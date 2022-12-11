بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية: الراجحي يقترب من حسم لقب 2022 في جدة

يشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على تنظيم رالي جدة، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرعاية عبد اللطيف جميل للسيارات.

تضم القائمة الأولية للمشاركين في الرالي 29 سيارة، و عشر دراجات نارية، وثلاث دراجات نارية رباعية العجلات "كوادز". يعد السائق السعودي يزيد الراجحي المرشح الأبرز للفوز بالرالي، ومعه لقب السائقين لموسم 2022، يتصدر يزيد، سائق تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"، الترتيب العام للبطولة متقدمًا بـ 32 نقطة عن أقرب منافسيه، السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، نفس المنافس الذي واجهه يزيد في طريقه للظفر بلقب كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باها" في الجولة الأخير في دبي، الذي أقيم مطلع هذا الشهر.

تضم القائمة منافسين آخرين، أبرزهم السعوديون خالد الفريحي سائق "فريق حرس الحدود"، والثنائي المشارك في سيارات كان - آم "مافريك"، السائقان حمد الحربي ودانيا عقيل، حيث ينافسون على المركز الثالث في البطولة. سيبدأ خالد الرالي، الذي يقام في عروض البحر الأحمر، متقدمًا بسبع نقاط على حمد، وبـ 18 نقطة على دانيا، علمًا بأن دانيا تمكنت من الفوز بلقب وصافة فئة "تي 3" للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية في كأس العالم لراليات الباها.

في فئة "تي 2" للسيارات من الإنتاج التجاري، يتصدر السائق السعودي أحمد الشقاوي الترتيب العام لهذه الفئة بفارق نقطة واحدة عن مواطنه مطير الشمري، علمًا بأن السائقين السعوديين يسيطرون على هذه الفئة، وفازوا بلقبها في الجولات الثلاثة السابقة: عسير والقصيم وحائل.

في سياق متصل، إنها الجولة الأخيرة لمنافسات الدراجات النارية بنوعيها، العادية ذات العجلتين ورباعية العجلات "كوادز"، ومن بين المرشحين في فئة الدراجات ذات العجلتين الدراجين السعوديان مشعل الغنيم وعبد الحليم المغيرة والإماراتي عثمان الغفلي.

يتنافس في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز" دراجون أقوياء من السعودية، عبد المجيد الخليفي وهيثم التويجري وهاني النومسي، جميعهم سيشاركون على متن دراجات "ياماها"، جدير بالذكر أن عبد المجيد فاز بلقب فئة كوادز في كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم باها"، وذلك في الجولة الأخيرة التي أقيمت في دبي.

أقيم رالي جدة للمرة الأولى في عام 2014، وفاز به يزيد مع الملاح الفرنس أليكس وينوك في سيارة "هامر"، حافظ يزيد على تفوقه في العام التالي، إنما عاونه الملاح الألماني تيمو غوتشالك، وفاز السائق القطري عادل حسين عبد اللـه، يساعده الملاح الفرنسي سيباستيان ديلاوناي بلقب الرالي في 2016، في سيارة من فئة "تي 2".

فاز عبد المجيد مرتين بلقب فئة "كوادز"، عامي 2014 و 2015، فيما لم تشارك الدراجات النارية بنوعيها في نسخة 2016.

إلى ذلك، يشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد اللـه الفيصل، على تنظيم الجولة الرابعة (الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل للسيارات.

إلى ذلك، تبدأ فعاليات الرالي بإقامة حفل بداية في استاد جدة، يبدأ الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس 15 ديسمبر، يخوض بعدها المشاركون مرحلةً خاصة طولها عشرة كيلومترات، تبدأ الساعة 2:35 بعد الظهر.

تبدأ المنافسات الفعلية للرالي يوم الجمعة بخوض مرحلة خاصة في الصحراء حول جدة، وينتهي في مركز ثول البحري الخلاب على البحر الأحمر، ويمتد لمسافة 197 كيلومترًا، وهي مقسمة إلى قسمين: الأول طوله 109 كيلومترات، والآخر طوله 88 كيلومترًا- يفصل بينهما مقطع محايد فيه نقطة للتزود بالوقود للدراجات النارية و "كوادز"، والسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، ومن الإنتاج التجاري "تي 4".

تختتم منافسات الرالي يوم السبت، 17 ديسمبر، بالمرحلة الخاصة الثانية، طولها 131 كيلومترًا، تنتهي في محافظة خليص الزراعية التاريخية في منطقة مكة المكرمة، مقسمة على قسمين، الأول طوله 109 كيلومترات، والآخر طوله 22 كيلومترًا.

بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022 – الترتيب العام المؤقت بعد الجولة الثالثة:

الترتيب العام للسائقين:

السائق النقاط

1- يزيد الراجحي (السعودية): 120 نقطة

2- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا): 88 نقطة

3- خالد الفريحي (السعودية): 53 نقطة

4- حمد الحربي (السعودية): 46 نقطة

5- دانيا عقيل (السعودية): 35 نقطة

6- محمد التويجري (السعودية): 29 نقطة

7- صالح السيف (السعودية): 28 نقطة

8- عبد اللـه اليعيش (السعودية): 23 علامة

8- سعيد الموري (السعودية): 23 علامة

10- عبد الله السند (السعودية): 20 نقطة

الترتيب العام لفئة السيارات من الإنتاج التجاري الواسع "تي 2":

السائق النقاط

1- أحمد الشقاوي (السعودية): 17 نقطة

2- مطير الشمري (السعودية): 16 نقطة

3- مشاعل العبيدان (السعودية): 15 نقطة

4- جعفر القحطاني (السعودية): 14 نقطة

4- أحمد القشعمي (السعودية): 14 نقطة

6- أحمد الشمري (السعودية): 10 نقاط

7- المشنا الرمالي (السعودية): 9 نقاط

7- عويد الشمري (السعودية): 9 نقاط

9- حيلان السبيعي (السعودية): 8 نقاط

10- متعب الشمري (السعودية): 7 نقاط

الترتيب العام لفئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع "تي 4":

السائق النقاط

1- ماجد الثنيان (السعودية): 6 نقاط

1- مها الحملي (السعودية): 6 نقاط

1- سفْيان العمر (السعودية): 6 نقاط

4- خالد الشمري (السعودية): 4 نقاط

5- خالد الحمزاني (السعودية): 3 نقاط

6- مشعل الشمري (السعودية): 2 نقطتان

7- عبد اللـه اللحيدان (السعودية): 1 نقطة