رالي عسير: الراجحي يفتتح بطولة السعودية تويوتا بفوز مستحق أمام زابليتال

انطلقت منافسات رالي عسير الذي يُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمشاركة أكثر من 40 متسابقًا ومتسابقة، عبر مسافة تبلغ نحو 768 كم منها 310 كم مراحل خاصة.

وكان الراجحي قد أنهى اليوم الأول من الحدث في الصدارة رفقة ملاحه ديرك تسيتسفيتس مع زمن بلغ 1:43:04.1 ساعة متقدمًا على زابليتال وصالح السيف الذي يشارك ضمن فئة "تي3" مع ملاحه أوريول فادال.

وعاد الراجحي ليحافظ على تقدمه في اليوم الثاني ويكمل الرالي في المركز الأول أمام زابليتال ومحمد التويجري.

وتعقيبًا على فوزه برالي عسير قال الراجحي: "أنا فخور جدًا بهذا الإنجاز. لدينا مناسبتان تحملان قيمة كبيرة، وهما اليوم الوطني السعودي ونجاح رالي عسير اليوم".

وأضاف: "أتوجه بالشكر للمنظمين وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث. كما أهنئ فريقي بهذه النتيجة وحصد المركز الأول ما أراه إنجازًا ضمن أولى جولات بطولة السعودية تويوتا، ونتطلع الآن للجولات المقبلة".

وبالانتقال إلى فئة "تي2"، فقد كان الفوز من نصيب جعفر القحطاني أمام حيلان السبيعي، فيما أتى أحمد الشقاوي ثالثًا.

هذا وكانت الكلمة العُليا لصالح السيف ضمن فئة "تي3"، إذ تقدم على حمد الحربي ودانية عقيل.

سعيد الموري حقق المركز الأول ضمن فئة "تي4" أمام مها الحملي.

نتيجة رالي عسير:

1 - يزيد الراجحي / ديرك تسيتسفيتس "تي1"

2- ميروسلاف زابليتال / مارك سكورا "تي1"

3- محمد التويجري / هيكتور غارسيا "تي1"