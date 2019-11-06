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راليات شرق أوسطية أخرى / رالي العُلا-نيوم / تقرير المرحلة

رالي العُلا 2019: بن سعيدان الأسرع وبداية ممتازة لألونسو في المرحلة الأولى

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رالي العُلا 2019: بن سعيدان الأسرع وبداية ممتازة لألونسو في المرحلة الأولى
06-11-2019

انطلقت اليوم، الأربعاء، المنافسات الفعلية لرالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019، حيث خاض المتسابقون صباح اليوم المرحلة الخاصة الأولى ("العُلا – 1") وطولها 212 كيلومتر، بدأت من "الرفيعة" وانتهت في "قرية عين"، حول مدينة العُلا.

نجح السائق السعودي ياسر بن سعيدان (ميني) في فرض اسمه على رأس جدول الأوقات، مع إنهاء المرحلة خلال 1:47:08 ساعة، تلاه الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي (بيجو)، بفارقٍ يقل عن أربع دقائق، رغم المشاكل الملاحية التي واجهها.

أدلى الشيخ القاسمي بتصريحٍ بعد انتهاء المرحلة قال فيه: "سارت الأمور على ما يرام معنا، إلا أننا تهنا عن المسار عند الكيلو 47 داخل المرحلة، وخسرنا بعض الوقت، لكن نجحنا بالعودة للمسار الصحيح ومواصلة القيادة بسرعة لتعويض الوقت الذي خسرناه".

واكتفى السعودي يزيد الراجحي (تويوتا)، والفائز بلقب الجولة الماضية في القصيم، بالوصول ثالثًا، حيث عانى جملة مشاكل، أوجزها في تصريحه، حيث قال: "الحمد لله كان يومًا جيدًا نوعًا ما، مع بداية موفقة، لكن تعرضنا لانثقاب في أحد الإطارات، واستعصى عليه فكّ إحدى براغي العجلة الخلفية اليمنى لفترةٍ طويلة عندما أردنا استبدالها، وهنا خسرنا كثيرًا من الوقت الثمين".

لكن ما يزال الراجحي ضمن دائرة المنافسين مع تأخره بـ 6:24 دقائق فقط عن مواطنه المتصدِّر، وتعهَّد بالسعي لتعويض هذا الفارق في المراحل المقبلة.

أما السائق الإسباني فِرناندو ألونو (تويوتا) فقد سجَّل نتيجةً جيدةً بإنهاءه مرحلة اليوم رابعًا، رغم منافسته بين سائقين كبار لهم خبرةٌ بالراليات الصحراوية، مما يشير إلى أن "الماتادو" يتعلَّم دروسه جيدًا خارج الحلبات. وأكمل السائق السعودي عيسى الدوسري (نيسّان) ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

وقال ألونسو بعد نهاية المرحلة: "كان اليوم جميلًا رغم أنه كان طويلًا بمسافة أكثر من 200 كيلومتر، والجيِّد فيه أننا لم نواجه مشاكل تذكر على غرار ما حصل معنا في جنوب إفريقيا والمغرب، وهذا أمرٌ مهمٌ للغاية من أجل الاستعدادات والتحضيرات لرالي داكار، والتقدّم في البرنامج المتبَّع واكتساب خبرة قيِّمة".

وأضاف: "مع اكتسابي للثقة سأعمل غدًا على رفع وتيرة أدائي، ولقد أعجبت كثيرًا بالمناظر الخلّابة في المنطقة وحول المسار، وكان من الرائع رؤيتها. وعلى العموم كان اليوم المنشود، بلا مشاكل وعمل مستمر".

في بقية المراكز، وصل السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد) سادسًا، تلاه السعودي خالد الفريحي (نيسّان)، وأكمل السائقون السعوديون مطير الشمّري (نيسّان) ومحمد التويجري (تويوتا) وأحمد الشمّري (نيسّان) المراكز العشرة الأولى.

وأنهى السائق السعودي يوسف السويدي (نيسّان) مرحلة اليوم أولًا في فئة سيارات الإنتاج التجاري المتسلسل "تي 2"، والـ 13 في الترتيب العام، بتوقيت 2:18:30 ساعَتَيْن، في حين كان صالح السيف الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة "باغي" "تي 3"، بتوقيت 2:20:17 ساعَتَيْن، واحتل المركز الـ 14 في الترتيب العام.

في فئة الدرّاجات النارية العادية، تصدَّر الدرّاج السعودي مشعل الغنيم ("كاي تي أم") نتائج مرحلة اليوم، بتوقيت 3:07:42 ساعات، تلاه مواطناه محمد العريني وعبداللـه هلال، وكلاهما يشاركان على درّاجات هوندا.

وضمن فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كواد"، فتصدرَّها الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخليفي بتوقيت 2:59:30 ساعَتَيْن، تلاه مواطناه رياض العريفان وسفيان العمَر، وجميعهم بمتطون "كواد" ياماها.

أما يوم غدٍ، الخميس السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، سيخوض السائقون المرحلة الخاصة الثانية ("العُلا – 2")، وطولها 212 كيلومتر، تبدأ في "الرفيعة" وتنتهي في "قرية عين". هذا ويعتبر رالي العُلا نيوم من فئة الراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري".

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