صالح العبدالعالي يفاجئ الجميع ويتصدر رالي حائل نيسان الدولي

كان متصدر الرالي منذ مرحلة الأمس، السائق يزيد بن محمد الراجحي وملاحه الإيرلندي مايكل أورر، متصدرًا أيضاً خلال مع بداية مرحلة اليوم، لكنه أجبر على الانسحاب بسبب مشكلة في العجلة الأمامية اليمنى، حيث لم يتمكن من فك براغي العجلة عندما أراد فكها.

لكن الرد جاء سريعًا على يد زميله في "فريق يزيد للسباقات"، السائق صالح العبدالعالي، حيث سجل أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية، متصدرًا الترتيب العام للرالي بفارق 19:43 دقيقة عن السائق الخبير التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملاحه السلوفاكي مارك سيكورا.

وقال صالح العبدالعالي: "لقد كانت المرحلة طويلة، وأنا سعيدٌ بفوزي بها وتصدر الرالي الآن، أريد الفوز بالرالي الآن، من المحزن رؤية يزيد ينسحب، لقد شاهدته عندما توقف وذهبت لرؤية المشكلة، وطلب مني الاستمرار في الرالي لأنه ليس بمقدوري فعل شيءٍ له، لذا تابعت مسيرتي، أتصدر الآن الترتيب بفارقٍ مريح، لذا يمكنني القيادة بروية وإدارة الفارق في الأيام المقبلة".

أنهى زابلاتال المرحلة سادسًا وقال: "استمتعت بالمرحلة، لقد كانت قاسية في بدايتها مع الكثير من الحجارة، لذا لم أتمكن من القيادة سريعًا، بل قدت بروية، أما القسم الأخير من المرحلة فقد كان سريعًا، وكنت مرتاحًا فيه، واجهت مشكلة في صعود أحد الكثبان الرملية، كما واجهنا مشكلة في الملاحة بعد اجتياز 140 كيلومتر داخل المرحلة، وخسرنا كثيرًا من الوقت".

تقدم الثنائي مطير وهاني الشمري للمركز الثالث في الترتيب العام، حيث يشاركان في سيارة نيسان "تي 1"، وذلك بعد تسجيلهما ثاني أسرع الأوقات في مرحلة اليوم، وأنهى صالح السيف وياسر الشمري المرحلة في المركز الخامس، وتقدما للمركز الرابع في الترتيب العام المؤقت، وتصدر فئة "تي 3" بفارقٍ مريح.

أنهى المشنا الشمري المرحلة خامسًا، وانتقل منيف الشمري إلى سيارة نيسان "تي 1"، واحتفظ بالمركز السادس في الترتيب العام، وحافظ السائق خالد الهمزاني على صدارة فئة "تي 2" لسيارات الإنتاج التجاري، والمركز الـ 13 في الترتيب العام المؤقت، في حين اضطر سعيد الشمري الانسحاب في مرحلة اليوم.

أداءٌ رفيع لمحمد البلوشي والعمر في فئتيهما

لقد كان الدراجان الإماراتيان سلطان ومحمد البلوشي يقودان سويةً معظم مرحلة اليوم، وفاز محمد بمرحلة اليوم بعد أن انطلق ثانيًا خلفه أخيه. وبفارق ثلاث ثواني عن مواطنه راشد علي حسن، الذي أنهى مرحلة اليوم ثالثًا، ولكن حافظ السعودي أنس الرهيني على المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت، في حين أعلن الدراج الإماراتي علي عاشور انسحابه من المنافسات.

أما في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات، فقد وسع الدراج سفيان العـمـر صدارته لهذه الفئة إلى 2:41 دقيقتيْن، وأحرز فوزه الثاني على التوالي، أنهى رياض العريفان المرحلة ثانيًا وعزز مركزه لثاني في الترتيب العام المؤقت، وأنهى عبدالعزيز الشيبان وسلطان المسعود وعبدالسلام حمام المرحلة في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي. المفاجأة الكبيرة كانت بانسحاب الدراج عبدالمجيد الخليفي، الفائز بلقب هذه الفئة عدة مرات، من الرالي.

يخوض المشاركون يوم غدٍ (الجمعة) ، السابع من شباط (فبراير)، والمرحلة الخاصة الثالثة (أم القلبان) وطولها 254 كيلومتر.

تقام النسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان بتنظيمٍ وتعاونٍ بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبداللـه الفيصل، وهيئة تطوير منطقة حائل والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، ورئيس اللجنة العليا لتطوير حائل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود.

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام المؤقت فئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثانية – ترتيب غير رسمي:

01- صالح العبدالعالي (السعودية)/ أول فلون (النرويج) – همر – 7:02:32 ساعات

02- ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا)/ مارك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 7:22:15 ساعات

03- مطير الشمري (السعودية)/ هانس الشمري (السعودية) – نيسان – 7:30:17 ساعات

04- صالح السيف (السعودية)/ ياسر الشمري (السعودية) - - "كان – أم" ("تي 3") – 7:33:45 ساعات

05- المشنا الشمري (السعودية)/ مازن الشمري (السعودية) – نيسان – 7:34:40 ساعات

06- منيف السلماني (السعودية)/ عبدالسلام النماش (السعودية)- نيسان – 7:35:10 ساعات

07- أحمد الشمري (السعودية)/ زياد الحربي (السعودية) – نيسان ("تي 2") – 7:35:36 ساعات

08- ماجد إبراهيم التويجري (السعودية)/ رائد المزيد (السعودية)- "كان – أم" ("تي 3") – 7:45:58 ساعات

09- عبداللـه الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) – نيسان – 7:52:19 ساعات

10- سامي الشمري (السعودية)/ عبداللـه الشمري (السعودية) – نيسان – 7:58:00 ساعات

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام المؤقت لفئة الدراجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثانية – ترتيب غير رسمي:

01- محمد البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 5:59:17 ساعات

02- سلطان البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 5:59:20 ساعات

03- أنس الرهيني (السعودية) – "كاي تي أم" – 6:21:58 ساعات

04- أحمد الناصر (السعودية) – "كاي تي أم" – 6:32:18 ساعات

05- فهد الحجاب (السعودية) – "كاي تي أم" – 7:18:57 ساعات

06- جابر العثمان (السعودية) – "كاي تي أم" – 7:48:32 ساعات

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام المؤقت لفئة الدراجات النارية رباعية العجلات بعد المرحلة الخاصة الثانية – ترتيب غير رسمي:

01- سفيان العـمـر (السعودية) – ياماها – 5:53:33 ساعات

02- رياض العريفان (السعودية) – ياماها – :56:14 ساعات

03- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 6:24:27 ساعات

04- سلطان المسعود (السعودية) – ياماها – 6:28:53 ساعات

05- عبدالسلام حمام (السعودية) – ياماها – 6:31:48 ساعات

05- أحمد الحربي (السعودية) – ياماها – 6:33:46 ساعات

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام المؤقت لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الثانية – ترتيب غير رسمي:

01- إبراهيم المهنا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس يونيموغ