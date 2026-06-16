كالي روفانبيرا جاهز لاستئناف مسيرته في رياضة المحركات بعد المشكلة الصحية
بات نجم بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" الآن التطلع إلى عودة تدريجية إلى القيادة، مع هدف العودة إلى المنافسات بشكل كامل في عام 2027.
كالي روفانبيرا
الصورة من قبل: ماساهيدي كاميو
حصل كالي روفانبيرا على الضوء الأخضر لاستئناف مسيرته في رياضة المحركات بعد أن أجبرته ظروف صحية على تأجيل خططه للمشاركة في موسم السوبر فورمولا 2026.
وكان من المقرر أن يقوم روفانبيرا بخطوة لافتة عبر الانتقال بشكل كامل من الراليات إلى سباقات المقاعد الأحادية بالشراكة مع تويوتا هذا العام، قبل أن تدفعه مشكلة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها إلى الانسحاب من مقعده في السوبر فورمولا خلال شهر مارس.
وعانى السائق البالغ من العمر 25 عامًا من بداية صعبة في انتقاله إلى سباقات المقاعد الأحادية، بعدما اضطر إلى الانسحاب من اختبار السوبر فورمولا الذي أُقيم بعد نهاية الموسم في ديسمبر الماضي إثر إصابته بدوار الوضعة الانتيابي الحميد، وهي حالة تؤثر على التوازن والرؤية بسبب نوع من المشاكل في الأذن الداخلية.
ومنذ ذلك الحين، ركز روفانبيرا على التعافي، وعمل مع معهد الرياضة عالية الأداء الفنلندي "كي إتش يو" في مدينة يوفاسكولا، والذي منحه الآن التصريح بالعودة إلى الحلبة.
وأصدرت تويوتا بيانًا قدمت فيه تحديثًا حول حالة روفانبيرا، مؤكدة أن الفنلندي استأنف تدريباته البدنية، وأصبح الآن في وضع يسمح له بالتخطيط لـ "عودة تدريجية إلى القيادة". وتبقى العودة إلى المنافسات بشكل كامل في عام 2027 هي الهدف الرئيسي.
كالي روفانبيرا
الصورة من قبل: Masahide Kamio
وجاء في بيان تويوتا: "أصبح كالي روفانبيرا، بطل العالم للراليات مرتين، جاهزًا لمواصلة مطاردة أحلامه في السباقات بالشراكة مع تويوتا غازو ريسينغ بعد إحراز تقدم قوي في تعافيه خلال الأسابيع الأخيرة".
"منذ أن تم تعليق مشاركته المخطط لها في السوبر فورمولا هذا الموسم لأسباب طبية، أخذ كالي الوقت اللازم للتعافي والتركيز على صحته. ومع تقدم عملية التعافي بشكل جيد، فقد استأنف بالفعل تدريباته البدنية، ويمكنه الآن التطلع إلى عودة تدريجية إلى القيادة".
"للمساعدة في عملية التعافي، عمل كالي عن قرب مع معهد الرياضة عالية الأداء الفنلندي ’كي إتش يو’ في يوفاسكولا. ويُعرف المعهد بدعمه لرياضيي الألعاب الأولمبية والمنتخبات الوطنية الفنلندية، وقد وفر خبرات علمية لتحسين تعافي روفانبيرا وبرنامجه التدريبي، ومنحه الآن الموافقة على العودة إلى الحلبة".
"يعمل كالي وتويوتا غازو ريسينغ الآن على التخطيط للخطوات التالية في برنامجه الرياضي بهدف العودة إلى المنافسات في عام 2027، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".
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