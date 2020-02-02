أهم الأحداث
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار 2020
05 يناير
-
17 يناير
الحدث انتهى
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة سانتياغو
17 يناير
-
18 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
14 فبراير
-
15 فبراير
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
تذاكر
05 مارس
-
08 مارس
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
22 يناير
-
26 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي السويد
13 فبراير
-
16 فبراير
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
راليات شرق أوسطية أخرى / رالي حائل / أخبار عاجلة

مشاركة كبيرة في النسخة الـ 15 من رالي حائل الدولي 2020

المشاركات
التعليقات
مشاركة كبيرة في النسخة الـ 15 من رالي حائل الدولي 2020
02-02-2020

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن قائمة قوية وطويلة من المشاركين في النسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان، الجولة الأولى من بطولة السعودية للراليات الصحراوية لموسم 2020.

يُقام الرالي خلال الفترة الممتدة ما بين الرابع وحتى الثامن من شباط/فبراير، إذ يُعتبر حدثًا مرشحًا للانضمام لجدول جولات كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" اعتبارًا من موسم 2021.

يتصدر قائمة المشاركين السائق يزيد بن محمد الراجحي، حامل لقب البطولة، يرافقه ملاحه الإيرلندي مايكل أورر. تأتي مشاركة الراجحي بعد أن أنهى رالي داكار 2020 رابعًا، قبل نحو أسبوعين، مسجلًا أفضل نتيجةٍ لسائقٍ سعودي في هذا الرالي العريق.

يبدو الراجحي المرشح الأول للفوز بلقب الرالي الممتد على أربع مراحل ضمن صحراء النفود، لكنه سيواجه منافسةً قويةً من سائقين محنكين في دروب المنطقة من أبناء حائل، الذين قد تكون لهم الكلمة الأخيرة في الرالي، إذ فازوا بلقب الرالي عدة مرات على غرار مطير الشمري وخالد الفريحي وسلمان الشمري وفارس الشمري، إذ سيتعاون الأخير مع الملاح بيدرو ميغويل، وذلك إثر تعرض ملاحه المعهود الأردني موسى جيهريان لإصابة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

يعتبر السائق السعودي عيسى الدوسري، الفائز بالرالي في آخر نسختين، أبرز الغائبين مع مواطنه ياسر بن سعيدان، حيث يتعافى من إصابةٍ تعرض لها العام المنصرم.

اقرأ أيضاً:

يشارك السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال في مركبة "هامر" قوية، علمًا بأن هنالك مشاركة قوية في فِئَتَيْ السيارات "تي 1" و "تي 2" والمركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3" مع 59 فريقًا، إضافةً إلى السائق إبراهيم المهنا في فئة الشاحنات "تي 4".

ينافس في فئة "تي 2" المخصصة لسيارات الإنتاج التجاري سائقين من أبناء المنطقة ممن عهدوا مساراتها وألفوا دروبها، من أبرزهم سلمان الشمري ورضا الشمري، حامل لقب هذه الفئة في موسم 2019 من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "اكواد"، يتصدر الدراج عبدالمجيد الخليفي - الفائز بلقب هذه الفئة ست مرات – قائمة المشاركين، مع منافسة من عبدالسلام الحمام وعبدالمجيد العبود. سيكون الدراج الإماراتي سلطان البلوشي المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب فئة الدراجات النارية، حيث يشارك في دراجة "كاي تي أم"، ومن أبرز منافسيه عبدالله بن دخان وعلي البلوشي ومحمد الشامسي.

يُقام حفل انطلاق الرالي يوم الثلاثاء، الرابع من شباط (فبراير)، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، في منتزه المغواة بمدينة حائل.

المقال التالي
بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2020 تنطلق مع رالي حائل

المقال السابق

بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2020 تنطلق مع رالي حائل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل راليات شرق أوسطية أخرى
الحدث رالي حائل

راليات شرق أوسطية أخرى Next session

رالي حائل

رالي حائل

٤ فبراير - ٨ فبراير

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو: ربّما بالغتُ بوصف محرّك هوندا بـ "محرّك الجي بي 2"

2
فورمولا 1

8 أرقام قياسيّة قد تتهاوى في موسم 2020 في الفورمولا واحد

3
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تكشف أولى صور دراجتها لموسم 2020

4
فورمولا 1

فريق ويليامز يُحدّد موعد "الإطلاق الرقمي" لسيارته لموسم 2020

5
فورمولا 1

تحليل: هل اقتربنا من الشكل النهائي لقوانين 2021؟

أحدث الأخبار

مشاركة كبيرة في النسخة الـ 15 من رالي حائل الدولي 2020
Misc

مشاركة كبيرة في النسخة الـ 15 من رالي حائل الدولي 2020

بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2020 تنطلق مع رالي حائل
Misc

بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2020 تنطلق مع رالي حائل

رالي الشرقية: الراجحي يسجل التوقيت الأسرع في المرحلة الاستعراضية
Misc

رالي الشرقية: الراجحي يسجل التوقيت الأسرع في المرحلة الاستعراضية

يزيد الراجحي يفوز بلقب رالي الرياض 2019 على متن سيارة تويوتا
Misc

يزيد الراجحي يفوز بلقب رالي الرياض 2019 على متن سيارة تويوتا

بيترانسيل وساينز يُشاركان في آخر جولتين لبطولة السعودية للراليّات تحضيرًا لداكار
Misc

بيترانسيل وساينز يُشاركان في آخر جولتين لبطولة السعودية للراليّات تحضيرًا لداكار

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.