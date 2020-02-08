صالح العبدالعالي يحافظ على صدارة الترتيب العام في رالي حائل نيسان الدولي

شهدت هذه المرحلة عودة السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي رفقة ملاحه الإيرلندي مايكل أورر إلى المنافسات بعد تعرضه لعطلٍ في إحدى عجلات السيارة يوم أمس، حقق الراجحي أسرع توقيتٍ في المرحلة، في حين أنهى صالح العبدالعالي المرحلة سابعًا، لكنه حافظ على صدارته للترتيب العام المؤقت أمام أقرب منافسيه السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملاحه السلوفاكي مارك سيكورا.

وتحدث أورر عن المشكلة التي واجهتهما في المرحلة الخاصة الثانية قائلًا: "لقد واجهنا مشكلة في إحدى القطع في القسم الخلفي للسيارة، سعينا للاستمرار بالرالي ولكن تلفت العجلة، وأصبح من المستحيل الاستمرار هكذا، من الرائع القيادة اليوم وربما أمكننا تسجيل بعض النقاط من أجل البطولة، كما يمكننا إجراء بعض الاختبارات المفيدة، إذ نغير الإعدادات يوميًا".

وتابع: "بدأت المرحلة بمقاطع حصوية سريعة، شبيهة بمراحل بطولة العالم للراليات، وتكون آخر 170 كيلومتر من مسارات رملية مع بعض الصعوبة الملاحية".

وسجل السائق السعودي خالد الفريحي مع ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلاونيه ثاني أسرع توقيت، وأنهى مطير الشمري ثالثًا، وحافظ على مركز الثالث في الترتيب العام.

قال العبدالعالي: "أعتقد بأنه كان يومًا هامًا بالنسبة للملاح، خسرت 12 دقيقة ولكني عدت للمسار وبعد ذلك أنهيت المرحلة، وحافظ على هامش جيدٍ في الصدارة من أجل اليوم الأخير".

انتزع السائق السعودي المشنا الشمري المركز الرابع من مواطنه صالح السيف، ولكن عزز الأخير صدارته لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3" النموذجية. عانى منيف السلماني من انثقاب في أحد إطارات سيارته نيسان، في المقابل كان الرجل أفضل حالًا بعد الوعكة الصحية البسيطة التي المت به البارحة، حيث أنهى مرحلة اليوم سادسًا. كما عانى عبداللـه الشقاوي من انثقاب في أحد الإطارات ولكنه أنهى المرحلة سابعًا، إنجازٌ جيد لابن السائق المخضرم أحمد الشقاوي.

حافظ السائق السعودي خالد الهمزاني على صدارته لفئة "تي 2" لسيارات الإنتاج التجاري المتسلسل، ويتصدر خليل التويجري فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجارب المتسلسل.

البلوشي والعمر في صدارة الدراجات

إلى ذلك، واصل الدراجان الإماراتيان الأخوان سلطان ومحمد البلوشي المنافسة بينهما على لقب فئة الدراجات النارية، حيث سجل محمد أسرع توقيت في المرحلة الثالثة موسعًا صدارته في الترتيب العام المؤقت لفئته من ثلاث ثواني إلى 3:06 دقائق، ويحتل الدراج السعودي أحمد الناصر المركز الثالث خلفهما، ولكن بفارقٍ كبير. تعرض الدراج السعودي أنس الرهيني لتأخيرٍ كبير أدى لخسارته المركز الثالث في الترتيب العام.

سجل رياض العريفان أسرع توقيت في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "اكواد"، مقلصًا الفارق بينه وبين مواطنه سفيان العـمـر في صدارة الترتيب العام المؤقت إلى 13 ثانية فقط، وذلك قبل التوجه لخوض المرحلة الخاصة الأخيرة يوم غدٍ. ويحتل الدراجان عبدالعزيز الشيبان وسلطان المسعود المركزين الثالث والرابع على التوالي.

يخوض المشاركون يوم غدٍ (السبت) ، الثامن من شباط (فبراير)، المرحلة الخاصة الرابعة الأخيرة (الغزالة) وطولها 181 كيلومتر.

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام المؤقت فئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثالثة – ترتيب غير رسمي:

01- صالح العبدالعالي (السعودية)/ أول فلون (النرويج) – همر – 10:10:16 ساعات

02- ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا)/ مارك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 10:23:08 ساعات

03- مطير الشمري (السعودية)/ هانس الشمري (السعودية) – نيسان – 10:37:00 ساعات

04- المشنا الشمري (السعودية)/ مازن الشمري (السعودية) – نيسان – 10:40:12 ساعات

05- صالح السيف (السعودية)/ ياسر الشمري (السعودية) - "كان – أم" ("تي 3") – 10:40:33 ساعات

06- منيف السلماني (السعودية)/ عبدالسلام النماش (السعودية)- نيسان – 10:52:02 ساعات

07- عبداللـه الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) – نيسان – 11:09:38 ساعة

08- سامي الشمري (السعودية)/ عبداللـه الشمري (السعودية) – نيسان – 11:12:52 ساعة

09- خليل التويجري (السعودية)/ محمد العبدالعالي (السعودية) – "كان – أم" ("تي 4") – 11:12:58 ساعة

10- فهد النعيم (السعودية)/ عبداللـه النعيم (السعودية) – ياماها ("تي 4") – 11:14:48 ساعة

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام المؤقت لفئة الدراجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثالثة – ترتيب غير رسمي:

01- محمد البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 9:28:06 ساعات

02- سلطان البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 9:31:12 ساعات

03- أحمد الناصر (السعودية) – "كاي تي أم" – 10:07:24 ساعة

04- راشد علي حسن (الإمارات) – هوندا – 11:26:30 ساعة

05- فواز الطعيمي (السعودية) – ياماها – 12:49:11 ساعة

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام المؤقت لفئة الدراجات النارية رباعية العجلات بعد المرحلة الخاصة الثالثة – ترتيب غير رسمي:

01- سفيان العـمـر (السعودية) – ياماها – 9:29:1 ساعات

02- رياض العريفان (السعودية) – ياماها –9:29:34 ساعات

03- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 10:32:21 ساعات

04- سلطان المسعود (السعودية) – ياماها – 10:34:05 ساعات

05- أحمد الحربي (السعودية) – ياماها – 10:36:43 ساعات

06- فيصل العريفان (السعودية) – ياماها – 11:08:11 ساعة

رالي حائل نيسان الدولي – الترتيب العام المؤقت لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الثالثة – ترتيب غير رسمي:

01- إبراهيم المهنا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس يونيموغ