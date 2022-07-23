بطولة السعودية تويوتا: جان لحود في صدارة الجولة الأولى من صعود الهضبة في الباحة

سعيد الموري في صدارة فئة "جي2" مع المركز الثاني العام

المهند الشريف يتصدر فئة "جي5" مع المركز الثالث العام

تقام الجولة الثانية من البطولة في مدينة الطائف يومي 29 و30 يوليو، 2022.

في ظل أجواء مناخية ممتازة في الباحة، انطلقت منافسات الجولة الأولى من سباق صعود الهضبة في بطولة السعودية تويوتا، وشهدت منافسات محتدمة للغاية، حسمها في النهاية المتسابق جان لحود، على متن سيارة بورشه 911 GT2 RS، والمصنفة ضمن فئة "جي6"، وذلك بتسجيله للزمن الأسرع مع دقيقتين و23.150 ثانية.

لحود تقدم بفارق كبير قارب الست ثوانٍ على صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، ومتصدر فئة "جي2"، سعيد الموري، والذي قاد سيارة من نوع راديكال SR1500.

أما العتبة الثالثة على منصة التتويج فكانت من نصيب المتسابق المهند الشريف، بفارق سبع ثوانٍ تقريباً، وعلى متن أودي RS3 مصنفة ضمن الفئة "جي5"، والتي أحرز لقبها.

خلف الثلاثة الأوائل، أنهى المتسابق زكريا سلوان هذه الجولة في الباحة في المركز الرابع في الترتيب العام، أمام فلاح الجربا، بينما حقق أحمد خضر (متصدر فئة جي4) المركز السادس.

المركز السابع وصدارة فئة "جي1" كانت للسائق عبد العزيز الفضيلي، بينما أكمل الوليد زكي، هشام البديع وعبد الله العمري المراكز العشرة الأولى.

وشهد سباق صعود الهضبة الباحة مشاركة كبيرة، حيث أخذ خمسة وعشرون سائقاً شارة الانطلاق في السباق الذي عرف مشاركة مفتوحة من جميع الأعمار، مع توزيع السيارات ضمن فئات متنوعة.

كما عرف السباق مشاركة نسائية، مع تواجد سائقةٍ ضمن المشاركين هي أفنان المرغلاني على متن تويوتا GT86 ضمن فئة (جي4)، والتي أحرزت المركز 23.

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أقيم السباق في مرتفعات غابة خيرة بمحافظة بني حسن، في مدينة الباحة جنوب المملكة العربية السعودية، على مسار متعرج بلغ طوله 2.8 كلم، ويضم قرابة 15 منعطفاً. حيث انطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعوداً حتى نقطة النهاية على ارتفاع 340 متراً، وعلى مدى يومين متتالين.

ويجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها سباقات تسلق الهضبة في الباحة، حيث أقيم هذا الحدث الذي يحظى بشعبية محلية ملحوظة في أعوام 1017، 2018 و2019. لكنها كانت سباقات فردية، أما الآن فبات صعود الهضبة في الباحة جولة معتمدة ضمن بطولة السعودية تويوتا برعاية عبد اللطيف جميل للسيارات، وتحت إشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتمتلك سباقات صعود الهضبة (أو تسلق الهضبة) شهرة عالمية واسعة ويتم تقسيم الفئات بحسب مواصفات السيارات المشاركة، ويقام السباق على طريقة سباقات السرعة الاعتيادية مع نقطتي انطلاق ووصول.

لكنه لا يُنظّم على حلبات خاصة مغلقة، بل على طريق جبلي إسفلتي، ولا يتجاوز طول المسار 3 كلم بحيث تكون نقطة البداية أسفل الهضبة والنهاية في أعلاها.

يُشار إلى أن الجولة الثانية ستُقام في مدينة الطائف بين 29 و30 من الشهر الجاري.

نتيجة سباق صعود الهضبة في بطولة السعودية تويوتا - الجولة الأولى:

المركز السائق التوقيت الفئة 1 جان لحود 2:23:150 جي6 2 سعيد الموري 2:29:154 جي2 3 المهند الشريف 2:36:460 جي5 4 زكريا سلوان 2:39:171 جي6 5 فلاح الجربا 2:42.800 جي6 6 أحمد خضر 2:43:020 جي4 7 عبدالعزيز الفضيلي 2:44:407 جي1 8 الوليد زكي 2:44:682 جي6 9 هشام البديع 2:45:524 جي1 10 عبدالله العمري 2:45:620 جي2 23 أفنان المرغلاني 3:32.793 جي4 للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لبطولة السعودية تويوتا: www.saudihillclimb.com وموقع موتورسبورت الشرق الأوسط، www.me.motorsport.com