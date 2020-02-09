صالح العبدالعالي يُحرز فوزه الأول في رالي حائل نيسان الدولي

بدأ العبدالعالي المرحلة الأخيرة متصدراً الترتيب العام بفارق 12:52 دقيقة عن أقرب منافسيه، وتمكن من الابتعاد عن المشاكل ليُحقّق فوزه الأول والغالي في الرالي بألوان "فريق يزيد للسباقات".

وقال الفائز بالرالي: "لقد كانت مرحلة اليوم سريعة للغاية وقاسية، وكان هنالك الكثير من الحجارة، احتاجت للكثير من المهارات الملاحية كما المراحل السابقة، واجهت انثقاباً في أحد الإطارات بعد اجتياز 40 كيلومتر داخل المرحلة حيث خسرت بضع دقائق".

وأضاف: "بعدها ضغطت من أجل تعويض الدقائق التي خسرتها [خلال استبدال الإطار المثقوب]، كنت متأكداً بأن ميروسلاف زابلاتال كان سيضغط ويبذل أفضل ما لديه من أجل الفوز بالمرحلة اليوم، ويمكن لأي مشكلة صغيرة أن تكلفني لقب الرالي. في النهاية، لم يتمكن زابلاتال من تحقيق أية أفضلية، لذا أنا سعيدٌ للغاية بالفوز بالرالي، وأيضا لفريق يزيد للسباقات".

وعانى السائق يزيد بن محمـد الراجحي مع ملاحه الإيرلندي مايكل أورر من كبوة قاسية في اليوم الثاني من الرالي، تمثلت بعطل جسيم في أحد إطارات سيارته، أدّت لخروجه من المنافسات الفعلية للرالي، حيث أكمل الرالي ضمن تصنيف موازي، سجل الراجحي أسرع الأوقات في المرحلة الأخيرة، حيث أنهاها خلال 1:29:47 ساعة، قرب شبيطة.

أوصل ميروسلاف زابلاتال وملاحه السلوفاكي مارك سيكورا سيارتيهما إلى المركز الثاني على منصة التتويج، بفارق 12:57 دقيقة عن الفائز، وبذلك يعتلي السائق التشيكي منصة التتويج في رالي حائل بعد الفوز الذي حققه في نسخة العام 2013 من الحدث.

نجح السائق المشنا الشمري وملاحه مازن الشمري في سيارة نيسان من التقدم على مواطنه السائق مطير الشمري وهاني الشمري، ليصعد للعتبة الأخيرة على منصة التتويج، في حين أنهى السائق السعودي صالح السيف وملاحه ياسر الشمري الرالي في المركز الخامس ضمن الترتيب العام، والأول في فئة "تي 3" للسيارات الصحراوية الخفيفة المعدلة.

أنهى منيف السلماني الرالي سادساً وثالثاً في مجموعته، خلال مشاركته الأولى ضمن فئة "تي 1 أن" للسيارات النموذجية ذات التعديل المحلي، أمام عبداللـه الشقاوي وسامي الشمري.

في فئة "تي 2" لسيارات الإنتاج التجاري المتسلسل، تفوّق خـالـد الهمزاني على سلمان الشمري، وفاز إبراهيم التويجري بلقب فئة "تي 4" للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري المتسلسل، أمام فهد النعيم.

وفاز السائق إبراهيم المهنا وفريقه الدائم المؤلف من الملاح أسامة السند والمساعد رائد أبوذيب، بلقب فئة "تي 5" للشاحنات، حيث يشاركون في شاحنة مرسيدس – يونيموغ.

حقق الإماراتيان البلوشي ثنائية المركزين الأول والثاني في فئة الدراجات النارية ذات العجلتين، إذ أنهى محمد المرحلة بفارق 3:06 دقائق عن شقيقه سلطان، ليفوز بلقب الرالي بفارق 6:05 دقائق، في حين أنهى الدراج السعودي أحمد الناصر في المركز الثالث.

في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز"، بدأ الدراج السعودي سفيان العـمـر المرحلة الأخيرة متصدراً الترتيب العام لهذه الفئة بفارق 13 ثانية عن مواطنه رياض العريفان، ولكن الأخير سجل أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة وأحرز الفوز بلقب الفئة بفارق 6:47 دقائق، في حين أكمل الدراجون سلطان المسعود وعبدالعزيز الشيبان وأحمد الحربي المراكز الخمسة الأولى.

وعقب انتهاء الرالي قال صاحب السمو الملكي الأمير خـالـد بن سلطان بن عبداللـه الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "إن هذه الإنجازات وتنظيم رالي حائل هذا العام كجولة مرشحة ليكون إحدى جولات الراليات الصحراوية العالمية زادت من مسؤولياتنا للمحافظة على النجاحات السابقة التي شهدها رالي حائل الدولي، وعدم الاكتفاء بالوصول إلى القمة بل مواصلة الحفاظ على سمعة هذا الرالي، الذي أبرز الكفاءات الوطنية تنظيمياً وفنياً، حيث بات الرالي بوابة السعوديين للدخول إلى العالمية بشتى المجالات ضمن رؤية 2030، على أمل أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل جميع القيمين، كما لا يسعنا إلا أن نوجه الشكر الجزيل على الجهود التي بذلها كل المعنيين عن حائل لإنجاح هذه الاحتفالية الرياضية الوطنية، الذي بات محطة سنوية لعشاق الراليات الصحراوية ومناسبة اجتماعية لأهل حائل".

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام المؤقت لفئة السيارات – ترتيب غير رسمي:

01- صالح العبدالعالي (السعودية)/ أول فلون (النرويج) – همر – 11:50:03 ساعة

02- ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا)/ مارك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 12:03:00 ساعة

03- المشنا الشمري (السعودية)/ مازن الشمري (السعودية) – نيسان – 12:24:53 ساعة

04- مطير الشمري (السعودية)/ هاني الشمري (السعودية) – نيسان – 12:28:46 ساعة

05- صالح السيف (السعودية)/ ياسر الشمري (السعودية) - "كان – أم" ("تي 3") – 12:31:53 ساعة

06- منيف السلماني (السعودية)/ عبدالسلام النماش (السعودية)- نيسان – 12:35:07 ساعة

07- عبداللـه الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) – نيسان – 12:56:49 ساعة

08- سامي الشمري (السعودية)/ عبداللـه الشمري (السعودية) – نيسان – 13:00:42 ساعة

09- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) – نيسان – 13:05:11 ساعة

10- خليل التويجري (السعودية)/ محمد العبدالعالي (السعودية) – "كان – أم" ("تي 4") – 13:06:14 ساعة

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام النهائي لفئة الدراجات النارية – ترتيب غير رسمي:

01- محمد البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 13:00:36 ساعة

02- سلطان البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 13:0641 ساعة

03- أحمد الناصر (السعودية) – "كاي تي أم" – 13:48:53 ساعة

04- فواز الطعيمي (السعودية) – ياماها – 15:13:42 ساعة

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام النهائي لفئة الدراجات النارية رباعية العجلات – ترتيب غير رسمي:

01- رياض العريفان (السعودية) – ياماها – 13:13:54 ساعة

02- سفيان العـمـر (السعودية) – ياماها – 13:2041 ساعة

03- سلطان المسعود (السعودية) – ياماها – 14:32:58 ساعة

04- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 14:33:54 ساعة

05- أحمد الحربي (السعودية) – ياماها – 14:51:42 ساعة

06- عبدالعزيز الفيحان (السعودية) - ياماها – 15:04:28 ساعة

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام النهائي لفئة الشاحنات – ترتيب غير رسمي:

01- إبراهيم المهنا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس يونيموغ