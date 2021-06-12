رالي الربيع الـ 36: ثلاثية فغالية.. روجيه وعبدو وأليكس.. والراعي للدفاع عن لقبه

كان النادي اللبناني للسيارات والسياحة قد أعلن عن مشاركة 20 سيارة في رالي الربيع السادس والثلاثين الذي سينظمه الأحد 13 حزيران الجاري في قضائي كسروان وجبيل.

ويشكّل الرالي الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري ويقام على طرقات أسفلتية. وتبلغ مسافته الإجمالية 232.27 كلم منها 66.68 كلم طول المراحل الخاصة الست للسرعة.

وتبرز مشاركة أبرز الأسماء المحلية بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها البلاد والظروف الصعبة، مع روجيه فغالي المتوج باللقب 14 مرة آخرها في عام 2018 بعدما اضطر للانسحاب من نسخة عام 2019، حيث يقود سيارة "إيفو10 آر4" وسيجلس إلى جانبه الملاح سليم واكيم في أوّل مشاركة له في مقعد الملاحة علماً أنه يشارك كسائق في سباقات السرعة وتسلق الهضبة.

كما سيكون رودريك الراعي جاهزاً للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في عام 2019 في ظل ظروف ماطرة وعلى مسارات مبللة بالمياه، وسيجلس إلى جانبه بطل لبنان للملاحين لذلك العام جورج ناضر.

وتكللت عودة رالي الربيع مع عودة عبدو فغالي إلى المراحل الخاصة بالسرعة بعد انقطاع دام أربعة أعوام بسبب إجراءات مسلكية، علما أن مشاركته ستتم على متن سيارة "بيجو208" ومع الملاح الخبير جوزيف مطر.

ويشارك أليكس فغالي في البطولة المحلية منتشياً باحتلاله مؤخراً للمركز الثالث في رالي الأردن الدولي، ثاني جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات. وتأتي مشاركة السائق الشاب مع ملاحه جورج دعيبس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9.

وأفضت لائحة المشاركين عن 5 أجانب، حيث يشارك السائق الكويتي مشاري الظفيري ثاني الأردن، مع ملاحه القطري ناصر الكواري على متن "إيفو9" من تحضير شربل عساكر، والقطري الآخر ناصر خليفة العطية مع الإيطالي جيوفاني بيرناكيني على متن السيارة الأقوى في المنافسات وهي فورد آر5.

وسيجلس الملاح الأردني موسى جهريان إلى جانب أحمد خالد.

وستكون الملاحة دولين شلينك على موعد جديد مع الراليات، ولكن هذه المرة بمواجهة والدها وليد الذي دأبت على الجلوس إلى جانبه، حيث ستخوض المنافسات مع السائق ماثيو روبواسون (إيفو9)، فيما سيعود والدها للاستعانة بملاحه السابق أندريه عشقوتي (رينو كليو).

ومن المشاركين نذكر شادي فقيه وطارق يونس ونبيل عبد الحق و هنري قاعي وجو قزي وباسل أبو حمدان وموسى شبلي ودافيد مزهر و الياس الدهني ونضال الجري وكارل رزق.

وفي ما يلي لائحة المشاركين:

1-رودريك الراعي وجورج ناضر على ميستوبيتشي لانسر ايفو 9

2-روجيه فغالي وسليم واكيم على ميستوبيتشي لانسر ايفو 10 آر4

3-مشاري الظفيري (الكويت) وناصر الكواري (قطر) على ميستوبيتشي لانسر ايفو 10

4-شادي فقيه وسامر صفير على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

5-طارق يونس وروني بو عبدو على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

6-ناصر خليفة العطية (قطر) وجيوفاني برناكيني (ايطالي ويملك رخصة تسابق بولونية) على فورد فييستا أر 5

7-أليكس فغالي وجورج دعيبس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

8-أحمد خالد وموسى جهيريان (الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

9-عبدو فغالي وجوزيف مطر على بيجو 208

10-هنري قاعي ونديم الحلبي على سيتروين دي اس 3

11-ماتيو روبواسون ودولين شلينك على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

12-نبيل عبد الحق وفيكين كنلدجيان على ميتسوبيتسي لانسر ايفو 10

14-جو قزي وعمر مذكور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

15-باسل ابو حمدان وفراس الياس على سيتروان دي اس 3

16-موسى شبلي وايلي مهنا على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8

17-دافيد مزهر وشادي نصر على سيتروين دي اس 3

18-الياس الدهني وأمين عقل على رينو كليو

19-وليد شلينك وأندريه عشقوتي على رينو كليو

20- نضال الجردي وفرانس سعيد على رينو كليو

21-كارل رزق وكريم ابو الياس على سوزوكي سويفت 1.6

المسار

وينطلق المتسابقون عند الساعة السابعة من صباح الأحد من كازينو لبنان لخوض المراحل الست وهي:

*المرحلة الخاصة الأولى والرابعة للسرعة: 17.36 كلم.

-بلاط – طورزيا: تنطلق هذه المرحلة من بلاط صعودا" باتجاه بشللي زبدين، بير الهيت ثم تتوجه إلى الحصون بإتجاه فرحت السقي، وصولا" إلى طورزيا .

تقفل هذه الطريق من الساعة 06.01 حتى الساعة 09.01

ثم يعاد إقفالها من الساعة 09.57 حتى الساعة 12.57.

*المرحلة الخاصة الثانية والخامسة للسرعة: 14.63 كلم.

- المنصف – سبيل: تنطلق هذه المرحلة من المنصف صعوداً ، بإتجاه شيخان ، غرزوز ، بخعاز ، معاد ، غلبون ، بجه ، وصولاً إلى سبيل .

تقفل هذه الطريق من الساعة 06.58 حتى الساعة 09.58.

ثم يعاد إقفالها من الساعة 10.54 حتى الساعة 13.54.

*المرحلة الاستعراضية الخاصة الثالثة والسادسة: 1.35 كلم.

-كازينو لبنان: تنطلق هذه المرحلة من النقطة المقابلة لمطعم "أطلال بلازا" بإتجاه كازينو لبنان صعوداً نحو مدخل كازينو لبنان.

تقفل هذه الطريق من الساعة 09.19 حتى الساعة 15.15.

وستدخل السيارة الأولى إلى كازينو لبنان ناهية رالي الربيع عند الساعة 14.30 حيث سيقام حفل التتويج. وحُدّد مركز التجمّع ومنطقة الخدمة في باحة موقف "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال"( أدما) من الساعة 08.00 حتى الساعة 14.00".