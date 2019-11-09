رالي العُلا 2019: الراجحي يحرز الفوز وألونسو ثالثًا

اجتاز الراجحي المرحلة الخاصة الرابعة – والأخيرة – للرالي أولًا، بتوقيت 1:30:45 ساعة، علمًا بأن طولها بلغ 175 كيلومتر، وأقيمت ضمن منطقة نيوم، شمال غرب المملكة العربية السعودية، بدأت من "المويلح" وانتهت في "تريم".

لم تكن مسيرة الراجحي مفروشةً بالورود، إذ تعرض لثلاثة انثقابات في الإطارات، وتعطَّل عمود نظام التوجيه، فضلًا عن المهمة الأساسية له، التقدّم على ابن سعيدان (ميني) من خلال حذف الفارق بينهما، 1:14 دقيقة. نجحَ الراجحي في مهمته هذه واجتاز خط النهاية أولًا للمرحلة، وأولًا في الترتيب العام، وهذه المرة متقدِّمًا بـ 2:09 دقيقَتَيْن.

قال الراجحي بعد الوصول لخط النهاية: "مليئة بالمفاجئات، قدمنا أداءً جيدًا، تعرضنا في اليوم الأول بمشاكل في عزقات الإطارات، ولكن ضغطنا اعتبارًا من اليوم التالي، البارحة كانت قيادتنا هجومية، وقدمنا أداءًا طيبًا لنفوز بالرالي".

وتابع: "إنه شعورٌ رائعٌ بالتأكيد بعد كل هذه المشاكل التي واجهتنا، وقدَّم الملّاح أداءً جيدًا طوال الرالي، وها نحن قد فزنا بلقب الرالي".

بينما قال ياسر بن سعيدان: "كان الرالي ممتعًا عمومًا، لم يخل من الصعوبات، خصوصًا في البداية مع العديد من الانثقابات، كما كان اليوم الأخير صعبًا من الناحية الملاحية، مع ذلك أنهينا الرالي في المركز الثاني وهذه نتيجةٌ جيدة خصوصًا من أجل البطولة".

وتابع: "أرحب بفرناندو ألونسو في المملكة العربية السعودية، وأتمنى له مغامرة جيدة في رالي داكار والراليات السعودية، إنه تحضيرٌ جيِّد لرالي داكار".

أكملت تويوتا منصة التتويج بوصول السائق الإسباني فرناندو ألونسو ثالثًا، وهكذا كانت الجزيرة العربية فألاً حسنًا للسائق الذي يخوض ثالث مشاركة له في الراليات الصحراوية، والأولى بلا مشاكل.

قال الإسباني: "قدمنا أداءً جيدًا، كما إنه تحضيرٌ جيد لرالي داكار، حيث اكتشفنا تضاريس جديدة، ومن الرائع الوصول ثالثًا بعد كل هذا، والصعود لمنصة التتويج في ثالث مشاركة لي، ويعطينا الثقة لرالي داكار".

وضمن السائق السعودي عيسى الدوسري (نيسّان) المركز الرابع في الترتيب العام، أمام التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد)، حيث كانت المنافسة قائمةٌ بينهما طوال الأيام الماضية على المركز الخامس، والرابع بعد الانسحاب المؤسف للسائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي (بيجو) بسبب تضرر المحرِّك، بعد انتهاء المرحلة الخاصة الثالثة.

واحتل السائق السعودي خالد الفريحي (نيسّان) المركز السادس، تلاه مواطنه مطير الشمّري، وأكمل السائقان فارس الشمري (نيسّان) ومحمَّد التويجري (تويوتا) وخلف الشمّري (نيسّان) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فاز السائق السعودي يوسف السويدي (نيسّان) بلقب فئة "تي 2" لسيارات الإنتاج التجاري المتسلسل، واحتل المركز الـ "تي 2"، والـ 12 في الترتيب العام، في حين فاز صالح السيف (كان - أم) الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة "باغي" "تي 3"، واحتل المركز الـ 19 في الترتيب العام.

في فئة الدرّاجات النارية العادية، أحرز الدرّاج السعودي مشعل الغنيم ("كاي تي أم") لقب هذه الفئة، بتوقيت إجمالي 11:05:38 ساعة.

أما في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كواد"، فاز الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخليفي بلقب هذه الفئة، بفارقٍ مريح عن مواطنه رياض العريفان (ياماها).

رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الرابعة (ترتيب غير رسمي):

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ قسطنطين جيلستوف (روسِّيا) - تويوتا "هايلوكس" – 6:35:52 ساعات

02- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) - ميني "أول 4 رايسينغ" – 6:38:01 ساعات

03- فرناندو ألونسو دياز (إسبانيا)/ مارك كوما كامبس (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس" – 6:52:12 ساعات

04- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) – نيسّان "نافارا" – 7:10:17 ساعات

05- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 7:17:00 ساعات

06- خالد الفريحي (السعودية)/ ستيفان دوبلي (فرنسا) - نيسّان ("تي 1") – 7:57:29 ساعات

07- مطير الشمَري (السعودية)/ هاني الشمّري (السعودية) - نيسّان ("تي 1") – 8:13:06 ساعات

08- فارس الشمّري (السعودية)/ موسى جهيريان (الأردن) - نيسّان ("تي 1") – 8:23:21 ساعات

09- محمَّد التويجري (السعودية)/ خالد المرشود (السعودية) - تويوتا ("تي 1") – 8:23:42 ساعات

10- خلف الشمّري (السعودية)/ جوعان الشمّري (السعودية) - نيسّان ("تي 1") – 8:35:57 ساعات

باقي الفئات:

15- يوسف السويدي (السعودية)/ سعود التميمي (السعودية) - نيسّان ("تي 2") – 6:49:28 ساعات (أول "تي 2")

20- صالح السيف (السعودية)/ معاذ العرجا (الأردن) – "كان – آم" "مافريك أكس 3" (تي 3) – 7:10:20 ساعات (أول "تي 3")

رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الرابعة (ترتيب غير رسمي):

01- مشعل الغنيم (السعودية) - "كاي تي أم – 450 رالي" – 11:05:38 ساعة

02- عبداللـه الهلال (السعودية) – هوندا – 111:31:07 ساعة

رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام للدراجات رباعية العجلات "كوادز" بعد المرحلة الخاصة الرابعة (ترتيب غير رسمي):

01- عبدالمجيد الخليفي (السعودية) – ياماها – 11:24:53 ساعة

02- رياض العريفان (السعودية) – ياماها – 12:49:41 ساعة

03- وليد الشقاوي (السعودية) – هوندا – 23:53:21 ساعة

رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الرابعة (غير رسمي):

01- إبراهيم المهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية)- مرسيدس – لم يبدأ المرحلة