ما هو مسموح لي المشاركة به، لكنني في نهاية المطاف أشعر أن أخذ استراحة لموسم سيكون أمراً مفيداً لي، لإبقاء مهاراتي في أفضل حالاتها".
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وأردف: "ذلك أمر سأقوم بتقييمه بالفعل".
وتابع: "الفورمولا واحد مختلفة للغاية عن سباقات السيارات السياحية على سبيل المثال، لذا لا أعلم حقاً ما الذي قد أحتاج للعمل عليه".
واسترسل: "لذا، لا أرغب برفض أي عروض. لكن سأحصل على بعض الأيام خلف مقود سيارة فورمولا واحد ضمن سعيي للحصول على مقعد تسابقي لاحقاً".
وكان ريكاردو قد اختبر سيارة رياضية مرتين، وتسمح قوانين السيارات الرياضية للفرق بإشراك سائق إضافي في أغلب الجولات خلال الموسم، ما يجعل من هذه الفكرة ممكنة نظرياً.
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