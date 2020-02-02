مشاركة كبيرة في النسخة الـ 15 من رالي حائل الدولي 2020

يُقام الرالي خلال الفترة الممتدة ما بين الرابع وحتى الثامن من شباط/فبراير، إذ يُعتبر حدثًا مرشحًا للانضمام لجدول جولات كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" اعتبارًا من موسم 2021.

يتصدر قائمة المشاركين السائق يزيد بن محمد الراجحي، حامل لقب البطولة، يرافقه ملاحه الإيرلندي مايكل أورر. تأتي مشاركة الراجحي بعد أن أنهى رالي داكار 2020 رابعًا، قبل نحو أسبوعين، مسجلًا أفضل نتيجةٍ لسائقٍ سعودي في هذا الرالي العريق.

يبدو الراجحي المرشح الأول للفوز بلقب الرالي الممتد على أربع مراحل ضمن صحراء النفود، لكنه سيواجه منافسةً قويةً من سائقين محنكين في دروب المنطقة من أبناء حائل، الذين قد تكون لهم الكلمة الأخيرة في الرالي، إذ فازوا بلقب الرالي عدة مرات على غرار مطير الشمري وخالد الفريحي وسلمان الشمري وفارس الشمري، إذ سيتعاون الأخير مع الملاح بيدرو ميغويل، وذلك إثر تعرض ملاحه المعهود الأردني موسى جيهريان لإصابة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

يعتبر السائق السعودي عيسى الدوسري، الفائز بالرالي في آخر نسختين، أبرز الغائبين مع مواطنه ياسر بن سعيدان، حيث يتعافى من إصابةٍ تعرض لها العام المنصرم.

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يشارك السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال في مركبة "هامر" قوية، علمًا بأن هنالك مشاركة قوية في فِئَتَيْ السيارات "تي 1" و "تي 2" والمركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3" مع 59 فريقًا، إضافةً إلى السائق إبراهيم المهنا في فئة الشاحنات "تي 4".

ينافس في فئة "تي 2" المخصصة لسيارات الإنتاج التجاري سائقين من أبناء المنطقة ممن عهدوا مساراتها وألفوا دروبها، من أبرزهم سلمان الشمري ورضا الشمري، حامل لقب هذه الفئة في موسم 2019 من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "اكواد"، يتصدر الدراج عبدالمجيد الخليفي - الفائز بلقب هذه الفئة ست مرات – قائمة المشاركين، مع منافسة من عبدالسلام الحمام وعبدالمجيد العبود. سيكون الدراج الإماراتي سلطان البلوشي المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب فئة الدراجات النارية، حيث يشارك في دراجة "كاي تي أم"، ومن أبرز منافسيه عبدالله بن دخان وعلي البلوشي ومحمد الشامسي.

يُقام حفل انطلاق الرالي يوم الثلاثاء، الرابع من شباط (فبراير)، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، في منتزه المغواة بمدينة حائل.