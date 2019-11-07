رالي العُلا 2019: الراجحي يرد بالتوقيت الأسرع وألونسو يواصل اكتساب الخبرة في اليوم الثاني

خاض المتسابقون اليوم المرحلة الخاصة الثانية ("العُلا – 2") وطولها 212 كيلومتر، بدأت من "الرفيعة" وانتهت في "قرية عين"، حول مدينة العُلا، وهي كناية عن تكرار لمرحلة البارحة.

واجتاز الراجحي (تويوتا) هذه المرحلة بتوقيت 1:39:40 ساعة، سمحت له بتعويض أربع دقائق تقريبًا من الدقائق الستّ التي خسرها البارحة أمام المتصدِّر مواطنه ياسر بن سعيدان (ميني)، حيث تقدَّم للمركز الثاني في الترتيب العام.

وقال الراجحي: "المرحلة الخاصة لليوم تشبه مرحلة البارحة، وسجلت فيها وقتًا جيدًا، حيث ضغطت بكل قوة لإنهائها أولًا. بعد 140 كيلومتر داخل المرحلة أبطأت سرعتي بسبب الغبار من السيارة التي أمامي، حيث قدت وسط الغبار في آخر 70 كيلومترٍ منها".

وتابع: "آمل مواصلة الضغط يوم غدٍ للاستحواذ على الصدارة، وأن لا أتعرض لانثقابات، الفارق كان أكثر من ست دقائق البارحة والآن هو دقيقتين ونصف تقريبًا".

وأنهى السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي (بيجو) مرحلة اليوم ثانيًا، بفارق دقيقتين ونصف تقريبًا عن الراجحي، تلاه السائق بن سعيدان، مع ذلك تراجع القاسمي للمركز الثالث، بينما حافظ بن سعيدان على الصدارة.

وقال القاسمي عقب انتهاء المرحلة: "كانت مرحلة اليوم سريعة وتكرار لمرحلة البارحة، لم نتمتع بالسرعة الكافية كما السيارات الأخرى لأن سيارتنا باغي، لذلك لم تكن المرحلة سهلةً بالنسبة لنا، خاطرنا قليلًا لنكون على نفس وتيرة السيارات الأخرى، وعمومًا نحن في المركز الثاني ونحن راضون عن ذلك".

وأضاف: "يوم غدٍ ستكون مرحلة جديدة وسأضغط وربما أحقق وقتًا سريعًا فيها".

وفي ذات السياق، واصل السائق الإسباني فِرناندو ألونسو (تويوتا) اكتساب الخبرة في الرالي، حيث أنهى مرحلة اليوم رابعًا، ومحافظًا على ذات المركز في الترتيب العام.

وقال ألونسو: "مرحلة اليوم نفس مرحلة البارحة، وضغطت فيها حيث سجلت أوقاتًا أسرع، إذ أصبحنا نعرف المرحلة، ولقد أعجبت بالقسم الأول من المرحلة، حيث كنت على بعد ثمانية ثواني عن يزيد، وعلى العموم كنت راضيًا عن مرحلة اليوم".

وتابع: "تعرضت لانثقاب لكن تعاملت معه جيدًا، وتمتعت بمزيدٍ من الثقة لأنا نعرف المرحلة، ستكون مرحلة الغد جديدة للجميع، وهذا يزيد من معرفتي ومراكمة الخبرة".

وأنهى السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد) مرحلة اليوم خامسًا، تلاه السائقان السعوديان عيسى الدوسري (نيسّان)، بفارقٍ ضئيل، وخالد الفريحي (نيسّان).

وأكمل السائقون السعوديون مطير الشمري (نيسّان) ومحمَّد التويجري (تويوتا) وسلمان الشمري (تويوتا) المراكز العشرة الأولى.

ولليوم الثاني على التوالي، أنهى السائق السعودي يوسف السويدي (نيسّان) مرحلة اليوم أولًا في فئة سيارات الإنتاج التجاري المتسلسل "تي 2"، والـ 15 في الترتيب العام، في حين كان صالح السيف الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة "باغي" "تي 3"، محتلًا المركز الـ 14 في الترتيب العام.

في فئة الدرّاجات النارية العادية، واصل الدرّاج السعودي مشعل الغنيم ("كاي تي أم") تصدّره لترتيب هذه الفئة، بينما أعلن منافساه محمَّد العريني وعبداللـه الهلال انسحابهما من الرالي.

أما في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كواد"، استمر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخليفي بتصدّر هذه الفئة، أمام مواطنيه رياض العريفان (ياماها) ووليد الشقاوي (هوندا).

فيما يخصّ يوم غدٍ، الجمعة، الموافق الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر)، سيخوض المشاركون المرحلة الخاصة الثالثة التي تمتد ما بين العُلا ونيوم، وطولها 231 كيلومتر، تبدأ من قرية "أبوالقزاز" وتنتهي في "العمود"، في منطقة نيوم، شمال غرب المملكة.

رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثانية (ترتيب غير رسمي):

01- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) - ميني "أول 4 رايسينغ" – 3:30:20 ساعات

02- يزيد الراجحي (السعودية)/ قسطنطين جيلستوف (روسِّيا) - تويوتا "هايلوكس" – 3:33:12 ساعات

03- الشيخ خالد بن فيصل القاسمي (الإمارات)/ زافييه بانسيري (فرنسا) - بيجو "2008 دي كاي آر" – 3:35:02 ساعات

04- فِرناندو ألونسو دياز (إسبانيا)/ مارك كوما كامبس (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس" – 3:42:06 ساعات

05- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 3:46:12 ساعات

06- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) – نيسّان "نافارا" – 3:46:35 ساعات

07- خالد الفريحي (السعودية)/ ستيفان دوبلي (فرنسا) - نيسّان ("تي 1") – 4:12:18 ساعات

08- مطير الشمَري (السعودية)/ هاني الشمّري (السعودية) - نيسّان ("تي 1") – 4:13:27 ساعات

09- محمَّد التويجري (السعودية)/ خالد المرشود (السعودية) - تويوتا ("تي 1") – 4:24:05 ساعات

10- سلمان الشمري (السعودية)/ راش الطويعي (السعودية) - تويوتا ("تي 1") – 4:30:48 ساعات

باقي الفئات:

14- صالح السيف (السعودية)/ معاذ العرجا (الأردن) – "كان – آم" "مافريك أكس 3" (تي 3) – 4:36:39 ساعات (أول "تي 3")

15- يوسف السويدي (السعودية)/ سعود التميمي (السعودية) - نيسّان ("تي 2") – 4:37:41 ساعات (أول "تي 2")

رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الأولى (ترتيب غير رسمي):

01- مشعل الغنيم (السعودية) - "كاي تي أم – 450 رالي" – 5:48:25 ساعات

02- محمَّد العريني (السعودية) – هوندا – انسحب

03- عبداللـه الهلال (السعودية) – هوندا – انسحب

رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام للدراجات رباعية العجلات "كوادز" بعد المرحلة الخاصة الأولى (ترتيب غير رسمي):

01- عبدالمجيد الخليفي (السعودية) – ياماها – 5:40:48 ساعات

02- رياض العريفان (السعودية) – ياماها – 6:15:11 ساعات

03- وليد الشقاوي (السعودية) – ياماها – 8:44:59 ساعات

رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الأولى (غير رسمي):

01- إبراهيم المهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية)- مرسيدس – لم يبدأ المرحلة