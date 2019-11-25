بيترانسيل وساينز يُشاركان في آخر جولتين لبطولة السعودية للراليّات تحضيرًا لداكار

سيزور قطار داكار المملكة العربية السعودية للمرّة الأولى في تاريخه في الفترة بين 5 و17 يناير/كانون الثاني المُقبل، إذ أنّ ساينز وبيترانسيل لم يرغبا تفويت أيّة فرص متاحة لاختبار أرض وتضاريس المملكة.

وقد منعت مجموعة آموري سبورت المنظمة للحدث العريق إقامة أيّة تجارب في المنطقة، لذا تُعد بطولة السعودية للراليّات العذر الأمثل لاختبار السيارات في أماكن قريبة من تلك التي ستشكّل النسخة الـ 42 من رالي داكار.

حيث كانت تويوتا وأوفردرايف مع فرناندو ألونسو ويزيد الراجحي أوّل من أقدم على تلك الخطوة عبر المشاركة في رالي العُلا-نيوم مطلع الشهر الجاري، والآن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فريق "ميني اكس-رايد" سيكون التالي مع ستيفان بيترانسيل وكارلوس ساينز.

وسيكون بيترانسيل بطل داكار 13 مرّة ضمن قائمة المشاركين في رالي الرياض نهاية هذا الأسبوع (28 - 30 نوفمبر/تشرين الثاني) خلف مقود إحدى سيارات الفريق من طراز باغي رفقة زوجته، أندريا ماير، والتي سيُشارك معها للمرّة الأولى في رالي داكار في يناير/كانون الثاني المُقبل، بعد عامين تقريبًا من التحضيرات.

ويُشارك رفقتهما السائق السعودي ياسر بن سعيدان الذي يُنافس على لقب هذه البطولة في مواجهة الراجحي.

وسيخوض سعيدان مشاركته الأولى على متن سيارة باغي، عوضًا عن المشاركة على سيارة الدفع الرباعي (4x4) الاعتيادية، فيما ستكون السيارة الثالثة شاغرة بعد أن أحرز عليها سيريل ديبريه المركز الخامس في داكار 2019.

ومن 12 إلى 14 ديسمبر/كانون الأوّل المُقبل سيكون الدور على ساينز رفقة لوكاس كروز، حيث سيشاركان على متن سيارة أخرى ثنائية الدفع مع الفريق الألماني، إذ سيُجاوران كذلك بن سعيدان ضمن منافسات رالي الشرقية، آخر جولات بطولة السعودية للراليّات.

ويستعين فريق "اكس-رايد" بهذين الحدثين كفترة تدريبية مع رأسَي الحربة لديه، محاولًا الوصول إلى الضبط المثالي لمقاتلته والتي عانت من مشاكل الموثوقيّة في يناير/كانون الثاني الماضي.