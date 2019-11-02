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فرناندو ألونسو يشارك في رالي العُلا-نيوم في المملكة العربية السعودية

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فرناندو ألونسو يشارك في رالي العُلا-نيوم في المملكة العربية السعودية
02-11-2019

سيخوض فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد منافسات رالي العُلا-نيوم في الكروس كانتري، الجولة الثالثة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

انضمّ ألونسو مؤخراً إلى فريق تويوتا غازو ريسينغ حيث تمّ الإعلان عن كونه جزءاً من التشكيلة التي سيخوض بها المصنّع الياباني غمار منافسات رالي داكار 2020 المقبل الذي سيقام في المملكة العربية السعودية.

وكان النجم الإسباني قد شارك بالفعل في رالي المغرب الصحراوي الجولة الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، حيث أنهى بالمركز 27 بعد التغلب على مشاكل تضرر المحور الأمامي لسيارته وعدة انثقابات. 

كما اختبر كذلك سيارته تويوتا هايلوكس ضمن حدث صغير  في جنوب أفريقيا إضافة إلى تجارب أخرى في المغرب، قطر وبولندا.

وترى تويوتا في الجولة الثالثة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية كأرضية تدريبية ممتازة لألونسو وذلك على مسارات مشابهة لتلك التي سيواجهها في رالي داكار شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

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مارك كوما الفائز خمس مرات في رالي داكار ضمن صفوف فريق "كاي تي ام" للدراجات، وبعد انتقاله من دوره التنظيمي مع منظمة "أماوري سبورتس" سينضم إلى ألونسو كملاح.

وضمن معرض كلامه في آخر مؤتمر صحفي في سالو، تكلم كوما عن التحدي الجديد في محاولة توجيه ألونسو لإكمال مسار رالي داكار للمرة الأولى، حيث أكد أن التحضيرات قبل الحدث أمر أساسيّ لمنح نجم الفورمولا واحد بعض الوقت خلف المقود ضمن بيئة تنافسية.

وسيضم رالي العُلا-نيوم خمسة أقسام تنافسية تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، الإدارة الرياضية العامة، عبداللطيف جميل موتورز (تويوتا)، ومجموعة "أم بي سي" والعربية.

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