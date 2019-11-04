السعودي يزيد الراجحي في مقدّمة قائمة قوية من المشاركين في رالي العلا-نيوم

تبدأ فعاليات الحدث - الذي يتمّ تنظيمه من قِبَل الاتّحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية وتحت رعاية سموّ الأمير خالد بن سلطان آل عبدالله آل فيصل وإشراف بطل الشرق الأوسط السابق عبدالله باخشاب - مع احتفالية الانطلاق غدًا الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/تشرين الثاني في الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلّي.

وينضمّ إلى جانب الراجحي سائق "أوفردرايف ريسينغ" وملّاحه مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين فرناندو ألونسو خلف مقود سيارة الصانع الياباني الثانية ضمن منافسات الرالي المُقام في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

هذا وستشهد فئة "تي1" منافسة شرسة مع تواجد السائق السعودي الآخر ياسر سعيدان على متن سيارة "ميني أول4 ريسينغ" والشيخ خالد القاسمي سائق "أبوظبي ريسينغ" الذي يواصل تحضيراته لرالي داكار مع ملّاحه الفرنسي إكسافيير بانسيري على متن سيارة "بيجو2008".

ويتقدّم أحمد الشيجاوي والفائز السابق برالي حائل عيسى الدوسري هجوم نيسان في فئة "تي1"، إلى جانب السائق التشيكي المتمرّس ميروسلاف زابليتال الذي يُشارك على متن سيارة "فورد اف-150 إيفو" التي صممها بنفسه.

فيما يضمّ القسم الأكبر مما تبقّى من قائمة المشاركين الكبيرة سائقين سعوديين على متن طرازات مختلفة من سيارات تويوتا ونيسان.

وتتضمّن هذه الأسماء مطير الشمري، خالد الفريحي، بينما يتقدّم سائقي فئة "تي ال2" سلمان الشميري ويوسف السويدي.

فئة "تي3" يتقدّمها صالح السيف الذي يواجه 11 متحديًا من فئة "ان يو تي في" من بينهم خليل التويجري، يوسف الضيف وذكريا التويجري. إلى جانب إبراهيم المهنى الذي يقود الشاحنة الوحيدة المشاركة من مرسيدس.

عبد المجيد الخُليفي الفائز بقسم الدرّاجات الرباعية في رالي القصيم يتقدّم فئته، إذ يواجه منافسة من مشاركين أمثال سلطان آل مسعود ورياض العرفان.

فئة الدرّاجات النارية يتقدّمها مشعل الغونيم على متن درّاجته "كاي تي ام" في ظل غياب الإماراتي محمد البالوشي والكويتي عبدالله الشاتي، إذ أنّ الدرّاج الوحيد غير السعودي في هذا الفئة هو البريطاني أنطوني كينغ.

ويتألف الرالي من أربع مراحل تنافسيّة تنتهي في نيوم يوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ستخوض الفرق مرحلتَي توقيت (العلا 1 و2) تمتدان بطول 211.68 كلم يومي الأربعاء والخميس، ومرحلة بطول 231 كلم من العلا إلى نيوم مرورًا بقرية أبو غزاز يوم الجمعة، فيما ستكون المرحلة الأخيرة بطول 175 كلم يوم السبت.