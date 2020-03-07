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راليات شرق أوسطية أخرى / باخا الرياض / أخبار عاجلة

انطلاق منافسات باخا الرياض أوائل شهر أبريل المقبل

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انطلاق منافسات باخا الرياض أوائل شهر أبريل المقبل
07-03-2020

أكد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إقامة باخا الرياض، الجولة الثانية من موسم 2020 في بطولة السعودية للراليات الصحراوية، ما بين يومي 8 و11 أبريل/نيسان المقبل.

تم إطلاق البطولة بنجاح عام 2019 المنصرم حيث واصلت جذب اهتمام أهم السائقين في المنطقة بالتزامن مع الاهتمام المتصاعد برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية منذ استضافة رالي داكار الأسطوري للمرة الأولى شهر يناير/كانون الثاني الفائت.

واستضافت مدينة حائل الجولة الافتتاحية مع بداية شهر فبراير/شباط، حيث كان الفوز فيها من نصيب صالح العبدالعلي على متن سيارة همر، حيث بات الناشئ يتصدر الترتيب العام بعد فوزه بتلك الجولة.

وأقيم باخا الرياض على مدار ثلاثة أيام، للمرة الأولى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكن تمّ تغيير موعده إلى شهر نيسان/أبريل 2020. وسيقام في مدينة الرياض ضمن مجمع أستاديوم "غرين هولز".

مسارات الرالي - التي فاز عليها للمرة الأولى يزيد الراجحي بعد معركة متقاربة في مواجهة الأسطورة الفرنسية ستيفان بيترانسيل - رملية في حلبة السد الوطنية. حيث استضافت الدرعية مراسم الختام.

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العام الماضي كانت صدارة فئة "يو تي في" من نصيب يوسف الضيف، بينما أحرز الإماراتي محمد البلوشي الفوز ضمن فئة الدراجات، وسفيان العمر ضمن فئة الدراجات الرباعية.

بعد الجولة الافتتاحية العام الماضي في حائل، البلوشي تصدر البطولة في الدراجات ورياض العريفان في الدراجات الرباعية وصالح العبدالعلي مع صدارة مفاجئة ضمن فئة السيارات.

وتمّ تأكيد الروزنامة هذا الموسم مع باخا عسير بين يومي 18 و20 يونيو/حزيران، وثلاث جولات إضافية - القصيم، الشرقية وتبوك، تنهي الروزنامة في الخريف.

روزنامة بطولة السعودية للراليات الصحراوية لموسم 2020

الجولة: الموعد:
رالي حائل  3 - 8 فبراير
باخا الرياض  8 - 11 أبريل
باخا عسير 18 - 20 يونيو
باخا القصيم 1 - 3 أكتوبر
باخا الشرقية  12 - 14 نوفمبر
رالي تبوك 1 - 5 ديسمبر
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