الراجحي بطلًا لرالي جدة 2022 ويحافظ على لقب بطولة السعودية للراليات الصحراوية للموسم الثاني على التوالي

بدأ المرحلة الخاصة الأخيرة وانتهت في محافظة خليص الزراعية، إذ سجل أسرع الأوقات لليوم الثالث، والأخير، من الرالي، وتمكن السائق السعودي، الذي يساعده الملاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، من إنهاء الرالي أولًا بفارق إجمالي 27:30 دقيقة عن أقرب ملاحقيهم، السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال وملاحه السلوفاكي ماريك سيكورا (فورد "أف 150 إيفو").

هذا الفوز الرابع على التوالي ليزيد في بطولة السعودية للراليات الصحراوية موسم 2022، بعد فوزه في راليات عسير والقصيم وباها السعودية في حائل، وبالتأكيد هذا كاف له للحفاظ على لقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للموسم الثاني على التوالي.

قال يزيد: "بالتأكيد نحن سعداء، أنهينا الموسم، وسار كل شيء على أتم ما يرام هذا العام. شكراً للمنظمين على هذه البطولة الرائعة. لقد كان مسار الرالي مختلفًا عن المرة السابقة لذا استمتعنا به كثيرًا. أدى [الملاح] ديرك والفريق عملًا رائعًا. نحن جاهزون الآن، سيكون الهدف الآن رالي داكار. لن يكون الأمر سهلًا ولكن لدينا سيارة جيدة وفريق جيد".

أنهى السائق السعودي صالح السيف، من "فريق بلاك هورس"، مع الملاح إيغور أوخوتنيكوف، الرالي المركز الثالث في الترتيب العام، والأول في فئة "تي 3" للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، في سيارة كان - آم "مافريك أكس 3". قال صالح: "هذه أول مرة نشارك فيها في رالي جدة، ونهاية رائعة للموسم، المرحل جيدة، رغم أنها كانت صعبة. وضعنا خطةً اتبعناها حتى أنهينا الرالي في المركز الثالث في الترتيب العام والأول في فئة (تي 3)، كما فزنا بلقب الفئة في البطولة".

أضاف صالح: "أسعدني أن سائقو فريقنا أنهوا الرالي في مراكز متقدمة، إذ فازت سائقة الفريق مها الحملي بلقب فئة (تي 4)".

اختتم السعودي خالد الفريحي، سائق "فريق حرس الحدود السعودي"، منافسات الرالي في المركز الرابع، مع ملاحه الفِرنسي سيباستيان ديلاوناي، في سيارة نيسان "باترول - تي 1"، علمًا بأنه فاز بلقب الفئة الوطنية في البطولة، وأكملت السائقة السعودية دانيا عقيل، مع ملاحها الأوروغواياني سيرجيو لافوينتي، قائمة المراكز الخمسة الأوائل في الترتيب العام، والثاني في فئة "تي 3".

قال خــالـِد: "فزت بلقب الرالي الوطني. للأسف، لن نشارك في النسخة المقبلة من رالي داكار، ما زلنا نتعلم المزيد ونكتسب الخبرة. لقد كان راليًا صعبًا للغاية مع مقاطع صخرية ووديان، إنما أنهينا الرالي دون مشكلات كبيرة".

قالت دانيا: "لقد أمضينا وقتًا رائعًا، واجهنا الكثير من المسارات المختلفة، صخرية ومساحات مفتوحة، وتضاريس جبلية، اكتسبت كثيرًا من الخبرة هذا الموسم، أصبحت أعرف المزيد والمزيد عن سيارة (كان - أم) من فريق (ساوث للسباقات)".

تمكن السائق السعودي أحمد الشقاوي، مع ملاحه أليكسي كوزميتش، من إنهاء الرالي في المركز السادس في الترتيب العام، والأول في فئة "تي 2" لسيارات الإنتاج التجاري، وتمكنت السائقة السعودية مها الحملي مع ملاحتها السويدية آني سيل من صد هجمات مواطنها سعيد الموري وملاحه الأردني عطا الحمود، لتفوز مها بلقب فئة "تي 4" للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، والمركز الـ 12 في الترتيب العام، وكان هذا كافيًا لتفوز مها بلقب "تي 4" في البطولة السعودية.

قال سعيد: "الرالي جيد إجمالًا، سعيت لإنهاء الرالي وحسب دون أن أضغط. تعرضنا لعقوبة زمنية بإضافة 15 دقيقة إلى توقيتنا يوم أمس، طلب مني ملاحي عطا الضغط اليوم، اجتزنا سيارة (تي 3) ولحقنا بالسيارات التي أمامها. يجب أن نحافظ على هذا المستوى من التأدية للموسم المقبل".

في فئة الدراجات النارية، انتهى الرالي بمنصة تتويج سعودية بالكامل، إذا فاز الدراج أنس الرحياني ("كاي تي أم")، من "فريق قوات الأمن السعودية"، بلقب الرالي، تبِعه الدراجان مشعل الغنيم وعبد الحليم المغيرة. هذا آخر حدث يشارك به مشعل قبل رالي داكار 2023، الذي سيقام في يناير 2022.

قال أنس الرحياني: "لقد استمتعنا بالرالي، بالرغم من أنها أول مشاركة لي هنا في رالي جدة. أنهينا الرالي في المركز الثاني، والأول في فئة الدرجات النارية بمحرك سعته أقل من 450 سنتيمتر مكعب، لم يكن الرالي سهلًا، ولم أتوقع أن يكون صعبًا هكذا، خاصةً المقاطع الصخرية التي أجبرتنا على القيادة ببطء".

كان الدراج السعودي هيثم التويجري (ياماها) الوحيد في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز" الذي لم يتعرض لعقوبات زمنية في الرالي، وفاز بسهولة بلقب هذه الفئة في الرالي، تبِعه بفارق كبير مواطناه هاني النومسي في المركز الثاني وعبد المجيد الخليفي في المركز الثالث.

قال هيثم: "يوم ممتاز، إنما واجهنا بعض المقاطع الصعبة في مرحلة أمس، خاصة قرب نهايتها. فزت بلقب كوادز في الرالي وفي البطولة".

أقيمت بعد انتهاء الرالي مراسم تتويج الفائزين بالرالي والألقاب، وحفل اختتام الرالي، برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير سعود بن عبد اللـه بن جلوي، محافظ جدة، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة.

أشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد اللـه الفيصل، على تنظيم الجولة الرابعة (الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار.

رالي جدة - النتائج بعد المرحلة الخاصة الثانية:

فئة السيارات:

السائق والملاح السيارة التوقيت

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس - أوفردرايف" - 3:15:12 ساعات

02- ميروسلاف زابلتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) - فورد "أف -150 إيفو" - 3:42:42 ساعات

03- صالح السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتنيكوف (فيا) - كان - آم "مافريك أكس 3" (تي 3)- 3:56:36 ساعات

04- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوناي (فِرنسا) - نيسان "باترول" (تي 1) - 4:04:44 ساعات

05- دانيا عقيل (السعودية)/ سيرجيو لافوينتي (الأوروغواي) - كان - آم "مافريك أكس 3" (تي 3) - 4:05:30 ساعات

06- أحمد الشقاوي (السعودية)/ أليكسي كوزميتش (فيا) – نيسان "باترول" (تي 2) – 4:23:32 ساعات

07- متعب الشمري (السعودية)/ بدر العجمي (الكويت) - نيسان "باترول" (تي 1) - 4:23:42 ساعات

08- عبد الله السند (السعودية)/ عبد اللطيف السند (السعودية) - نيسان "باترول" (تي 2) - 4:24:51 ساعات

09- عبد العزيز اليعيش (السعودية)/ عمر اللاحم (السعودية) - نيسان "باترول" - 4:32:24 ساعات

10- جعفر القحطاني (السعودية)/ علي اليامي (السعودية) – نيسان "باترول" – 4:34:52 ساعات

11- عبد اللـه الحيدان (السعودية)/ سعودي التميمي (السعودية) – نيسان "باترول" – 4:39:17 ساعات

12- مها الحملي (السعودية)/ أني سيل (السويد) – كان – أم "مافريك أكس آر أس" (تي 4) – 4:43:37 ساعات

13- حمد الحربي (السعودية)/ أليكساندر أليكسيف (فيا) - كان - آم "مافريك أكس 3" (تي 3) - 4:44:13 ساعات

14- سعيد الموري (السعودية)/ عطا الحمود (الأردن) - كان - آم "مافريك أكس آر أس" (تي 4) – 4:49:44 ساعات

فئة الدراجات النارية:

الدراج الدراجة - التوقيت

01- أنس الرحياني (السعودية) - "كاي تي أم" - 4:48:14 ساعات

02- مشعل الغنيم (السعودية) - "هاسكفارنا" - 4:50:35 ساعات

03- عبد الحليم المغيرة (السعودية) - "كاي تي أم" - 5:01:35 ساعات

04- إيهاب الحكيم (السعودية) - "ياماها" - 5:18:20 ساعات

05- بدر البدر (السعودية) - "كاي تي أم" – 5:56:26 ساعات

06- جوناثان فين (إسبانيا) - "هوندا" – 17:30:00 ساعة

07- محمد باوزير (السعودية) - "ياماها" – 17:53:02 ساعة

08- مارتن تشالمرز (قـطــر) - "بيتا" – 18:20:41 ساعة

09- عثمان الغفلي (الإمارات) - "هوندا" – 28:15:46 ساعة

10- أحمد الجابر (السعودية) - "كاي تي أم" – 29:28:11 ساعة

الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز":

الدراج الدراجة - التوقيت

01- هيثم التويجري (السعودية) - "ياماها" - 5:11:30 ساعات

02- هاني النومسي (السعودية) - "ياماها" – 17:52:05 ساعة

03- عبد المجيد الخليفي (السعودية) - "ياماها" – 22:02:42 ساعة