يزيد الراجحي يوسِّع صدارته في رالي القصيم

أنهى يزيد المرحلة بتوقيت 1:39:22 ساعة، في سيارة تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"، يُعاونه الملّاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، بالرغم من تعرضه لانثقاب في الإطارات قُرب نهاية المرحلة.

قال يزيد: "كان يوما جيدًا، سار كل شيءٍ على ما يرام لنا. انطلقنا من المركز العاشر. أعتقد أنه كان صعبًا على السيارة الأولى افتتاح المسارات، لأن الملاحة كانت صعبةً في بعض الأماكن، نتصدر الرالي الآن وهذا يجب أن يكون أكثر من كافٍ للغد".

في المقابل قال ملّاحه ديرك: "لقد كان يومًا جيدًا، ومثيرًا، لم أكن أعرف مالذي عليه توقعه من بطولة الرالي هذه في الصحراء الخالية. كان كتيب الطريق مليئًا بالتحديات. تعيَّن علينا أن ننظر قليلًا إلى الأمور الملاحية، وأن نبطئ قليلًا لفهم كتيب الطريق، إنما أدى يزيد عملًا رائعًا، بصراحة كانت مرحلةً صعبة في بعض الأماكن. كانت ممتعةً، والعديد من الناس الودودين هنا. يزيد بطلٌ وطني هنا، والناس مضيافون ورائعون. اصطدمنا بحجرٍ وتعرضنا لثقب في الإطار الخلفي الأيمن قبل ثلاثة كيلومترات من النهاية، لكننا قررنا مواصلة السير حتى النهاية، لذلك لا مشكلة".

استفاد السعودي خالد الفريحي، سائق فريق حرس الحدود السعودي، من البراعة الملاحية لمساعده الفِرنسي الخبير سيباستيان ديلاوني ليُحقق ثاني أسرع وقت، وينتقل إلى المركز الثاني في الترتيب العام. قال خـَـالـِـد: "كان يومًا جيدًا إجمالًا، لم نتُه في الصحراء".

في المقابل، كلّف خطاٌ ملاحي السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال بعض الوقت، وتراجع سائق فورد "أف 150 إيفو" إلى المركز الرابع في الترتيب العام المؤقت للراليات خلف المشنّا الشمري.

وبات السائق السعودي محمد التويجري يحتل الآن المركز الخامس في الترتيب العام. قال محمد: "كانت مرحلةً سريعة، والطقس معتدلًا. توقعنا أن يكون الجو حارًّا أكثر، كان من الصعب السير في مسارات رملية طويلة. لقد تُهنا عدة مرات، وتعطل محور نقل الحركة في أول 80 كيلومترًا من المرحلة، لذلك فقدت خاصية الدفع الرباعي في السيارة، وتعرضنا لانثقاب في أحد الإطارات قرب نهاية المرحلة".

تقدم السائق السعودي عبد اللـه السند إلى المركز السادس في الترتيب العام، والأول في فئة سيارات الرالي من الإنتاج التجاري"تي 2". في حين يتصدَّر السعودي صالح السيف الترتيب العام لفئة السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، متقدمًا بفارق 2:18 دقيقتين عن أقرب مُنافسيه في هذه الفئة، مواطنته دانيا عقيل.

قالت دانيا: "لقد كانت مرحلةً ممتعة وممتازة، سارت بخير، لقد تدربنا كثيرًا لنتمكن من تحقيق أوقات جيدة، وتجنب أن نتوه عن المسار، تُهنا عن المسار الصحيح لمدة دقيقتين، ثم تيقنَّا من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

كانت مرحلة اليوم صعبةً على السائق السعودي أحمد الشقاوي، الذي أنهى المرحلة ثامنًا، قال أحمد بعد انتهاء المرحلة: "قفزت السيارة عاليًا وهبطت على صخرة، وانكسر أحد أذرع نقل الحركة، توقفنا لفحص السيارة ولم نتمكن من إصلاحها، لذلك قررنا إكمال المرحلة قدر استطاعتنا، ووفقنا اللـه بالوصول إلى خط النهاية".

حقق السائق السعودي سعيد الموري وملّاحه الأُرْدُنّيّ عطا الحمود تقدمًا بفارق 15:43 دقيقة في صدارة ترتيب فئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، عن أقرب مُنافسيهم، السائقة السعودية مها الحملي وملّاحتها السويدية آني سيل.

بينما تقدَّم الدرّاج السعودي مشعل الغنيم إلى صدارة الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية، إذ بات يتقدَّم بفارق 20:45 دقيقة عن أقرب ملاحقيه، الدرّاج الأُسترالي المُقيم في قطر مارتن تشالمرز، ونجح مشعل في تسجيل أسرع توقيت بأريحية على متن درّاجة "كاي تي أم"، في حين حصل مارتن على عقوبة زمنية أضافت ثلاث دقائق إلى توقيته، بسبب تجاوزه السرعة المحددة في مقطعٍ بسرعة محددة، ما أسهم في تعزيز تقدم مشعل، وأنهى فواز الطعيمي المرحلة ثالثًا.

قال مشعل: "كانت انطلاقتنا جيدةً، وكانت وتيرتي جيدةً في أول 30 كيلومترًا تقريبًا. لكن، عندما وصلت إلى نقطة المرور الرابعة، أدركت أن جهاز الملاحة في دراجتي لم يتّتبَّع نقطة المرور السابقة، وشعرت بالإحباط قليلًا وعُدت للخلف سبعة كيلومترات لتسجيل المرور بالنقطة، والعودة للأمام. بحلول ذلك الوقت، كنت قد فقدت الكثير من الوقت. تُهتُ قليلًا عن المسار عند الكيلومتر 40، وخسرت عشر دقائق أخرى هناك. اعتقدت أنني غير موفقٌ في يومي، رأيت الجميع ينطلقون أمامي، لكنني لاحظت بعد ذلك، بعد اجتياز 140 كيلومترًا من المرحلة، أن الجميع خرجوا عن المسار ولم أرَ أمامي أي آثار عجلات للدرّاجين أمامي، وعادت حماستي. لقد فوجئت بحصولي على المركز الأول!".

تقدَّم الدرّاج السعودي عبد المجيد الخليفي لصدارة فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، على متن درّاجة ياماها. أنهى عبد المجيد المرحلة متقدمًا بأكثر من 13 دقيقة عن مواطنه عبد العزيز العطُوي، وبأكثر من نصف ساعة عن مواطنه هيثم التويجري، الذي تصدَّر الفئة بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية، حيث حصل عبد العزيز وهيثم على عقوبات زمنية لتوفيتهما المرور بنقطة مرور ولتجاوزهما السرعة المحددة في مقطعٍ بسرعة محددة.

يُشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على تنظيم رالي القصيم وبحضور رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وبالتعاون مع وزارة الرياضية، وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل تويوتا. في وقت يُقام الحدث تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم.

تُقام غدًا، الجُمعة، المرحلة الخاصة الأخيرة بمسافةٍ أقصر، 123 كيلومترًا على مسارات تمتد جنوبي غرب بريدة، يسبقها مرحلة وصل طولها 54 كيلومترًا.

رالي القصيم 2022 – الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الأولى (توقيت غير رسمي):

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) – تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف" – 1:55:52 ساعة

02- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوني (فِرنسا) – نيسان "باترول" – 2:06:27 ساعتين

03- المشنّا الشمري (السعودية)/ مرضي الشمري (السعودية) – نيسان "باترول" – 2:11:44 ساعتين

04- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 2:16:40 ساعتين

05- محمد التويجري (السعودية)/ هيكتور غارسيا (البيرو) – نيسان "باترول" – 2:20:45 ساعتين

06- عبد اللـه السند (السعودية)/ عبد اللطيف السند (السعودية) – نيسان "باترول (تي 2)" – 2:22:51 ساعتين

07- عبد العزيز اليعيش (السعودية)/ عمر اللاحم (السعودية) – نيسان "باترول" – 2:22:52 ساعتين

08- أحمد الشقاوي (السعودية)/ أليكسي كوزميتش (فيا) – نيسان "باترول (تي 2)" – 2:25:53 ساعتين

09- عويد الشمري (السعودية)/ مطلق الشمري (السعودية) – تويوتا "لاند كروزر" – 2:26:16 ساعتين

10- ماجد الشمري (السعودية)/ عبد العزيز الرمالي (السعودية) – نيسان "باترول" – 2:29:15 ساعتين

11- صالح السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتنيكوف (فيا) – كان – أم "مافريك أكس 3 (تي 3)" – 2:34:10 ساعتين

12- دانيا عقيل (السعودية)/ سيرجيو لافوينتي (الأوروغواي) - كان – أم "مافريك أكس 3 (تي 3)" – 2:36:28 ساعتين

الدرّاجات النارية:

الدرّاج والدرّاجة التوقيت

01- مشعل الغنيم (السعودية) – "كاي تي أم" - 2:47:48 ساعتين

02- مارتن تشالمرز (قطر) – هوندا - 3:08:33 ساعات

03- فواز الطعيمي (السعودية) – ياماها - 3:25:25 ساعات

04- ياسر الخريف (السعودية) – "كاي تي أم" - 3:34:40 ساعات

05- أحمد الجابر (السعودية) – "كاي تي أم" - 3:41:50 ساعات

06- محمد السحيباني (السعودية) – هوندا - 3:46:44 ساعات

07- بدر الحمدان (السعودية) – هوندا - 3:51:04 ساعات

08- إيهاب الحكيم (السعودية) – ياماها - 4:04:35 ساعات

09- عبد الحليم المُغيرة (السعودية) – "كاي تي أم" - 4:09:30 ساعات

10- بدر أبا الخيل (السعودية) – ياماها - 4:21:05 ساعات

11- محمد الكعبي (قطر) – بيتا - 4:23:05 ساعات

12- حمدان العلي (الإمارات) – هاسكفارنا - 4:28:32 ساعات

الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كواد":

الدرّاج والدرّاجة التوقيت

01- عبد المجيد الخليفي (السعودية) – ياماها - 3:38:30 ساعات

02- عبد العزيز العطوي (السعودية) – ياماها - 3:53:38 ساعات

03- هيثم التويجري (السعودية) – ياماها - 4:09:06 ساعات

04- هاني النومسي (السعودية) – ياماها - 13:26:24 ساعة