رالي عسير: الراجحي في صدارة المرحلة الأولى أمام زابليتال

أعلنَ الاتحاد استكمال جميع الاستعدادات التحضيرية لانطلاق البطولة، حيث تم فتح مواقف الصيانة، والفحص الفني للمركبات، وكذلك استعراض تعليمات المنافسة للمتسابقين. بينما بدأت منافسات البطولة من محافظة طريب ومراكزها عبر مرحلتين تضمان أربع مجموعات.

ومع إنهاء اللجان التنظيمية لرالي عسير كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لانطلاق أولى جولات بطولة المملكة تويوتا للراليات 2022 التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال الفترة من 22 - 24 سبتمبر الجاري، بإشراف وزارة الرياضة ورعاية هيئة تطوير منطقة عسير. انطلقت المنافسات بعد الافتتاح الرسمي الذي أقيم في حديقة سما أبها بمشاركة أكثر من 40 متسابقًا ومتسابقة، عبر مسافة تبلغ نحو 768 كم منها 310 كم مراحل خاصة.

وبعد انتهاء الفحص الفني لكل السيارات المشاركة تم تصنيفها ضمن فئات المشاركين بإشراف عددٍ من الحكام المختصين، حيث سيخوض المنافسات 23 سائقًا في فئة T1 التي تضم عدداً من المتسابقين البارزين مثل بطل العالم لراليات الباها يزيد الراجحي، إضافة إلى محمد التويجري ومثنى الشمري، وفي فئة T2 يتقدم بطل العالم السابق بفئة T3 أحمد الشقاوي المشاركين، إضافة إلى جعفر القحطاني وخالد الهمزاني.

أما في فئة T3 تتقدم بطل العالم لفئة الباها دانية عقيل المشاركين في هذه الفئة إضافة إلى صالح السيف، وسيشهد الرالي أيضًا مشاركة بطل سباقات الدرفت سعيد الموري الذي يملك رصيدًا جيدًا من الخبرة في الراليات، ليواجه للمرة الأولى البطلة الصاعدة مها الحملي في فئة T4.

وشهدت مجريات اليوم الأول مروراً بين الغضاة إلى قرن القاعة، بمسافة قدرها 182.10 كيلومتراً.

ومع انتهاء المرحلة الأولى، كان يزيد الراجحي مع ملاحه ديرك تسيتسفيتس، في صدارة المنافسات.

حيث نجح بالتقدم على ميروسلاف زابليتال وملاحه مارك سكورا الذي حلّ ثانياً، بينما احتل صالح السيف مع ملاحه أوريول فادال مونتيانو المركز الثالث.

المرحلة الأولى:

1 - يزيد الراجحي / ديرك تسيتسفيتس "تي1"

2- ميروسلاف زابليتال / مارك سكورا "تي1"

3-صالح السيف / أوريول فادال "تي3"

4- محمد التويجري / هيكتور غارسيا "تي1"

5- خالد الفريحي / سيباستيان ديلاوني "تي1"

6 - حمد الحربي / أليكسي زوميتش "تي3"

7 - أحمد القشعمي / نواف العنيزي "تي1"