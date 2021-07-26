رالي جزين التاسع: صورة طبق الأصل عن رالي الربيع... فغالي الأب والابن وبينهما الراعي 

تبدّل الرالي وتبدلت المسارات وتبدلت السيارة، وتبدّل الملاح غير أن البطل بقي هو نفسه: روجيه فغالي الذي حلّ أوّل في رالي جزين التاسع للعام الثالث تواليًا (ألغيت بطولة لبنان للراليات لعام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا)، رافعاً رصيده إلى سبعة ألقاب في تسع نسخ من هذا الرالي.

بلغت المسافة الإجمالية للرالي 215.22 كلم منها 85.83 كلم طول المراحل السبع الخاصة للسرعة (من ضمنها مرحلة استعراضية واحدة) وشارك فيه 16 سيارة واجتازت 15 سيارة خط النهاية.

ومن مسارات قضائي كسروان وجبيل إلى مسارات الجنوب وجزين، ومن سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو 10 آر4 إلى طراز إيفو9 مصنف ضمن المجموعة ن، ومن الملاح سليم واكيم إلى الملاح زياد شهاب، حافظ روجيه على عادات الفوز في أفضل تحضير له قبل رالي لبنان الدولي، علمًا أنه ينتظر وصول سيارته "شكودا فابيا آر5 إيفو2" لكي يتأقلم خلف مقودها ويجتاز أكبر قدر ممكن من الكيلومترات قبل استحقاقه الشرق الأوسطي المنتظر.

وبدوره غاب زياد شهاب عن المقعد الساخن إلى جانب صديق العمر روجيه في البطولة المحلية منذ الفوز برالي جزين عام 2015، ليجلس بعده بعام إلى جانبه في رالي قبرص 2016، إلاّ أنّ شهاب عاد بدوره للصعود إلى أعلى عتبة على منصة تتويج رالي جزين في ثاني انتصار له في مسيرته في هذا الحدث.

وكان فغالي، الذي هيمن على المراحل السبع لرالي جزين من دون قسمة مع أحد، أحرز اللقب في الأعوام الأربعة الأولى، وتحديداً بين عامي 2012 و2015 مع ملاحه جوزيف مطر، في حين فاز تامر غندور في عام 2016 وعبدو فغالي، الشقيق الأصغر لروجيه، في عام 2017، قبل أن يعود الشقيق الأكبر لرفع كأس المركز الأوّل أعوام 2018 و2019 (مع مطر أيضاً) و2021.

قال روجيه بعد تتويجه بطلاً وتسلمه لجائزة المركز الاوّل وانضمام ابنه الأصغر روجيه جونيور إليه: "لم نحصل على الوقت الكافي للتحضير كما نريد، ولكن الأوقات رائعة وفي حال نظرنا إلى توقيتنا في برتي فهو قريب من أرقامنا القياسية الشخصية أو الأرقام المسجلة على متن "إيفو10 آر4"...".

وعن ملاحه زياد الذي كان يقف إلى جانبه مبتسماً، قال: "هو رائع، على الرغم من أنه مضى وقت لم نجلس مع بعضنا البعض وأقول شكراً لكل من ساعدني وبالتأكيد فريق موتورتيون رايسينغ... لا ننسى نجلي أليكس الذي حلّ ثالثاً وقدّم أداءً جيدًا وهو يتطور رالي بعد رالي وأنا سعيد جداً".

وختم روجيه الذي سجل توقيتًا إجماليًا بلغ 48.18.2 دقيقة: "كان الأهم بالنسبة لي فور الإنتهاء من كل مرحلة أن أنظر إلى أوقات أليكس.. الامر بعقد".

واحتلّ رودريك الراعي وملاحه جورج ناضر على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 المركز الثاني بفارق 1,18.6 دقيقة عن فغالي الأب، ومتقدماً بفارق 23.5 ثانية عن فغالي الإبن وملاحه جورج دعيبس (إيفو10).

قال أليكس: "الحمدلله تمكنا من إنهاء الرالي في المركز الثالث وأن "ندفش" أكثر عن الرالي السابق (الأرز) وقد تحسنت أوقاتنا بالنسبة لباقي منافسينا".

وتابع: "واجهنا عدة مشاكل اليوم، على غرار تعطل الكابح اليدوي في المرحلة الأخيرة، ولكن الأهم أننا تمكنا من تخطي كل هذه المشاكل والوصول إلى خط النهاية".

ودار "صراع طاحن"على المركز الرابع بين جاد الأعور وشادي فقيه، ليحسمه الأوّل بفارق 1.6 انية مع نهاية المرحلة الاستعراضية الأخيرة.

وكان الأعور أخذ شارة إنطلاق المرحلة السابعة الإستعراضية متقدماً بفارق 0,7 ثانية عن منافسه، لكنه حافظ على تقدمه وزاد الفارق، وقال: "كانت المنافسة رائعة وشادي (فقيه) قاد بأسلوب جيد جداً، وفي المرور الأخير في برتي تعرضت لحالة انثقاب للإطار وقدت عليه متضرراً من بداية المرحلة حتى النهاية ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة بعدما تأخرنا قرابة 10 ثوانٍ حيث كان الفارق بيننا 0,7 ثانية فقط".

وتابع مؤكدًا مشاركته في ثاني رالي له في مسيرته: "اضطررنا في المرحلة الاستعراضية أن نبذل قصارى جهدنا كي نحافظ على مركزنا، وهو أيضاً (فقيه) قاد بشكل رائع".

ونال الأعور وملاحه كارلوس حنا كأس التصنيف أيضاً.

أما فقيه فبدوره أثنى على المنافسة التي جمعته مع الأعور، وقال: "انتهت هنا، في آخر متر إذا صحّ التعبير. أجمل شيء هي المنافسة فمن دونها لا يمكنك أن تتقدم أو تتطور".

وأحرز باسل بو حمدان وملاحه فراس الياس صاحب المركز السادس في الترتيب العام لقب الدفع الامامي، وقال: "المسارات سريعة جداً وزلقة، ووضعنا استراتيجية ولكن تعطل معنا جهاز تعليق على متن سيارتنا، وتمكنا من المتابعة بفضل المساعدة الّتي حصلنا عليها من منافسينا، لذا أريد أن أشكرهم".

وأضاف: "ضغطنا في المرور الأخير وتقدمنا مرتبة في الترتيب العام وتمكنا من إحراز لقب الدفع الأمامي.. أريد أن أشكر موتورتيون وملاحي فراس إلياس".

ونال وليد شلينك وملاحه أندريه عشقوتي لقب أر سي 4 (على الصعيد الوطني) وكارل رزق وملاحه كريم أبو الياس لقب فئة ارسي 5.

وأضاف رزق كأس السائق الناشئ وملاحه أبو الياس كأس الملاح الناشئ.

ولم يحالف الحظ جوزيف هندي ابن المنطقة الذي شارك على متن إيفو10 آر4 بعد غياب طويل عن مراحل السرعة، بعدما اضطر للانسحاب بسبب تعطل القابض الفاصل في بداية المرحلة الثانية.

ولم ينطلق في الرالي نديم بو منصور (مشكلة في خزان الوقود) ونضال الجردي بعدما ورد اسميهما على لائحة المشاركين.

في المقابل، أوضح مدير الرالي نيقولا هندي أن الرالي كان ناجحاً على كافة الصعد وعلى رأسها الناحية التنظيمية ووجّه الشكر الى كل من ساهم في إنجاح الرالي.

الترتيب العام

1-روجيه فغالي وزياد شهاب ـ ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :48.18.2 دقيقة

2- رودريك الراعي وجورج ناضر ـ ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :49.36.8 د

3- أليكس فغالي وجورج دعيبس ـ ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :50.00.3 د

4- جاد الأعور وكارلوس حنا ـ ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :51.36.7 د

5- شادي فقيه وسامر صفير ـ ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :51.38.3د

6- باسل ابو حمدان وفراس الياس ـ سيتروين دي اس 3 :53.07.3د

7- ماتيو روبواسون ودولين شلينك ـ ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :53.37.02 د

8- الياس الدهني وأمين عقل ـ رينو كليو:53.44 د.

9- ألبير حايك ولؤي صقر ـ رينو كليو:54.22.9 د.

10 - أحمد خالد وموسى دجهيريان (الأردن) ـ ميتسوبيتشي لانسر ايفو 55.28.3 د.

11- جو قزي وعمر مذكور ـ ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :55.45 د.

12- دافيد مزهر وشادي نصر ـ سيتروين دي اس 3 :55.58.1 د.

13- ناصر خليفة العطية(قطر) وروني ابو عبدو ـ فورد فييستا أر 5 :59.00.3 د.

14- وليد شلينك وأندريه عشقوتي ـ رينو كليو: 1.00.12 ساعة

15- كارل رزق وكريم ابو الياس ـ سوزوكي سويفت 1.6 :1.02.26 س.