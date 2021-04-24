ناصر العطية يفوز برالي تييراس ألتاس دي لوركا الاسباني

حلّ العطية بطل الشرق الأوسط 16 مرة في المركز الأوّل على متن "فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5" بوقت إجمالي قدره 45,42,3 دقيقة، متقدماً بفارق 6,2 ثوانٍ عن الثنائي صاحب الأرض سولاس جان وملاحه سانخوان دي أوزيبيو رودريغو (سيتروين سي3 رالي2).

فيما وصل الاسباني سواريز خوسيه أنتونيو مع ملاحه إيغليزياس بين ألبرتو على متن "شكودا فابيا رالي2 إيفو" في المركز الثالث متأخراً بفارق 36,4 ثانية عن المتصدر.

قال العطية في شريط مصور نشر على متواقع التواصل الإجتماعي: "تقبّل الله صيامكم وطاعتكم. الحمدلله أبشركم المركز الأوّل اليوم في بطولة إسبانيا، الجولة الأولى. رمضان كريم".

فيما قال ملاحه ماثيو: "نعم الفوز، برافو ناصر".

وكان من المقرر أن يقام الرالي في الفترة الممتدة بين 20 و21 آذار/مارس الماضي، إلا أن المنظمين قرروا تأجيله إلى 23 و24 الشهر الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبلغت المسافة الإجمالية للرالي حوالي 378 كيلومتراً، منها 6 مراحل خاصة بالسرعة بطول 101,44 كلم، إلا انه تم إلغاء المرحلة الثانية البالغة 23,27 كلم، واقيمت في يوم واحد (السبت).

ونذكر أن بطولة إسبانيا للراليات تتألف من 14 جولة تقام على مسارات حصوية ومعبدة، على أن يتم احتساب أفضل النتائج في خمس جولات اسفلتية وفي ثلاث جولات حصوية لتتويج الفائز.

انطلق الرالي الجمعة 23 نيسان/أبريل مع التجارب الرسمية في مرحلة بلغت 3 كيلومترات حيث تمكن العطية من تسجيل التوقيت الأسرع (2,05,842 د.)

ومع إنطلاق المنافسات الفعلية، أنهى العطية المرحلة الأولى (23,27 كلم) في المركز الثالث بوقت 13,55,2 دقيقة، متاخراً 8,2 ثوانٍ عن الأسرع سولاس جان متصدر الترتيب العام.

وبعد إلغاء المرحلة الثانية، سجل السائق القطري اسمه على لائحة الاسرع في الثالثة مع 8,53,8 دقائق ومتقدماً بفارق 2,3 ثانيتين عن جان ليقلص الفارق بينهما في الترتيب العام إلى 5,9 ثوانٍ.

ولم يتمكن العطية في المرحلة الرابعة من انتزاع التوقيت الأسرع، بل اكتفى بالمركز الثاني متأخراً بفارق 1,3 ثانية عن الأسرع روسيل ليو (فورد فييستا رالي2)، إلاّ أن القطري نجح في تقليص الفارق مجدداً بينه وبين جان في الترتيب العام إلى 3,5 ثوانٍ بعدما حل صاحب الأرض ثالثاً في هذه المرحلة مع توقيت إجمالي بلغ 7,31,5 دقائق.

وتمكن العطية من تقليص الفارق مجدداً مع جان في الترتيب العام إلى 0,6 ثانية مع نهاية المرحلة الخامسة التي بلغت مسافتها 14,96 كلم، بتسجيله التوقيت الأسرع أمام الاسباني نفسه متقدماً عليه بفارق 2,9 ثانيتين (8,30,9 د. مقابل 8,33,8 د.).

وحسم العطية الصدارة والفوز بالرالي لصالحه مع نهاية المرحلة السادسة الأخيرة (12,49 كلم)، بعدما رفع من وتيرة قيادته ومارس ضغوطات كبيرة ليحقق أسرع توقيت للمرة الثالثة في هذا الرالي ويسجل 6,53,3 دقائق متقدماً بفارق 6,8 ثوانٍ عن جان، ما منحه كأس المركز الأوّل بفارق 6,2 ثوانٍ عن منافسه.

الترتيب العام النهائي للخمسة الاوائل:

1ـ ناصر صالح العطية ـ ماثيو بوميل ـ فولكسفاكن بولو جي تي آي آر 5 ـ 45,42,3 د.

2ـ سولاس جان ـ سانخوان دي أوزيبيو رودريغو ـ سيتروين سي3 رالي 2 ـ 45,48,5 د.

3ـ سواريز خوسيه أنتونيو ـ إيغليزياس بين ألبرتو ـ "شكودا فابيا رالي2 إيفو" ـ 46,18,7 د.

4ـ إيزمندي غوركا ـ سانخوان دي أوزيبيو دييغو ـ شكودا فابيا آر5 ـ 47,15,1 د.

5ـ أريس إيفان ـ فاسيكز ليستي دافيد ـ هيونداي آي20 آر5 ـ 47,32,6 د.