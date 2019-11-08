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راليات شرق أوسطية أخرى / رالي العُلا-نيوم / تقرير المرحلة

رالي العُلا 2019: الراجحي الأسرع في اليوم الثالث والقاسمي ينسحب وألونسو يصعد للمركز الثالث

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رالي العُلا 2019: الراجحي الأسرع في اليوم الثالث والقاسمي ينسحب وألونسو يصعد للمركز الثالث
08-11-2019

واصل السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي وتيرة أداءه السريعة في اليوم الثالث من منافسات رالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019.

اجتاز الراجحي المرحلة الواصلة ما بين العُلا ونيوم أولًا، بتوقيت 1:31:55 ساعة واحدة، في سيارته تويوتا "هايلوكس". مع ذلك لم ينجح بعد في الصعود لصدارة الترتيب العام المؤقت للرالي، مع احتفاظ مواطنه ياسر بن سعيدان (ميني) بالصدارة، وإن كانت قد تقلصت إلى 1:14 دقيقة فقط.

تعرَّض الراجحي لعدة انثقابات خلال المرحلة لم تثنِه عن إنهاء المرحلة أولًا، إذ يضغط السائق الآن للفوز بلقب الرالي. وقال: "مرحلة اليوم كانت جيدة، وتعرضنا لانثقاب في الإطارات داخل المرحلة بـ 60 كيلومتر، فضلًا عن كوننا مفتتحين للمسار مما زاد من الصعوبات، حيث مررنا بأماكن كثيرة بدون أي نقاط علام أو أثر، لذلك كان من الطبيعي أن نخرج عن المسار، وتهنا قبل نهاية المرحلة بنحو 20 كيلومتر".

وصل بن سعيدان لخط نهاية المرحلة ثانيًا، حيث يقع عليه عبءٌ كبيرٌ الآن إن أراد الحفاظ على الصدارة، علمًا بأنه نال نصيبه من الانثقابات، وقال بن سعيدان بعد انتهاء المرحلة: "تعرضنا لانثقابات في الإطارات خلال المرحلة، والحمد للـه أنهيناها بسلام، لكن علينا الضغط غدًّا إن أردنا الفوز بلقب الرالي".

وأنهى السائق الإسباني فرناندو ألونسو (تويوتا) المرحلة في المركز الثالث، ومحققًا تقدّمًا كبيرًا خلال أول رالي له بدون مشاكل، على حدِّ وصفه، وسجَّل ألونسو توقيت 1:33:50 ساعة، أي بفارق دقيقَتَيْن تقريبًا عن زميله الراجحي، بينما أنهى السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي المرحلة في المركز الرابع.

لكن، أعلن القاسمي الانسحاب من الرالي وذلك بسبب أضرارٍ لحقت بالمحرِّك، إذ تراجعت قوته خلال المنافسات، واتخذ فريق "أبوظبي للسباقات" قرارًا بالانسحاب بناءً على نصيحة مهندسهم.

على إثر ذلك، صعَد ألونسو للمركز الثالث في الترتيب العام، حيث يسير الآن في طريق تحقيق أفضل نتيجةٍ له، الصعود لمنصة التتويج، في ثالث مشاركة له في الراليات الصحراوية.

استعاد السائق السعودي عيسى الدوسري (نيسّان) وتيرة أداءه منهيًا مرحلة اليوم خامسًا أمام التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد)، كما صعد الدوسري بدوره للمركز الرابع في الترتيب العام بعد انسحاب القاسمي، وزابليتال خامسًا، تلاهما السائقان السعوديان خالد الفريحي (نيسّان) ومطير الشمرَّي، وكلاهما يشاركان في سيارة نيسّان.

أكمل السائقون السعوديون محمَّد التويجري (تويوتا) وفارس الشمري (نيسّان) وسلمان الشمري (نيسّان) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ولليوم الثالث على التوالي، أنهى السائق السعودي يوسف السويدي (نيسّان) مرحلة اليوم أولًا في فئة سيارات الإنتاج التجاري المتسلسل "تي 2"، والـ 15 في الترتيب العام، في حين كان صالح السيف الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة "باغي" "تي 3"، رغم تراجعه للمركز الـ 20 في الترتيب العام.

في فئة الدرّاجات النارية العادية، واصل الدرّاج السعودي مشعل الغنيم ("كاي تي أم") تصدّره لترتيب هذه الفئة. بينما قرر عبداللـه الهلال الانسحاب من المنافسات إثر العقوبات الزمنية الكبيرة التي فرضت عليه.

أما في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كواد"، استمر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخليفي بتصدّر هذه الفئة لليوم الثالث على التوالي، أمام مواطنه رياض العريفان (ياماها).

فيما يخصّ يوم غدٍ، السبت، الموافق التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر)، سيخوض المشاركون المرحلة الخاصة الرابعة والأخيرة التي تقام ضمن منطقة نيوم، شمال غرب المملكة العربية السعودية، وطولها 175 كيلومتر، تبدأ من "المويلح" وتنتهي في "تريم".

 رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثالثة (ترتيب غير رسمي):

01- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) - ميني "أول 4 رايسينغ" – 5:03:53 ساعات

02- يزيد الراجحي (السعودية)/ قسطنطين جيلستوف (روسِّيا) - تويوتا "هايلوكس" – 5:05:07 ساعات

03- فرناندو ألونسو دياز (إسبانيا)/ مارك كوما كامبس (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس" – 5:15:56 ساعات

04- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) – نيسّان "نافارا" – 5:27:08 ساعات

05- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 5:28:13 ساعات

06- خالد الفريحي (السعودية)/ ستيفان دوبلي (فرنسا) - نيسّان ("تي 1") – 6:03:04 ساعات

07- مطير الشمَري (السعودية)/ هاني الشمّري (السعودية) - نيسّان ("تي 1") – 6:10:18 ساعات

08- محمَّد التويجري (السعودية)/ خالد المرشود (السعودية) - تويوتا ("تي 1") – 6:20:05 ساعات

09- فارس الشمّري (السعودية)/ موسى جهيريان (الأردن) - نيسّان ("تي 1") – 6:27:34 ساعات

10- سلمان الشمّري (السعودية)/ رشيد الطويعي (السعودية) - نيسّان ("تي 1") – 6:36:06 ساعات

باقي الفئات:

15- يوسف السويدي (السعودية)/ سعود التميمي (السعودية) - نيسّان ("تي 2") – 6:49:28 ساعات (أول "تي 2")

20- صالح السيف (السعودية)/ معاذ العرجا (الأردن) – "كان – آم" "مافريك أكس 3" (تي 3) – 7:10:20 ساعات (أول "تي 3")

رالي العُلا نيوم 2019 – الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الأولى (ترتيب غير رسمي):

01- مشعل الغنيم (السعودية) - "كاي تي أم – 450 رالي" – 8:20:17 ساعات

02- عبداللـه الهلال (السعودية) – هوندا – 107:41:35 ساعات

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