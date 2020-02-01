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بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2020 تنطلق مع رالي حائل

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بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2020 تنطلق مع رالي حائل
01-02-2020

بعد النجاح الكبير للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تنظيم النسخة الأولى من رالي داكار في المملكة العربية السعودية، يعمل الاتحاد حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لإقامة النسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان.

يُشكّل هذا الرالي الجولة الأولى من بطولة السعودية للراليات الصحراوية لموسم 2020، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين الرابع وحتى الثامن من شباط (فبراير).

شكّل رالي حائل أول ظهور للمملكة في ساحة رياضة السيارات العالمية في العام 2006، وعليه يعتبر من أقدم الأحداث المعترف بها من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والمقامة في المملكة لغاية الآن. وفي هذا العام، يعتبر الرالي حدثًا مرشحًا للانضمام لجدول جولات كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري".

يُشارك في الرالي 121 متسابقًا، منهم 51 متسابقًا في فئتي الدراجات النارية من ذوات العجلتين والأربع عجلات "كوادز"، و70 سائقًا في فئات السيارات والمركبات الصحراوية الخفيفة والشاحنات.

تجرى أعمال الفحص الفني في الكلية التقنية بحائل في حين تجري أعمال التوثيق الإداري قرب فندق ميلنيوم يوم الاثنين في الثالث من شباط (فبراير). بينما سيقام المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاقة الرالي في الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء، يليه حفل انطلاقة الرالي اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، في منتزه المغواة بمدينة حائل.

تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 1400 كيلومتر، منها 1014 كيلومتر خاضعة للتوقيت، مقسمة على أربع مراحل خاصة تبدأ يوم الأربعاء وتنتهي يوم السبت ما بين الرابع والثامن من شباط (فبراير)، والمراحل هي: "بقعاء" بطول 227 كيلومتر، و "الرديفة" وطولها 352 كيلومتر و "أم القلبان" وطولها 254 كيلومتر و"الغزالة" وطولها 181 كيلومتر.

فاز السائق السعودي فرحان غالب الشمري بلقب النسخة الأولى، في العام 2006، حيث أقيم الرالي وفقًا لأنظمة الاتحاد السعودي، في حين فاز السعودي راجـح الشمري بلقب نسخة 2007، وهو أول عامٍ أقيم به الرالي وفق أنظمة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وفاز ناصـر العطية في نسخة 2008، وكان الرالي حينها مرشحًا للانضمام لعداد جولات كأس العالم للراليات الصحراوية "فيا - كروس كانتري".

ومنذ ذلك الحين، حقق السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي الفوز برالي حائل الدولي خمس مرات (أعوام: 2009 و 2010 و 2012 و 2015 و 2016)، وفاز عيسى الدوسري بلقب آخر نسختين في فئة السيارات في سيارة نيسان "نافارا"، كما شهد الرالي زيادةً كبيرةً في شعبيته وارتفاعًا في نوعية المشاركين.

ويتضمن الرالي أيضاً فئة الدراجات النارية، وفي هذا الصدد بدأت منافسات هذه الفئة في العام 2013، وفاز الدراج خالد الفلاسي بلقب هذه الفئة على دراجة "هوندا"، بعدها حقق الدراج أحمد الناصر الفوز لثلاث مرات متتالية، وفاز الدراج الإماراتي سلطان البلوشي بلقب هذه الفئة في آخر نسختين.

كما بدأت منافسات الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز" في العام 2013، وفاز عاطف الزرعوني بلقب أول نسخة منها، بعدها فرض الدراج عبدالمجيد الخليفي سيطرته عليها بفوزه ست مرات متتالية بلقبها. أما فئة المركبات الصحراوية الخفيفة ("تي 3") فإن طلال الذكير سيبذل قصارى جهده للدفاع عن اللقب، وكذا الأمر مع إبراهيم المهنا في فئة الشاحنات ("تي 4")، حيث سمح لهاتين الفئتين بالمشاركة اعتبارًا من 2019.

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