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الإعلان عن روزنامة كأس العالم لراليات الباها 2022

تمّ الكشف عن روزنامة كأس العالم لراليات الباها 2022، المكونة من ثماني جولات بعد اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات.

الإعلان عن روزنامة كأس العالم لراليات الباها 2022

بعد اقتراح من قبل لجنة بطولة العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري"، صوّت المجلس العالمي لرياضة السيارات على روزنامة لبطولة كأس العالم لراليات الباها 2022.

وستقام سلسلة من تسع جولات العام المقبل في كل من أوروبا والشرق الأوسط، مع روزنامة وُضعت للتماشي مع بطولة كأس العالم لراليات كروس كانتري. 

وذلك لتسهيل التحديات اللوجستية وتأمين القدر الكافي من التحديات ضمن الموسم على مجموعة متنوعة من المسارات التي تتطلب مقاربات مختلفة من قبل الفرق والسائقين على حد سواء.

وسينطلق الموسم من باها الأردن، ومن ثم يتلوه باها قطر، قبل الانتقال إلى الجولات الأوروبية بين شهري أبريل وسبتمبر، حيث ستتألف من راليات الباها في كل من إسبانيا، اليونان، إيطاليا، المجر وبولندا على التوالي.

بينما تعود البطولة إلى المنطقة العربية للختام مع باها السعودية ما بين يومي 10 و12 نوفمبر ومن ثم باها دبي الدولي الختامي بين يومي 1 و3 ديسمبر.

روزنامة كأس العالم لراليات الباها 2022:

17 - 19 فبراير باها الأردن
24 - 26 فبراير باها قطر
29 أبريل - 01 مايو باها إسبانيا
27 - 29 مايو باها اليونان
08 - 10 يوليو باها إيطاليا
05 - 07 أغسطس باها المجر
02 - 04 سبتمبر باها بولندا
10 - 12 نوفمبر باها السعودية
01 - 03 ديسمبر باها دبي

يشار إلى أنه تم كذلك تأكيد الروزنامة لمنافسات راليات الباها المحلية خلال اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري في باريس.

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