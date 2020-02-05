انطلاق النسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان الدولي

أعطيت إشارة الانطلاق لـ 58 مركبة وشاحنة واحدة، وعشر درّاجات من ذوات العجَلَتَيْن والأربع عجلات، سيخوض المتسابقون أربع مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، عبر صحراء النفود، وذلك اعتبرًا من صباح يوم الأربعاء ولغاية عصر يوم السبت.

القائمة ثرِية كمًّا وتنافسية نوعًا؛ السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي يشارك ليدافع عن لقب البطولة، وكذا الأمر مع مواطنه عبدالمجيد الخليفي بطل فئة الدرّاجات رباعية العجلات "اكواد"، إلى جانب ثلةٍ من الدرّاجين الإماراتيين في فئة الدرّاجات النارية.

وعطفًا على انطلاقة الرالي، عبَّر صاحب السمو الملكي الأمير خـَالـِد بن سلطان العبداللـه الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية عن سروره قائلًا: "يسعدني التقدّم الذي حققه رالي حائل الدولي، وبكونه حدثًا مرشَّحًا للانضمام لعداد جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" اعتبارًا من الموسم المقبل إن شاء اللـه، إذ يحظى هذا الرالي بأهمية كبيرة في تاريخ رياضة السيارات السعودية، فضلًا عن كونه أحد أبرز الأحداث الترفيهية والاجتماعية والاقتصادية في حائل".

وأضاف سموه: "يَكتسب رالي حائل هذه الأهمية لأنه الحدث الرياضي الأول للراليات الصحراوية في المملكة والذي انطلق في العام 2006، بمبادرةٍ من سمو أمير منطقة حائل آنذاك، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وهو الرالي الوحيد الذي لم ينقطع واستمر تنظيمه إلى الآن، واكتسب شهرةً عالميةً واهتمامًا رسميًا بعد الإقبال الكبير من قبل المتسابقين المحليين والخليجيين والدوليين".

وتابع قائلًا: "لقد أصبح جولة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة في موسم 2008، وحدثًا مهمًا للرياضة والسياحة لمنطقة حائل خصوصًا والمملكة عمومًا، كما ساهم تعلّق وتفاعل أهل حائل وشبابها برياضة السيارات والدراجات النارية في رفع مستوى الاهتمام بالرالي على المستويَيْن الرياضي والرسمي، وكان عامل جذبٍ إيجابيّ للشركات الخاصة أيضاً".

وختمَ قائلًا: "عودة الرالي إلى بطولة العالم سيعيد الأضواء العالمية إلى منطقة حائل، وسيجلب فرق المصانع وأبطال العالم والسائقين الدوليين إلى رالي حائل، وهذا إنجازٌ جديدٌ لرياضة السيارات والدراجات النارية بالمملكة من جهة، ويدلِّل على جدارة واستحقاق هذا الرالي ومنطقة حائل من جهة أخرى".

ستبدأ المرحلة الخاصَّة الأولى (البقعاء) الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء، الخامس من شباط (فبراير)، وطولها 227 كيلومتر.