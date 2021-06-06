رالي دا أوغا: العطية ينتزع لقب الوصافة خلف صاحب الأرض سواريز

نفض العطية غبار الذكريات المؤلمة من رالي دا أوغا في نسخته العام الماضي حين اضطر للانسحاب في المرحلة الثانية بعدما شب حريق على متن سيارته، ليحقق المركز الثاني في الجولة الثانية من منافسات كأس إسبانيا المقامة على مسارات حصوية (4-5 حزيران/يونيو 2021) بحلوله خلف سواريز ميراندا متأخراً بفارق 42,2 ثانية.

وأنهى الاسباني الرالي بوقت إجمالي وقدره 1,22,21,8 ساعة.

وكان "سوبرمان" الرياضة عموماً والقطرية خصوصاً يأمل في أن يرفع كأس المركز الأوّل ليكرر سيناريو فوزه في رالي تييراس ألتاس دي لوركا الإسباني العاشر، الذي شكّل الجولة الأولى وأقيم الشهر الماضي، إلا أنه وكما كتب ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل في صفحته على "فايسبوك": "عانينا قليلاً من الإطارات".

وجاءت مشاركة العطية مع بوميل على وقع احتفاظه للعام الثاني توالياً بلقبه بطلاً لرالي الأندلس، باكورة جولات كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كاونتري، كما تسلح بفوزه برالي الأردن الدولي، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي حيث تمكن من تحقيق فوزه الـ 14 في مسيرته في هذاالرالي، معززاً رقمه القياسي.

وبنظرة سريعة إلى مسيرة سواريز نذكر انه توج بطلاً لإسبانيا على المسارات الحصوية عام 2017 خلف مقود سيارة بيجو، كما يتضمن سجله الفوز بلقب فئة "آر2" عام 2013 وبكأس الناشئين في عام 2010، الذي شهد أيضاً فوزه بفئة آر3.

وبدأ العطية مغامرته الإسبانية الجمعة مع نهاية اليوم الأوّل الذي تضمن مرحلة واحدة بمسافة 8,74 كيلومترات مسجلاً ثاني أسرع توقيت مع 5,52,3 دقائق ليتأخر بفارق 3.3 ثوانٍ فقط عن الأسرع صاحب الأرض خوسيه أنطونيو سواريز وملاحه ألبرتو إيغليسياس بن (شكودا فابيا رالي2 إيفو)، فيما حلّ أليكسندر فيلانوفا على متن "سيتروين سي3 رالي2" ثالثاً متأخراً بفارق 6,2 ثوانٍ.

وتوجب على الفرق خوض في اليوم الثاني (السبت) 114 كيلومتراً من المنافسات، حيث تابع العطية في المرحلة الثانية (16,11 كلم) ملاحقة منافسه والضغط عليه في تكرار لسيناريو الاولى، فكان صاحب الأرض الأسرع مع 11,17,7 دقيقة متقدماً بفارق 9.7 ثوانٍ عن القطري، ليرتفع الفارق بينهما في الترتيب العام المؤقت إلى 13 ثانية.

ولم تبتسم المرحلة الثالثة (10,63 كلم) للعطية الذي سجل ثالث أسرع توقيت (7,02 د.) متأخراً بفارق 2,4 ثانيتين خلف سواريز الأسرع مع 6,59,6 دقائق، فيما حقق إيفان أريس خلف مقود سيارة "هيونداي آي20 آر5" ثاني أسرع توقيت في هذه المرحلة (7,01,9 د.).

ونتيجة لهذا التراجع زاد الفارق بين العطية وسواريز في الترتيب العام إلى 15,5 ثانية (24,06,3 د. مقابل 24,21,7 د.).

وردّ العطية في المرحلة الرابعة (16,11 كلم) مسجلاً التوقيت الاسرع للمرة الأولى منذ انطلاق المنافسات بوقت 10,56,4 دقائق، متقدماً بفارق 0,7 ثانية عن سواريز، ليعود الأخير ويردّ في المرحلة الخامسة مع أسرع توقيت (6,44,2 د.) متقدماً بفارق 2,8 ثانيتين عن السائق القطري.

وتابع سواريز بسط هيمنته فأحرز أسرع توقيت في المرحلة السادسة أمام العطية وزاد الفارق في الترتيب العام إلى 28,3 ثانية ومن ثم إلى 38,9 ثانية مع نهاية المرحلة السابعة حيث سجل القطري رابع أسرع توقيت فيما حلّ سواريز ثانياً خلف الأسرع روبن إيفان آريس رويل (هيونداي)، ليعود العطية ويرد في الثامنة بكونه الأسرع، قبل أن يختم رويل المنافسات مع أسرع توقيت في المرحلة التاسعة.

وشهد رالي دا أوغا ـ كامينيو دي سانتياغو مشاركة ما لا يقل عن 100 طاقم.

ترتيب الخمسة الأوائل (ترتيب مؤقت):

1ـ خوسيه أنطونيو سواريز ميراندا ـ ألبرتو إيغليسياس بن ـ شكودا فابيا رالي2 إيفو ـ 1,22,21,8 ساعة

2ـ ناصر صالح العطية ـ ماثيو بوميل ـ فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5 ـ بفارق 42,2 ث.

3ـ روبن إيفان آريس رويل ـ دافيد فاسكيز ليستي ـ هيونداي آر20 آر5 ـ بفارق 1,13,5 دقيقة

4ـ ليو روسيل ـ ماثيو مورين ـ فورد فييستا آر5 أم كيه 2ــ بفارق 1,40,3 د.

5ـ غوركا إيزمندي زالدوا ـ دييغو ساخوان دي أوزيبيو ـ شكودا فابيا آر5ـ بفارق 2,59,3 د.