رالي الشرقية: الراجحي يسجل التوقيت الأسرع في المرحلة الاستعراضية

اجتاز الراجحي المرحلة بتوقيت 3:59 دقائق، متغلِّبًا بفارق ثانية واحدة عن الإسباني كارلوس ساينز الأب، ضيف هذه الجولة. ورغم ابتعاد السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي عن البطولة لأكثر من أسبوعين، إلا أنه استعاد وتيرة أداءه المعهودة مسجِّلًا ثالث أسرع توقيت، أمام التشيكي ميروسلاف زابليتال والسعودي ياسر بن حمد بن سعيدان.

حافظ السعودي عيسى الدوسري على تواجده ضمن السائقين الأوائل، إذ سجَّل سادس أسرع توقيت، بفارق 21 ثانية عن الراجحي تلاه مواطناه صالح العبدالعالي سابعًا وأحمد الشقاوي ثامنًا. سجَّل السائق الزيمباواوي كونراد راوتِنباخ اسمه في المركز التاسع، وأكمل المشنا الشمري ترتيب العشر الأوائل.

في فئة سيارات الإنتاج التجاري "تي 2"، سجَّل يوسف السويدي أسرع الأوقات، 5:12 دقائق، أمام سلمان الشمري ومتعب الشمري. وفي فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة "باغي"، يتصدَّر رواتِنباخ هذه الفئة، أمام السعوديان صالح السيف ومحمَّد العبدالعالي.

وفي فئة الشاحنات "تي 4" ما زال السائق السعودي إبراهيم المهنّا يغرِّد وحيدًا فيها، حيث سجَّل توقيت 6:12 دقائق في هذه المرحلة.

في فئة الدرّاجات النارية، كان التوقيت الأسرع من نصيب الدرّاج الإماراتي عثمان الغفيلي بتوقيت 5:39 دقائق، تلاه السعوديان محمد المعيقل وفهد الحجاب، واكتفى نجم هذه الفئة السعودي مشعل الغنيم برابع أسرع توقيت، بفارق 15 ثانية عن عثمان.

أما في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كواد"، فقد آلت صدارة المرحلة الاستعراضية الخاصة للدرّاج عبدالمجيد الخليفي، الذي اجتازها خلال 4:55 دقائق، تلاه راكان الحبابي وعبدالكريم الشقاوي في المراكز الثلاثة الأولى.

بالنسبة ليوم غدٍ الجمعة، حيث تبدأ المراحل الفعلية للرالي، فقد قرَّر المنظمون إدخال تغييرات على المسار على إثر الأجواء العاصفة وأمطار الخير الغزيرة في المنطقة. سيجتاز المتسابقون يوم غدٍ مرحلةً خاصة طولها 197.18 كيلومتر، أقصر من المسار الأصلي المحدَّد بـ 257.44 كيلومتر، تعبر صحارى المنطقة الشرقية للمملكة، كما تم أيضاً تقصير مسافة المرحلة الخاصة الأخيرة ليوم السبت من 213.10 كيلومتر إلى 171.25 كيلومتر.

رالي الشرقية 2019 – الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية (ترتيب غير رسمي):

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (إيرلندا) - تويوتا "هايلوكس" – 3:59.4 دقائق

02- كارلوس ساينز الأب (إسبانيا)/ لوكاس كروز (إسبانيا) – ميني "جون كوبر ووركس باغي" – 4:00:06 دقائق

03- الشيخ خالد بن فيصل القاسمي (الإمارات)/ زافييه بانسِري (فرنسا) – بيجو "2008 دي كاي آر" - :08.5 دقائق

04- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 4:15.4 دقائق

05- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ أليكس كوزميتش (روسِّيا) - ميني "جون كوبر ووركس باغي" – 4:17.4 دقائق

06- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) – نيسّان "نافارا" – 4:20.3 دقائق

07- صالح العبدالعالي (السعودية)/ ووتِر روزغار (هولندا) – هامَّر – 4:22.7 دقائق

08- أحمد الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) – نيسّان "باترول" – 4:37.6 دقائق

09- كونراد راوتِنباخ (زيمبابوي)/ بِدرو بيانكي براتا (البرتغال) – كان – أم "زفير" "تي 3" – 4:47.8 دقائق

10- المشنا الشمري (السعودية)/ مازن الشمري (السعودية) – نيسّان "تي 1" – 4:51.0 دقائق

أوائل فئة "تي 2"

01- يوسف السويدي (السعودية)/ سعود التميمي (السعودية) نيسّان "تي 2" – 5:12 دقائق

02- سلمان الشمري(السعودية)/ رشيد الطويعي (السعودية) - نيسّان "تي 2" – 5:20 دقائق

03- متعب الشمري (السعودية)/ طارق الرّمّاح (السعودية) – نيسّان "تي 2" – 5:23 دقائق

أوائل فئة "تي 3"

01- كونراد راوتِنباخ (زيمبابوي)/ بِدرو بيانكي براتا (البرتغال) – كان – أم "زفير" "تي 3" – 4:47.8 دقائق

02- صالح السيف (السعودية)/ خالد المرشود (السعودية – كان أم "تي 3" – 4:52 دقائق

03- محمَّد العبدالعالي (السعودية)/ بدر البرّاك (السعودية) – بولاريس "تي 3" – 6:23 دقائق

رالي الشرقية 2019 – الترتيب العام لفئة العربات الصحراوية الخفيفة "باغي" بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية (ترتيب غير رسمي):

01- زكريا التويجري (السعودية)/ وليد التويجري (السعودية) – "كان أم" – 4:36 دقائق

02- ماجد التويجري/ رائد المزيد (السعودية) – "كان أم" – 4:38 دقائق

03- يوسف الضيف (السعودية)/ لوران ليشتلوتشِر (فرنسا) – "كان أم" – 4:41 دقائق

04- شاكر التويجري (السعودية)/ فهد العتيبي (السعودية) – "كان أم" – 5:04 دقائق

05- بدر أبالخيل (السعودية)/ سليمان تونجوك سالجار (تركيا) – ياماها – 5:11 دقائق

رالي الشرقية 2019 – الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية (ترتيب غير رسمي):

01- عثمان الغفيلي (الإمارات) – هوندا – 5:39 دقائق

02- محمَّد المعيقل (السعودية) – هوندا – 5:48 دقائق

03- فهد الحجاب (السعودية) – "كاي تي أم" – 5:51 دقائق

04- مشعل الغنيم (السعودية) – "كاي تي أم" – 5:54 دقائق

05- حشيان الحشيان (السعودية) – هوندا – 6:00 دقائق

رالي الشرقية 2019 – الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كواد" بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية (ترتيب غير رسمي):

01- عبدالمجيد الخليفي (السعودي) – ياماها – 4:55 دقائق

02- راكان الحبابي (السعودية) – ياماها – 5:15 دقائق

03- عبدالكريم الشقاوي (السعودية) – هوندا – 5:33 دقائق

04- حميد الحميد (السعودية) – 5:43 دقائق

05- محمَّد البدراني (السعودية) – 5:44 دقائق

رالي الشرقية 2019 – الترتيب العام لفئة الشاحنات "تي 4" بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية (ترتيب غير رسمي):

01- إيراهيم المهّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس "تي 4" – 6:12 دقائق