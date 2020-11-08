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السباقات السياحيّة / أخبار عاجلة

مهدي بناني يفوز بلقب "تي سي آر" أوروبا في السباق الختامي

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مهدي بناني يفوز بلقب "تي سي آر" أوروبا في السباق الختامي

نجح مهدي بناني سائق "كومتويو ريسينغ" في انتزاع لقب سلسلة "تي سي آر" أوروبا للسيارات السياحية في السباق الختامي لموسم 2020، بينما تمكّن فريقه كذلك من حصد لقب الفرق.

انطلق بناني في السباق الختامي من المركز السادس، إذ وبعد معارك محتدمة على الحلبة، نجح بحصد مركز الوصافة. حيث أنّ نتيجته تلك، إلى جانب انسحاب مايك هالدر، سمحت للمغربي باقتناص اللقب.

 وتعقيبًا على فوزه صرّح بناني قائلًا: "سار السباق على نحوٍ جيّد للغاية. لقد كان موسمًا رائعًا للغاية وأنا سعيد أنّنا تمكنا من حصد اللقب وكذلك لقب الفرق. أودّ توجيه الشكر إلى كومتويو وكذلك آودي سبورت على دعمهما".

ولطالما كانت سيارة بناني "آودي آر اس 3 ال ام اس" سريعة طوال الموسم، حيث توجّه المغربي إلى الجولة الختامية مع وزن تثقيلي قدره 60 كلغ. حيث لم يتوقّع سائق كومتويو ريسينغ أن يُنهي بين سائقي الصدارة بالنظر إلى تلك الظروف.

حيث قال: "أنا سعيد بالإنهاء ضمن الثلاثة الأوائل، كوني كنت أحمل 60 كلغ كوزن تثقيلي، لذلك أن أكون بطلًا لهو أمرٌ لا يُصدق أكثر. كل الأمور سارت على نحوٍ جيّد نهاية هذا الأسبوع، وخضنا سباقات رائعة. قدمنا كذلك عرضًا جيّدًا أمتع المتابعين، حيث انطلقنا على الإطارات الملساء ضمن أجواء ماطرة".

جديرٌ بالذكر أنّ بناني أحرز اللقب من دون الفوز بأيّة سباقات، ولكن مع ثلاث منصات تتويج، وتسجيله النقاط في كل السباقات.

وعن ذلك علّق بناني: "نعم، هذا غريب. عادة ولكي تكون بطلًا عليك الفوز بالسباقات، لكنني أعتقد كذلك بأنّ النقاط من أقطاب الانطلاق الأوّلى، حيث كنت السائق صاحب أكبر عدد من أقطاب الانطلاق هذا الموسم، وفي النهاية مع تسجيل النقاط كذلك، حيث كنت ضمن الخمسة الأوائل في كل السباقات".

واختتم: "بالتأكيد كنت لأكون سعيدًا لو تحوّلت أقطاب الانطلاق الأولى إلى انتصارات، لكنّني سعيد بالنتيجة النهائية بالطبّع".

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