رالي جدة: الراجحي وتشالمرز والتويجري يسجلون أسرع الأوقات ضمن فئاتهم في المرحلة الاستعراضية

رالي جدة من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون وزارة الرياضة، وبرعاية من عبد اللطيف جميل للسيارات.

أخذت 25 سيارة، و 11 دراجة نارية، وأربع دراجات كوادز شارة الانطلاق للرالي الذي سيمتد لثلاثة أيام. واصل يزيد تقديم تأدية عالية، مع ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، حيث أنهى المرحلة الاستعراضية أولًا متقدمًا بفارق 33 ثانية عن السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، مطارده على لقبي الرالي والبطولة.

اشتعلت المنافسة في فئة تي 3 للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية باكرًا بين السائقين السعوديين صالح السيف ودانيا عقيل، حيث ينافسان على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة والأول في فئة تي 3. تمكن صالح، مع ملاحه إيغور أوخوتنيكوف، من إنهاء المعركة لمصلحته، متقدمًا بفارق 2.7 ثانيتين على دانيا، التي يساعدها الملاح الأوروغواياني سيرجيو لافوينتي.

أكمل السعوديان عبد العزيز اليعيش وملاحه عمر اللاحم قائمة المراكز الخمسة الأولى، وأنهى السائق السعودي خالد الفريحي المرحلة سادسًا، مع ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلاوناي، أوصل السائق السعودي سعيد الموري سيارته إلى المركز السابع في الترتيب العام، والأول في فئة تي 4 للسيارات الصحراوية من الإنتاج التجاري، جدير بالذكر أن الملاح الأرْدني عطا الحمود يساعد سعيد في مهمته.

في فئة تي 5 المخصصة للشاحنات، أنهى الفريق السعودي المؤلف من السائق إبراهيم المهنا والملاح أسامة السند والميكانيكي رائد أبو ذيب المرحلة في المركز الـ 23 في الترتيب العام، والأول في فئته، يشارك الفريق في شاحنة مرسيدس يونيموغ.

أنهى الدراج الأسترالي المقيم في دولة قـطـر مارتن تشالمرز المرحلة أولًا في فئة الدراجات النارية، حيث يشارك على متن دراجة بيتا، تبعه ثانيًا الدراج الإماراتي حمدان العلي، على متن هاسكفارنا، بفارق 21 ثانية، وأنهى الدراج السعودي أنس الرحياني المرحلة ثالثًا، وأكمل الدراجان الإماراتي عثْمان الغفلي والسعودي عبد الحليم المغيرة قائمة المراكز الخمسة الأولى.

يتعافى الدراج السعودي مشعل الغنيم حاليًا من كسر مضاعف في الكاحل، أصيب به في باها الشرقية العام الماضي، إنما يشترك في الرالي على متن دراجة هاسكافارنا في سبيل التحضير للمشاركة في الاستحقاق الأكبر والأهم، رالي داكار 2023، أنهى مشعل المرحلة سادسًا.

في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات، التي يشارك أربعة دراجين سعوديين جميعهم مشاركون على متن دراجات ياماها، سجل هيثم التويجري أسرع الأوقات، تبعه عبد المجيد الخليفي وهاني النومسي.

إلى ذلك، يشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد اللـه الفيصل، على تنظيم الجولة الرابعة (الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار.

مجريات يوم الجمعة

تبدأ المنافسات الحقيقية للرالي يوم الجمعة بخوض المرحلة الخاصة الأولى وطولها 197 كيلومترًا تمتد في المناطق الصحراوية حول جدة، تبدأ من خليص وتنتهي في عسفان، علمًا بأنها مقسمة إلى قسمين، القسم الأول طوله 109 كيلومترات (المرحلة الخاصة الأولى - ب)، والآخر طوله 88 كيلومترً (المرحلة الخاصة الأولى - ج)، يفصل بينهما مقطع محايد غير خاضع للتوقيت فيها نقطة للتزود بالوقود للدراجات النارية العادية ورباعية العجلات كوادز، والسيارات الصحراوية الخفيفة فئتي تي 3 و تي 4.

رالي جدة - النتائج بعد المرحلة الخاصة الأولى - أ (10 كيلومترات):

السائق والملاح السيارة التوقيت

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا هايلوكس - أوفردرايف - 5:34.1 دقائق

02- ميروسلاف زابلتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) - فورد أف -150 إيفو - 6:07.9 دقائق

03- صالح السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتنيكوف (فيا) - كان - آم مافريك أكس 3 (تي 3)- 7:07.0 دقائق

04- دانيا عقيل (السعودية)/ سيرجيو لافوينتي (الأوروغواي) - كان - آم مافريك أكس 3 (تي 3) - 7:09:7 دقائق

05- عبدالعزيز اليعيش (السعودية)/ عمر اللاحم (السعودية) - نيسان باترول - 7:10.9 دقائق

06- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوناي (فرنسا) - نيسان باترول - 7:17.9 دقائق

07- سعيد الموري (السعودية)/ عطا الحمود (الأردن) - كان آم مافريك أكس آر أس (تي 4) - 7:37.2 دقائق

08- عبد الله السند (السعودية)/ عبد اللطيف السند (السعودية) نيسان باترول - 7:40.0 دقائق

09- حمد الحربي (السعودية)/ أليكساندر أليكسيف (فيا) - كان - آم مافريك أكس 3 (تي 3) - 7:45.0 دقائق

10- متعب الشمري (السعودية)/ بدر العجمي (الكويت) - نيسان باترول - 7:51.8 دقائق

الدراجات النارية:

الدراج الدراجة - التوقيت

01- مارتن تشالمرز (قـطــر) - بيتا - 7:40.4 دقائق

02- حمدان العلي (الإمارات) - هاسكفارنا - 8:01.7 دقائق

03- أنس الرحياني (السعودية) - كاي تي أم - 8:17.0 دقائق

04- عثْمان الغفلي (الإمارات) - هوندا - 8:27.6 دقائق

05- عبد الحليم المغيرة (السعودية) - كاي تي أم - 8:48.8 دقائق

06- مشعل الغنيم (السعودية) - هاسكفارنا - 9:04.8 دقائق

07- أحمد الجابر (السعودية) - كاي تي أم - 9:10.7 دقائق

08- بدر البدر (السعودية) - كاي تي أم - 9:27.6 دقائق

09- محمد باوزير (السعودية) - ياماها - 9:44.2 دقائق

10- إيهاب الحكيم (السعودية) - ياماها - 11:00.3 دقيقة

11- جوناثان فين (إسبانيا) - هوندا - 12:16.8 دقيقة

الدراجات النارية رباعية العجلات كوادز:

الدراج الدراجة - التوقيت

01- هيثم التويجري (السعودية) - ياماها - 8:01.9 دقائق

02- عبد المجيد الخليفي (السعودية) - ياماها - 8:12.8 دقائق

03- هاني النومسي (السعودية) - ياماها - 10:50.7 دقيقة