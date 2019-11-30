يزيد الراجحي يفوز بلقب رالي الرياض 2019 على متن سيارة تويوتا

شهد الرالي منافسةً قويةً وحاسمة بين نجوم الصف الأول للرالي، إذ أحرز السائق الفرنسي استيفان بيترهانسيل أسرع الأوقات لمرحلة اليوم ("الجنادرية")، مسجِّلًا 1:40:48 ساعة، بفضل المسارات المفتوحة والواضحة التي رسمها الراجحي، المنطلق أولًا، لكن هذا لم يكفِه لانتزاع صدارة الترتيب العام للرالي من السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي (تويوتا)، حيث كانت سرعة الراجحي وخبرته على أرضه عاملًا حاسمًا في تحقيقه الفوز بالرالي، منهيًا المرحلة بفارق ثمان ثواني فقط. علمًا بأنها مرحلة غلب عليها المسارات الرملية مع بعض المقاطع الصخرية والوديان.

على صعيد الترتيب العام، بقي الراجحي أولًا، تلاه بيترهانسيل بفارق 46 ثانية فقط، وفي المركز الثالث – لمرحلة اليوم والترتيب العام – نجِد اسم السائق السعودي ياسر بن سعيدان.

ووطَّد السائق السعودي عيسى الدوسري مركزه الرابع بتسجيله رابع أسرع زمن لمرحلة اليوم، أمام التشيكي ميروسلاف زابليتال.

ولأن مرحلة اليوم قصيرة فإنها لم تسعف السائقين الأسرع اليوم للتقدم للأمام كثيرًا، فعلى الرغم من إن السائق صالح العبدالعالي قد سجَّل سادس أسرع توقيت في مرحلة اليوم إلا أن المركز السادس في الترتيب العام ما يزال في جعبة السائق مطير الشمَّري، وكذا الأمر مع بقية المراكز، حيث احتل فارس المشنا وسامي الشمري والمشنا الشمري وخالد الفريحي بقية المركز العشرة الأولى.

بالانتقال إلى فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "باغي"، فقد فاز السائق يوسف الضيف بلقب هذه الفئة إثر تسجيله أسرع زمن في المرحلة، 2:04:01 ساعَتَيْن، تلاه التويجريان ماجد وخليل، وسيطرت "كان أم" على المركز الثلاثة الأولى، فيما احتل فعهد النعيم المركز الرابع بفضل تسجيله ثالث أسرع زمن في مرحلة اليوم، وأكمل بدر أبالخيل المراكز الخمسة الأولى، وكلاهما يشاركان في مركبات "ياماها".

وسجَّل زكريا التويجري سادس أسرع توقيت أمام حمد الحربي وهيثم التويجري، بخلاف ذلك، أنهى صالح السيف، صاحب التوقيت الأسرع يوم أمس، الرالي في المركز التاسع، وأكمل محمَّد العبدالعالي وإبراهيم المحيمد باقي مراكز هذه الفئة.

أما فئة الدرّاجات النارية، فقد شهدت تغيّرًا في ترتيب الدرّاجين الأوائل، فقد سجَّل الدرّاج الكويتي عبداللـه الشَّطِّي التوقيت الأسرع لمرحلة اليوم، 2:02:17 ساعَتَيْن، لكن لقب الرالي ذهب إلى الإماراتي محمَّد البلوشي، حيث سجَّل توقيتًا إجماليًا 5:10:44 ساعات، واحتل أخوه سلطان البلوشي المركز الثاني، في حين تراجع الدرّاج السعودي مشعل الغنيم للمركز الثالث، علمًا بأن درّاجات "كاي تي أم" استحوذت على المركز الأربعة الأولى، وأكمل الدرّاج السعودي حشيان الحشيان المركز الخمسة الأولى.

التغييرات استمرت في بقية المراكز، حيث أنهى الدرّاج النيوزيلندي فيليب ويلسون في المركز السادس، والدرّاج السعودي أنس الرهيني سابعًا، وأكمل السعودية طلال البسيط وفهد الحجاب وقتيبة الشريف المراكز العشرة الأولى.

وبالانتقال إلى فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات، صعد الدرّاج السعودي سفيان العمر من المركز الثالث إلى المركز الأول في الترتيب العام، بفضل تسجيله أسرع توقيت في مرحلة اليوم، حيث أنهى العمَر الرالي بتوقيت إجمالي 6:09:08 ساعات، أمام عبدالرحمن العقلة وعبدالعزيز الشيبان، وأكمل محمَّد الناهض وهاني النميصي المراكز الخمسة الأولى.

واضطر الدرّاج سلطان المسعود – متصدِّر الترتيب العام يوم أمس – للانسحاب خلال المرحلة الأخيرة.

احتل فهد المادح، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام يوم أمس، المركز السادس، تلاه ماجد الشقاوي وحميد الحميد، وأكمل عبدالكريم الشقاوي وراكان السلطان ترتيب المركاز العشرة الأولى.

أخيرا، أقيم حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في منطقة موسم الدرعية الساعة السابعة مساء يوم السبت، الموافق 30 تشرين الثاني (نوفمبر).

رالي الرياض 2019 – الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثالثة (ترتيب غير رسمي):

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (إيرلندا) - تويوتا "هايلوكس" – 4:01:56 ساعات

02- ستيفان بيترهانسيل (فرنسا) – أندريا بيترهانسيل (ألمانيا) – ميني "جون كوبر ووركس باغي" – 4:02:42 ساعات

03- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ أليكس كوزميتش (روسِّيا) - ميني "جون كوبر ووركس باغي" – 4:06:6 ساعات

04- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) – نيسّان "نافارا" – 4:19:45 ساعات

05- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 4:29:39 ساعات

06- مطير الشمري (السعودية)/ هاني الشمري (السعودية) – نيسّان "تي 1" – 4:39:34 ساعات

07- فارس المشنا (السعودية)/ موسى جهيريان (الأردن) - – نيسّان "تي 1" – 4:45:09 ساعات

08- سامي الشمري (السعودية)/ عبداللـه الشمري (السعودية) – نيسّان "تي 1" – 4:47:33 ساعات

09- المشنا الشمري (السعودية)/ مازن الشمري (السعودية) – نيسّان "تي 1" – 4:48:3 ساعات

10- خالد الفريحي (السعودية)/ رافائيل "رافا" تورانبِل (فرنسا) – نيسّان "تي 1" – 4:51:07 ساعات

رالي الرياض 2019 – الترتيب العام لفئة المركبات الصحراوية "باغي" بعد المرحلة الخاصة الثالثة (ترتيب غير رسمي):

01- يوسف الضيف (السعودية)/ لوران ليشتلوتشِر (فرنسا) – "كان أم" – 4:57:42 ساعات

02- ماجد التويجري/ رائد المرزيد (السعودية) – "كان أم" – 5:19:00 ساعات

03- خليل التويجري (السعودية)/ وليد التويجري (السعودية) – "كان أم" – 5:20:36 ساعات

04- فهد النعيم (السعودية)/ عبداللـه النعيم (السعودية) – ياماها – 5:23:12 ساعات

05- بدر أبالخيل (السعودية)/ سليمان تونجوك سالجار (تركيا) – ياماها – 5:35:48 ساعات

رالي الرياض 2019 – الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثالثة (ترتيب غير رسمي):

01- محمَّد البلوشي (الإمارات) - "كاي تي أم" – 5:10:44 ساعات

02- سلطان البلوشي (الإمارات) - "كاي تي أم" – 5:12:55 ساعات

03- مشعل الغنيم (السعودية) – "كاي تي أم" – 5:15:12 ساعات

04- عبداللـه الشَّطِّي (الكويت) – "كاي تي أم" – 5:15:26 ساعات

05- حشيان الحشيان (السعودية) – هوندا – 6:00:46 ساعات

رالي الرياض 2019 – الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كواد" بعد المرحلة الخاصة الثالثة (ترتيب غير رسمي):

01- سفيان العمر (السعودية) – ياماها – 6:09:08 ساعات

02- عبدالرحمن العقلة (السعودية) – ياماها – 6:42:37 ساعات

03- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 6:48:02 ساعات

04- محمَّد الناهض (السعودية) – ياماها – 8:03:59 ساعات

05- هاني النميصي (السعودية) – ياماها – 8:41:30 ساعات

رالي الرياض 2019 – الترتيب العام لفئة الشاحنات "تي 4" بعد المرحلة الخاصة الثالثة (ترتيب غير رسمي):

01- إبراهيم المهنّا (السعودية)/ أسنامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس – 6:55:58 ساعات