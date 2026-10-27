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أسطورة الراليات كارلوس ساينز يستعد للمشاركة بسيارة فورد بوما رالي 1

سيحظى أسطورة بطولة العالم للراليات بفرصة قيادة أحدث مواصفات سيارات البطولة في منافسة رسمية.

منشور: 27-10-2026

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رقم 225 فريق فورد ام-سبورت: كارلوس ساينز

الصورة من قبل: ايه.اس.او

سيخوض بطل العالم للراليات مرتين كارلوس ساينز راليًا خلف مقود سيارة فورد بوما رالي 1، في إسبانيا نهاية هذا الأسبوع.

وأكد بطل العالم لعامي 1990 و1992 أنه سيقود أحدث أجيال سيارات بطولة العالم للراليات خلال رالي أستورياس التاريخي، الذي سيُخصص هذا العام لتكريم مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وسيتعاون ساينز، البالغ من العمر 64 عامًا، مع ملاحه المخضرم لويس مويا لخوض الرالي الأسفلتي المؤلف من 10 مراحل، والذي يمتد لمسافة تنافسية تبلغ 126.66 كيلومترًا.

وقال ساينز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يتبقَّ الكثير على انطلاق رالي أستورياس التاريخي في برابيا. لقد قرر المنظمون تخصيص هذه الفعالية لتكريم مسيرتي، وأنا ممتن لهم للغاية على ذلك. وقد أشرت قبل فترة قصيرة إلى احتمال وجود مفاجأة في انتظارنا".

وأضاف: "تأكدت تلك المفاجأة الآن، وأريد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من فورد وريد بُل على إحضار سيارة فورد بوما رالي 1 إلى هذه الفعالية".

رقم 225 فريق فورد ام-سبورت: كارلوس ساينز

الصورة من قبل: A.S.O.

وتابع: "سأحظى بفرصة قيادة سيارة راليات من أحدث جيل. لقد مرّت سنوات طويلة منذ أن قدت سيارة على الطرقات الأسفلتية، والآن ستتاح لي أيضًا فرصة قيادة هذه السيارة الرائعة، التي تنتهي صلاحية اعتمادها للمشاركة في المنافسات، بالمناسبة، مع نهاية هذا العام".

وأردف: "أنا ولويس [الملاح مويا] متحمسان للغاية لرؤية السيارة وتجربتها. ونأمل أن نراكم جميعًا هناك في أستورياس".

وسجّل ساينز 196 مشاركة في جولات بطولة العالم للراليات خلال مسيرته، محققًا 26 فوزًا و97 صعودًا إلى منصة التتويج، خلف مقود سيارات تويوتا وسوبارو ولانسيا وفورد وسيتروين.

ومنذ اعتزاله المنافسة في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" مع نهاية عام 2005، واصل ساينز مشاركاته في منافسات الراليات الصحراوية، وفاز برالي داكار الأسطوري الشهير أربع مرات أعوام 2010 و2018 و2020 و2024.

وانضم ساينز إلى برنامج فورد المصنعي في بطولة العالم للراليات الصحراوية لعام 2025، ويحتل المركز التاسع ضمن ترتيب البطولة هذا الموسم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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