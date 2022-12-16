رالي جدة: السعودي يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة الخاصة الأولى ويعزز صدارته

بدأ يزيد يحكم قبضته على لقب بطولة السعودية تويوتا للراليات مع بقاء يوم واحد على انتهاء الرالي. لم يتراخ السائق السعودي، مع ملاحه الألماني ديرك فون تسيستفيتس، حيث استمر بتقديم وتيرة عالية بالمرحلة، منهيا المرحلة في ساعتين تقريبا، ومتقدما بفارق 17 دقيقة عن أقرب منافسيه.

قال يزيد: "الحمد للـه، أنهينا اليوم الثاني في المركز الأول، ونتصدر الترتيب العام للرالي والبطولة، إنها مرحلة سريعة، وضغطنا لأقصى سرعة، لكنها فيها الكثير من الصخور. مرحلة الغد [السبت] أقصر ونتطلع لإنهاء الرالي".

أنهى ميروسلاف، مع ملاح السلوفاكي ماريك سيكورا، المرحلة ثانيا، وسجل السائق السعودي صالح السيف مع ملاحه إيغور أوخوتنيكوف ثالث أسرع توقيت في سيارة كان - أم "مافريك أكس 3" بألوان فريق "بلاك هورس"، والأول في فئة "تي 3" للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية.

وصل السائق السعودي خالد الفريحي، سائق "فريق حرس الحدود السعودي"، مع ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلاوناي، إلى خط النهاية في المركز الرابع في سيارة نيسان "باترول". أكملت السائقة السعودية دانيا عقيل، مع ملاحها الأوروغواياني سيرجيو لافوينتي، قائمة المراكز الخمسة الأولى، علما بأن دانيا تحتل حاليا المركز الثاني في فئة "تي 3".

تقدمت السائق السعودية مها الحملي، مع ملاحتها السويدية آني سيل، إلى صدارة ترتيب فئة "تي 4" للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، في سيارة كان – أم "مافريك"، على حساب مواطنها سعيد الموري وملاحه الأردني عطا الحمود، وذلك بعد فرض عقوبة بإضافة 15 دقيقة إلى توقيت سعيد بسبب تفويته اجتياز نقطة مرور.

يتصدر السائق السعودي إبراهيم المهنا فئة "تي 5" المخصصة للشاحنات، ويساعده في شاحنة مرسيدس "يونيموغ"، يساعده مواطناه الملاح أسامة السند والميكانيكي رائد أبو ذيب.

في فئة الدرجات النارية، فاز الدراج الإماراتي حمدان العلي بمرحلة اليوم على متن دراجة "هاسكفارنا"، أنهى حمدان المرحلة في 2:53:24 ساعتين، متقدما على السعوديين مشعل الغنيم وأنس الرحياني.

فرضت لجنة الحكام عقوبة زمنية بإضافة أربع دقائق على توقيت مشعل وأنس قبل انطلاقة مرحلة اليوم (الجمعة)، وذلك بسبب تفويتهم اجتياز نقطة مرور في المسار، ما أدى لتراجع مشعل من المركز الثالث إلى العاشر، وتراجع أنس من المركز السادس إلى المركز الـ 11، لكنهما تمكنا من تعويض بعض الخسائر يوم الجمعة والعودة إلى المنافسات.

في المقابل، عانى الدراج الأسترالي المقيم في قطـر مارتن تشالمرز من تأخيرات في يوم الجمعة، ولم يتمكن من إنهاء المرحلة، علما بأنه فاز بالمرحلة الخاصة الاستعراضية يوم الخميس، متاعب مارتن سمحت للدراج السعودي إيهاب الحكيم بالدخول إلى دائرة المنافسة على المراكز الأولى.

في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز"، واصل الدراج السعودي هيثم التويجري صدارته لهذه الفئة، على حساب مواطنه ومنافسه الأبرز عبد المجيد الخليفي، علما بأن لجنة الحكام فرضت عقوبة إضافة ساعة واحدة إلى توقيت عبد المجيد لتلقيه مساعدة خارجية داخل المرحلة. فيما عانى الدراجان السعوديان عبد العزيز العطوي وهاني النومسي من مشكلات أدت لإنهاء المرحلة في المركزين الثالث والرابع، إنما بفارق كبير عن هيثم.

يشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد اللـه الفيصل، على تنظيم الجولة الرابعة (الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار.

مجريات يوم السبت:

تقام يوم السبت المرحلة الخاصة الأخيرة من رالي جدة 2022، طولها 131 كيلومترا خاضعة للتوقيت، تبدأ وتنهي في محافظة خليص الزراعية الخصبة في منطقة مــكــة، ستنقسم المرحلة إلى قسمين، الأول طوله 109 كيلومترات (المرحلة الخاصة الثانية - أ)، والآخر طوله 22 كيلومترا (المرحلة الخاصة الثانية - ب).

رالي جدة - النتائج بعد المرحلة الخاصة الأولى – ب:

فئة السيارات:

السائق والملاح - السيارة - التوقيت

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس - أوفردرايف" - 1:57:31 ساعة

02- ميروسلاف زابلتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) - فورد "أف -150 إيفو" - 2:14:31 ساعتين

03- صالح السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتنيكوف (فيا) - كان - آم "مافريك أكس 3" (تي 3)- 2:19:07 ساعتين

04- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوناي (فرنسا) - نيسان "باترول" (تي 1) - 2:26:00 ساعتين

05- دانيا عقيل (السعودية)/ سيرجيو لافوينتي (الأوروغواي) - كان - آم "مافريك أكس 3" (تي 3) - 2:33:05 ساعتين

06- متعب الشمري (السعودية)/ بدر العجمي (الكويت) - نيسان "باترول" (تي 1) - 2:38:33 ساعتين

07- أحمد القشمعي (السعودية)/ فهد العمر (السعودية) - نيسان "باترول" – 2:41:34 ساعتين

08- عبد الله السند (السعودية)/ عبد اللطيف السند (السعودية) - نيسان "باترول" (تي 2) - 2:42:30 ساعتين

09- أحمد الشقاوي (السعودية)/ أليكسي كوزميتش (فيا) – نيسان "باترول" – 2:42:43 ساعتين

10- عبد العزيز اليعيش (السعودية)/ عمر اللاحم (السعودية) - نيسان "باترول" - 2:42:45 ساعتين

11- جعفر القحطاني (السعودية)/ علي اليامي (السعودية) – نيسان "باترول" – 2:48:12 ساعتين

12- عبد اللـه الحيدان (السعودية)/ سعودي التميمي (السعودية) – نيسان "باترول" – 2:50:14 ساعتين

13- مها الحملي (السعودية)/ أني سيل (السويد) – كان – أم "مافريك أكس آر أس" (تي 4) – 2:57:12 ساعتين

14- حمد الحربي (السعودية)/ أليكساندر أليكسيف (فيا) - كان - آم "مافريك أكس 3" (تي 3) - 3:02:17 ساعات

15- سعيد الموري (السعودية)/ عطا الحمود (الأردن) - كان - آم "مافريك أكس آر أس" (تي 4) – 3:10:29 ساعات

16- مشعل الشمري (السعودية)/ فيصل الصويح (السعودية) – كان – أم "مافريك أكس آر أس" (تي 4) – 3:21:48 ساعات

فئة الدراجات النارية:

الدراج - الدراجة - التوقيت

01- حمدان العلي (الإمارات) - "هاسكفارنا" - 2:53:25 ساعتين

02- مشعل الغنيم (السعودية) - "هاسكفارنا" - 3:00:02 ساعات

03- أنس الرحياني (السعودية) - "كاي تي أم" - 3:00:20 ساعات

04- إيهاب الحكيم (السعودية) - "ياماها" - 3:19:00 ساعات

05- عبد الحليم المغيرة (السعودية) - "كاي تي أم" - 3:29:55 ساعات

06- أحمد الجابر (السعودية) - "كاي تي أم" – 3:39:01 ساعات

07- بدر البدر (السعودية) - "كاي تي أم" – 4:00:31 ساعات

08- محمد باوزير (السعودية) - "ياماها" – 14:25:35 ساعة

09- جوناثان فين (إسبانيا) - "هوندا" – 15:14:16 ساعة

10- مارتن تشالمرز (قـطــر) - "بيتا" – 16:22:40 ساعة

11- 04- عثْمان الغفلي (الإمارات) - "هوندا" – 26:11:27 ساعة

الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز":

الدراج - الدراجة - التوقيت

01- هيثم التويجري (السعودية) - "ياماها" - 3:12:44 ساعات

12- عبد المجيد الخليفي (السعودية) - "ياماها" – 4:02:42 ساعات

03- عبد العزيز العطوي (السعودية) - "ياماها" – 12:30:00 ساعة

04- هاني النومسي (السعودية) - "ياماها" – 15:35:15 ساعة